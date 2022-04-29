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«Конфликты отбрасывают нас назад в борьбе с голодом»

Олег Кобяков, директор московского бюро Продовольственной организации ООН

О том, как военная спецоперация РФ на Украине стала триггером серьезного кризиса на глобальном рынке продуктов питания и насколько увеличится число хронически недоедающих в мире, “Ъ” рассказал директор московского бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Олег Кобяков

Олег Кобяков

Фото: пресс-служба ФАО

Олег Кобяков

Фото: пресс-служба ФАО

— Только ли военный конфликт на Украине стал причиной надвигающегося глобального продовольственного кризиса?

— Вооруженные конфликты лежат в основе многих экономических кризисов и в первую очередь отбрасывают нас назад в борьбе с голодом. А уже во вторую очередь на продовольственную безопасность влияют катастрофы природного и техногенного характера, включая эпидемии. Особая черта текущего конфликта в том, что и Россия, и Украина являются мировой житницей, обеспечивающей до трети поставок зерна и почти две третей подсолнечного масла на глобальный продовольственный рынок. Помимо этого, Россия — крупнейший мировой поставщик минеральных удобрений.

Пищевых продуктов в мире сегодня производится достаточно, чтобы накормить все население планеты. Проблемы кроются в их поставках и справедливом распределении. Военный конфликт России и Украины привел к новому разрыву логистических цепочек, едва начавших оправляться от пандемии. Черноморские украинские порты закрыты, велика опасность для судоходства из-за мин, а российские экспортеры из-за санкций, по сути, отрезаны от фрахта судов и страхования грузов. В результате мировой рынок моментально отреагировал на кризис резким скачком цен, которые и до того последние два года росли из-за пандемии COVID-19.

— Какие страны в первую очередь затронуты или будут затронуты в ближайшее время?

— От российского и украинского продовольствия зависит более 50 стран. От украинских поставок зависят, например, Джибути, Ливан, Мавритания, Тунис, Эритрея, от российских — все три страны Закавказья, Иран, Камерун, Конго, Намибия и Сенегал. В структуре зернового импорта Египта, Израиля, Йемена, Саудовской Аравии и Сомали российские и украинские поставки примерно равны. Теперь эти страны сталкиваются с резким ростом цен на зерно и растительное масло, а как следствие — с дорожающей мукой и хлебом, основой рациона в Африке и на Ближнем Востоке. Сильнее всего эта ситуация ударит по беднейшим потребителям, которые тратят на еду большую часть своих доходов.

— Какие риски для рынка ФАО видит из-за ситуации в будущем?

— Число хронически недоедающих людей в мире уже превысило 820 млн, а из-за войны на Украине может вырасти еще на 13–15 млн человек. Кроме того, кризис сказывается на доходах большого количества людей, занятых в глобальных цепочках поставок продуктов. Мировой продовольственный рынок весьма интернационализирован, каждая пятая калория перед попаданием на стол пересекает минимум две госграницы.

Большой ущерб нанесен агросектору самой Украины. В условиях военных действий невозможно вести сельхозработы, посевная кампания на большей части Украины оказалась под угрозой. По нашим прогнозам, 30–50% хозяйств не смогут отсеяться яровыми, картофелем, под вопросом уборка урожая озимых. Есть перебои с поставками кормов, ветпрепаратов, да и просто питьевой воды для сельскохозяйственных животных. Это грозит вспышками эпизоотий — АЧС, гриппа птиц, бешенства.

— Какие меры ФАО считает приоритетными в текущей ситуации и какие, напротив, вредными? Сейчас многие страны вводят дополнительные ограничения для защиты внутренних рынков…

— ФАО высоко ценит рынок, преимущества, которые дают глобальная торговля и международное разделение труда, потому отрицательно относимся к любым ограничительным мерам, будь то квоты, экспортные эмбарго или санкции. В краткосрочной перспективе такие меры могут способствовать поддержанию стабильности на внутренних рынках, но в долгосрочной — бумерангом ударят по той стране, которая их ввела.

ФАО собирает информацию о продовольственных рынках, и мы призываем страны давать объективные цифры, чтобы сельхозпроизводители по всему миру могли видеть, производство каких культур или продуктов нужно наращивать. Мы выступаем за поддержку производителей с помощью кредитно-финансовых мер, фискальных рычагов и др. И конечно, нужны программы поддержки всех потребителей, прежде всего социально незащищенных слоев населения, которые есть в каждой стране.

Интервью взял Анатолий Костырев

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