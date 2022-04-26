Не рублем, так распределением

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По мнению Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, ситуация с кадровым голодом в IT-отрасли из-за военной операции РФ на Украине обостряется, российской экономике необходим как минимум еще целый миллион IT-специалистов. В качестве решения этой проблемы представители совета обсуждали вчера необходимость «вынужденных мер», направленных как на подготовку, так и на удержание кадров. Наибольшую проблему с кадровым обеспечением они видят в оборонке и готовы обсуждать возврат к советской системе «распределения» студентов по предприятиям ОПК после учебы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

IT-отрасль в России продолжает испытывать нехватку кадров: российской экономике требуется как минимум еще около 1 млн программистов, численность IT-специалистов в 2021 году оценивалась в 1,7 млн человек — такие цифры приводил вчера на заседании Совета по развитию цифровой экономики, посвященном кадровому обеспечению отрасли, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. «Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехала за рубеж. При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс»,— отметил он, добавив, что на государственном уровне нужны «неординарные прорывные решения» и для подготовки, и для удержания IT-кадров.

В проекте решения совета по итогам заседания содержится более двадцати новых мер по совершенствованию образовательного процесса по специальностям в IT-сфере и развитию кадрового потенциала. Так, например, совет предлагает распространить меры поддержки IT-отрасли и на радиоэлектронику: предоставить отсрочку от армии сотрудникам соответствующих отечественных компаний. Кроме того, на эти предприятия рекомендуется распространить действие налоговых и иных льгот, в том числе в части улучшения жилищных условий сотрудников. Также совет рекомендует распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с IT.

Отметим, что сразу несколько рекомендаций совета касается ситуации с IT-кадрами в сфере ОПК. Так, в документе содержится предложение Минпромторгу совместно с Минобороны, Минцифры и Минтрудом разработать дополнительные специализированные меры поддержки для программистов, работающих в оборонке. Например, Минпромторг, по мнению совета, должен совместно с другими ведомствами подготовить «медийную кампанию» для улучшения престижа работы IT-специалиста на предприятиях ОПК и привлечения соответствующих кадров. Также совет рекомендовал Минобрнауки совместно с Минцифры, Минпромторгом, госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех» сформировать перечень специальностей и направлений, по которым осуществляется подготовка IT-специалистов в сфере ОПК, и установить для таких программ повышенный норматив финансирования. Совет предлагает рассмотреть возможность восстановить систему распределения на пять лет студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей — в СССР, напомним, «распределение» было трехлетним.

Отметим, что буквально две недели назад (см. “Ъ” от 28 марта) Минцифры и профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко пришлось экстренно встречаться с представителями IT-отрасли и гасить их крайне нервную реакцию, последовавшую за предложением главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина «установить контроль за выездом IT-специалистов». Тогда, напомним, регуляторам пришлось пойти на экстренные уступки отрасли, пообещав увеличить ее грантовое финансирование втрое, на 14 млрд руб., и согласившись на многие требования компаний по упрощению доступа к грантам. Вчера на заседании совета, впрочем, господин Чернышенко ограничился лишь констатацией того, что уже принятые денежные стимулы для IT-сферы работают и привели к росту поступлений в бюджет на 30%.

Венера Петрова