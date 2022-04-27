Квалифицированных работников столько не надо

202 1 мин. ...

Оперативный мониторинг социальных процессов ЦМАКП фиксирует, что на неделе 11–17 апреля по сравнению с предыдущей (4–10 апреля) ситуация на рынке квалифицированного труда, «обусловленная введением санкций и приостановкой деятельности многих зарубежных компаний», стабилизировалась после ухудшения в течение полутора месяцев. В центре относят к представителям квалифицированного труда аудиторию агентства HeadHunter с доступом к бирже труда и зарплатой вдвое больше медианы (60–70 тыс. руб.).

В ЦМАКП подсчитали, что общее количество открытых вакансий за 11–17 апреля стабилизировалось и выросло на 0,3% по отношению к предыдущей неделе, но все еще остается на 27% меньше по сравнению с неделей 14–20 февраля 2022 года — оно составляет около 800 тыс. вакансий (см. график). В центре признают, что устранить сезонность в этих данных сложно, но отмечают, что в том же периоде 2021 года снижение числа вакансий было вдвое меньшим. В большинстве федеральных округов отмечалась околонулевая динамика числа вакансий, но во всех округах число вакансий также было значительно меньшим, чем в середине февраля. Максимальное сжатие числа открытых вакансий (на треть) зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (минус 35% и минус 31% соответственно). Меньше других регионов негативные процессы на рынке труда затронули Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

В середине апреля отмечался восстановительный рост спроса, в частности, в госслужбе, туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, науке и образовании. Сферы, где спрос за два последних месяца сократился в наибольшей степени, не изменились по сравнению со второй половиной марта — это страхование (снижение почти на 60% за полтора месяца), управление персоналом, автомобильный бизнес, маркетинг, реклама, PR, администрирование. «Вероятно, часть компаний занимает выжидательную позицию, приостанавливая набор сотрудников»,— полагают в ЦМАКП. Активность же соискателей в первой половине апреля практически не менялась. Лидеры по росту предложения также неизменны — это сферы информационных технологий, инсталляции и сервиса, маркетинга, рекламы, PR, а также административный персонал, начинающие карьеру и студенты.

Алексей Шаповалов