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15,03 процента годовых составила средняя максимальная ставка по депозитам граждан в десяти крупнейших банках РФ во второй декаде апреля 2022 года, сообщил Банк России. Пиковое значение этого показателя после повышения ключевой ставки ЦБ в начале марта составляло 20,51%. Вместе со снижением последней до 17% стала снижаться и ставка по депозитам. Сейчас максимальные ставки в 14,18% предлагаются по коротким депозитам — на срок от 91 до 181 дней, по вкладам свыше года ставка составляет лишь 9,75%. Снижение ставок подтверждает тезис о стабилизации ситуации с депозитами, банки уменьшают их доходность на фоне спада кредитной активности на рыночных условиях, отмечают эксперты «Локоинвеста».