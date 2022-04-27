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69,3 процента составит в 2022 году рост мировых цен на удобрения, ожидают эксперты Всемирного банка (ВБ). Темпы роста показателя снизятся на 11,3 процентного пункта в сравнении с 2021 годом (80,6%), когда производство удобрений сократилось из-за взлета цен на сырье. Несмотря на рост цен на все виды удобрений в 2022 году, а также на введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры из РФ и проблемы с поставками хлорида калия из РФ и Белоруссии, в 2023 году ВБ прогнозирует снижение цен на удобрения на 11,3% и на 15% — в 2024-м. Это произойдет, если удастся запустить новые мощности по производству карбамида в Индии, Нигерии и Брунее, а также устранить проблемы с сырьем для выпуска диаммонийфосфата.