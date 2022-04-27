Губернаторы ответят за границы

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Для решения проблемы отсутствия достоверных данных о земле и недвижимости федеральные власти намерены привлечь глав регионов к наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Минэкономики предлагает оценивать эффективность губернаторов в том числе в зависимости от качества и полноты геоданных в их регионах. В перспективе появление единых достоверных данных об участках должно снизить риски территориальных споров и повысить качество управленческих и инвестиционных решений. Инициатива является продолжением работы по цифровизации всех пространственных данных и созданию мультимасштабной цифровой карты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект указа президента о расширении перечня критериев эффективности властей субъектов РФ (губернаторов, а также региональных и муниципальных ведомств) за счет показателя полноты данных о земле и недвижимости в Едином госреестре недвижимости. Параллельно Минэкономики и Росреестр подготовили поправки к правительственным актам, детализирующие состав показателей эффективности и методику их расчета. Учитываться будут доли муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон регионов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, а также доли количества земельных участков и участков границ между регионами. Будет учитываться и работа по уточнению данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. «Эффективность использования земельных ресурсов и качество контроля (надзора) за таким использованием напрямую зависят от наличия полных и актуальных сведений о них»,— указывают авторы проекта.

Пока же в России отсутствуют полные и достоверные данные о границах регионов. Как сообщили “Ъ” в Росреестре, по данным на апрель 2022 года уточнены лишь 55,3% границ субъектов. По муниципалитетам эта доля равна 83,2%, населенным пунктам — 44,4%, территориальным зонам — 34,1%. Кроме того, ЕГРН содержит более 2 млн реестровых ошибок, что формирует экономические риски и потери для всех уровней бюджетной системы, указывали ранее в ведомстве. Предполагается, что наполнение реестра достоверными сведениями позволит минимизировать риски возникновения территориальных споров, неопределенности в правовом режиме использования объектов недвижимости, а также повысит качество планирования и управления территориями.

Отметим, что введение личной ответственности губернаторов и местных госорганов власти за сбор данных о земле и недвижимости укладывается в логику прежних инициатив по созданию цифровой мультимасштабной карты России. С 2022 года запущена госпрограмма «Национальная система пространственных данных» (НСПД) для ускоренной цифровизации всех пространственных данных в России: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и о кадастровой оценке. Появление достоверных и полных данных призвано упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра за счет их цифровизации и перевода на портал госуслуг. Это повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках. Для координации этой работы правительство создает госкомпанию «Роскадастр» (см. “Ъ” от 12 августа и 18 ноября 2021 года).

На региональном уровне работа по сбору данных сейчас ведется в рамках эксперимента по созданию единого ресурса по учету земли и недвижимости в четырех субъектах РФ — это Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан. Эти регионы первыми смогут протестировать и проектируемую Росреестром цифровую платформу в рамках НСПД (см. “Ъ” от 24 января). Отметим, что создание стимулов для местных властей к сбору данных о земле и недвижимости может ускорить сроки распространения эксперимента на наиболее успешные регионы — в теории такая перспектива может повысить привлекательность территорий для инвесторов.

Диана Галиева