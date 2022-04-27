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Коммерсантъ FM
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К цифровым активам подключат биржи

Участники финансового рынка обсудили с ЦБ перспективы торгов

Банк России обсудил с брокерами, биржами и операторами информсистем концепцию организованных торгов цифровыми финансовыми активами. Нововведением подхода стал возможный допуск к рынку бирж и центральных контрагентов. Эксперты полагают, что ЦБ хочет предложить инвесторам контролируемую замену криптовалютам в привычном формате торгов. Инструмент способен заинтересовать инвесторов, считают аналитики, но создает риск для специализированных цифровых платформ.

ЦБ 26 апреля провел закрытую встречу с крупными брокерами, Московской биржей и «СПБ Биржей», а также операторами информационных систем, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом “Ъ” рассказали участники встречи. На площадке АЦ «Форум» участники обсуждали концепцию проведения организованных торгов ЦФА и утилитарными цифровыми правами (УЦП), подготовленную ЦБ. Ключевым предложением концепции стал фактический допуск фондовых бирж и центральных контрагентов (ЦК, фактически гарантов сделок) на этот рынок.

В настоящее время Банк России ведет два реестра — операторов информационных систем и операторов их обмена. Включение в первый реестр позволяет осуществлять выпуск ЦФА, а во второй — обмениваться этими активами между системами. На текущий момент лицензию операторов информационных систем имеют Atomyze (один из инвесторов — «Интеррос»), ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга») и Сбербанк (см. “Ъ” от 17 марта).

Как пояснил гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди, действующая редакция закона о ЦФА содержит риск того, что деятельность оператора обмена может быть приравнена к деятельности организатора торгов в случае сопоставления заявок на обмен. Это, в свою очередь, может привести к необходимости получения соответствующей лицензии и в конечном итоге к избыточному регулированию, добавил он.

Собеседник “Ъ” на финансовом рынке, принимавший участие во встрече, сообщил, что биржи выступили за проведение торгов у них, брокеры преимущественно поддержали концепцию (поскольку для них это расширение количества инструментов), а вот операторы информационных систем восприняли предложения скептически. По его словам, операторы считают, что допуск бирж «очень быстро убьет бизнес цифровых платформ, который не успел развиться», а также ссылаются на технологические сложности — различный блокчейн, ожидаемые низкие темпы работы бирж и другое. Сам собеседник “Ъ”, впрочем, связывает позиции операторов с желанием сохранить статус локальных монополистов, а главную идею концепции — с потребностью в дополнительной ликвидности.

На Московской бирже назвали инициативу интересной и готовы ее обсуждать. «Концепция предполагает использование существующих биржевой и расчетной инфраструктур, это будет способствовать концентрации ликвидности, что подтверждается мировой практикой вторичного обращения и фиатных, и цифровых активов»,— отметили там. В «СПБ Биржа» заявили, что «готовы предложить свой опыт и включиться в развитие новых продуктов и рынков». Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев считает, что концепция сформирована в интересах крупных игроков, активно торгующих ценными бумагами. Он пояснил, что существующие схемы торговли ценными бумагами им привычны и им было бы удобно расширить спектр доступных финансовых инструментов за счет УЦП и ЦФА, почти ничего не меняя в этих схемах.

Вместе с тем старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов считает, что «преждевременно принимать такие решения относительно рынка, который еще только начинает формироваться». «Нужно дать время участникам — операторам информационных систем и операторам обмена цифровых активов — реализовать продукт для инвестора, а далее с учетом полученного опыта рассмотреть варианты изменений, в том числе участие биржи и ЦК в организации операций с ЦФА»,— поясняет эксперт. «ВТБ Факторинг» планировал выступить эмитентом ЦФА вместе с «Системами распределенного реестра» (см. “Ъ” от 18 ноября 2021 года). В двух крупных брокерских компаниях идею создания механизма обращения ЦФА, аналогичного существующему на рынке ценных бумаг, поддержали.

Вместе с тем Денис Иорданиди подчеркнул, что на встрече не было принято каких-либо конкретных решений в части корректировки регулирования и порядка работы операторов обмена. Atomyze не смогла оперативно прокомментировать тему. В Сбербанке и ЦБ на запросы “Ъ” не ответили.

По мнению ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр "Парфенон"» Павла Уткина, ЦБ хочет получить контроль за движением ЦФО и сделать из них «нечто подобное обычному фондовому рынку» — с рыночными котировками, налогообложением и понятным реестром держателей: «Раз уж регулятор проиграл "битву" с Минфином за то, чтобы перекрыть обращение криптовалют в стране, необходимо создать платформу, которая даст возможность контроля за оборотом этих активов». По оценке юриста, платформа может быть запущена до конца года.

Ксения Куликова

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