Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернаторы ответят за границы

Регионы привлекают к наполнению ЕГРН

Для решения проблемы отсутствия достоверных данных о земле и недвижимости федеральные власти намерены привлечь глав регионов к наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Минэкономики предлагает оценивать эффективность губернаторов в том числе в зависимости от качества и полноты геоданных в их регионах. В перспективе появление единых достоверных данных об участках должно снизить риски территориальных споров и повысить качество управленческих и инвестиционных решений. Инициатива является продолжением работы по цифровизации всех пространственных данных и созданию мультимасштабной цифровой карты России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект указа президента о расширении перечня критериев эффективности властей субъектов РФ (губернаторов, а также региональных и муниципальных ведомств) за счет показателя полноты данных о земле и недвижимости в Едином госреестре недвижимости. Параллельно Минэкономики и Росреестр подготовили поправки к правительственным актам, детализирующие состав показателей эффективности и методику их расчета. Учитываться будут доли муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон регионов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, а также доли количества земельных участков и участков границ между регионами. Будет учитываться и работа по уточнению данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. «Эффективность использования земельных ресурсов и качество контроля (надзора) за таким использованием напрямую зависят от наличия полных и актуальных сведений о них»,— указывают авторы проекта.

Пока же в России отсутствуют полные и достоверные данные о границах регионов. Как сообщили “Ъ” в Росреестре, по данным на апрель 2022 года уточнены лишь 55,3% границ субъектов. По муниципалитетам эта доля равна 83,2%, населенным пунктам — 44,4%, территориальным зонам — 34,1%. Кроме того, ЕГРН содержит более 2 млн реестровых ошибок, что формирует экономические риски и потери для всех уровней бюджетной системы, указывали ранее в ведомстве. Предполагается, что наполнение реестра достоверными сведениями позволит минимизировать риски возникновения территориальных споров, неопределенности в правовом режиме использования объектов недвижимости, а также повысит качество планирования и управления территориями.

Отметим, что введение личной ответственности губернаторов и местных госорганов власти за сбор данных о земле и недвижимости укладывается в логику прежних инициатив по созданию цифровой мультимасштабной карты России. С 2022 года запущена госпрограмма «Национальная система пространственных данных» (НСПД) для ускоренной цифровизации всех пространственных данных в России: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и о кадастровой оценке. Появление достоверных и полных данных призвано упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра за счет их цифровизации и перевода на портал госуслуг. Это повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках. Для координации этой работы правительство создает госкомпанию «Роскадастр» (см. “Ъ” от 12 августа и 18 ноября 2021 года).

На региональном уровне работа по сбору данных сейчас ведется в рамках эксперимента по созданию единого ресурса по учету земли и недвижимости в четырех субъектах РФ — это Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан. Эти регионы первыми смогут протестировать и проектируемую Росреестром цифровую платформу в рамках НСПД (см. “Ъ” от 24 января). Отметим, что создание стимулов для местных властей к сбору данных о земле и недвижимости может ускорить сроки распространения эксперимента на наиболее успешные регионы — в теории такая перспектива может повысить привлекательность территорий для инвесторов.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...