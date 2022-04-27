Утильсобрание коллектива

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Как узнал “Ъ”, правительство потребовало от автоконцернов обязаться сохранить численность сотрудников на уровне 90% от 2021 года, чтобы претендовать на компенсацию утильсбора. Речь идет о выплатах за первый квартал, которые, вопреки практике прошлых лет, не поступают иностранным компаниям с февраля. Аналитики говорят, что при текущем состоянии производства гарантировать сохранение штата невозможно. Между тем сам утильсбор крупнейшие игроки рынка заплатят в бюджет уже в мае, что без компенсаций ударит по финансовому состоянию заводов и может приблизить уход иностранных компаний. В 2020 году речь шла о примерно 30 млрд руб. для всех крупных иностранных легковых заводов, но сейчас сумма снизится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минпромторг в ультимативном порядке потребовал от автоконцернов гарантий по сохранению численности персонала для получения компенсаций утильсбора, рассказали собеседник “Ъ” на авторынке. Один из них говорит, что требование касалось только иностранных игроков, но чиновники сообщали, что ранее такое условие было поставлено и российским участникам.

Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30–32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года, говорит другой собеседник “Ъ”. Иначе автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за первый квартал. Еще один источник “Ъ” подтверждает, что традиционно отечественные игроки также подписывали аналогичные допсоглашения. Другой источник “Ъ” уточняет: концернам сообщили, что сохранение рабочих мест — требование Минфина. В Минпромторге и Минфине “Ъ” не ответили.

Претендовать на компенсации утильсбора можно со следующего за отчетным периодом месяца, то есть в основном деньги за январь перечислялись Минпромторгом в конце февраля. Однако в этом году, говорят источники “Ъ”, после начала военных действий на Украине 24 февраля средства больше не перечислялись иностранным игрокам. Только в мае ожидается компенсация за первый квартал.

Утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все импортированные и произведенные в РФ автомобили. В 2021 году в бюджет собрали 513,8 млрд руб. с помощью утильсбора, из которых только 130,4 млрд руб. реально представляют собой доходы бюджета, так как были собраны от импорта. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещения полностью зависят от уровня локализации (см. “Ъ” от 16 декабря 2019 года), а целевая планка в легковом сегменте — 2 тыс. баллов. Напомним, что СПИК заключались на условиях локализации, начиная от сварки и окраски, которые дают 900 баллов.

Таким образом, на полные компенсации в этом году помимо традиционно российских машин, как, например, Lada, могут претендовать только наиболее массовые машины вроде Hyundai Solaris и Kia Rio. Для остальных размер компенсаций и привлекательность выпуска в РФ сильно упали. То есть речь уже не идет о почти 30 млрд руб. в 2020 году для крупнейших легковых иностранных производств и более 40 млрд руб. с учетом АвтоВАЗа. Однако сейчас для иностранных игроков все средства существенны: заводы простаивают, а возможности инвестиций ограничены санкциями.

В мае крупнейшие автоконцерны начнут платить утильсбор в бюджет. «Если не получить субсидию, то cash flow сильно пострадает, потому что никакой другой выручки в текущих условиях нет, пока завод простаивает»,— говорит источник “Ъ”. При этом непонятно, будет ли и в дальнейшем — в случае рестарта завода — компенсироваться утильсбор, если не подписаться на обязательства по сохранению сотрудников. Если ориентироваться на данные из РСБУ, то у многих компаний на конец 2021 года остатки денежных потоков составляли несколько миллиардов рублей. Собеседник “Ъ” уточняет, что эти данные могут не отражать релевантную ситуацию, однако в целом уплата утильсбора может привести к неожиданной остановке деятельности одного из игроков.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что при нынешних возможностях производства 90% сотрудников сохранить просто невозможно: «Это явно административная, а не экономически обоснованная мера. У заводов просто нет возможности производить, и раньше конца лета в нормальном режиме выпуск не восстановится». Источник “Ъ” в одном из автоконцернов, не получающих компенсаций, говорит, что Минпромторг просто решает задачу гарантий рабочих мест вне зависимости от цены такого решения для автопрома. По данным “Ъ”, только несколько автозаводов пока не подписали дополнительное соглашение.

Ольга Никитина