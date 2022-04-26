Индийские СМИ пройдут фейкконтроль

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Правительство Индии призвало ведущие СМИ прекратить распространение ложной информации, несущей угрозу национальной безопасности и «отношениям с дружественными странами». В распоряжении “Ъ” оказалось циркулярное письмо Министерства информации и вещания частным телеканалам, содержащее резкую критику освещения ими событий на Украине. Индийские власти предупреждают, что могут «запретить трансляцию любого канала» в случае публикации фейков. Этот беспрецедентный шаг стал реакцией на материалы индийских СМИ, критикующие «специальную военную операцию» на Украине и развивающие тезис США о необходимости сворачивания сотрудничества Дели с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Через два месяца после начала российской спецоперации на Украине правительство Индии приняло решение вмешаться в освещение украинского кризиса национальными СМИ, обозначив «красные линии» и предупредив о последствиях в случае их нарушения.

В распоряжении “Ъ” оказался полный текст циркулярного письма Министерства информации и вещания Индии частным телеканалам, направленного им в минувшую субботу и предписывающего немедленно внести серьезные коррективы в редакционную политику, работу репортеров и телеведущих в освещении событий на Украине, а также вызванного ими кризиса в международных отношениях и мировой системе безопасности.

Разосланное телеканалам письмо, под которым стоит подпись одного из руководителей министерства Врунды Махонара Десаи, стало беспрецедентным. Формально оно носит рекомендательный характер, учитывая, что в условиях «крупнейшей демократии мира» правительство не имеет прямого контроля над негосударственными СМИ. Однако проигнорировать циркуляр, изобилующий нетипично жесткими для рутинной бюрократической бумаги выражениями, индийским телеканалам будет сложно.

Так, письмо предупреждает, что в случае нарушения закона о кабельном телевидении от 1995 года и подзаконных актов «правительство может запретить трансляции любого канала или программы, если сочтет это необходимым для защиты суверенитета, целостности, безопасности или дружеских отношений Индии с иностранными государствами».

Помимо основной части, содержащей претензии к качеству профессиональной работы индийских журналистов и многочисленные ссылки на законодательство страны, регулирующее работу СМИ, письмо включает отдельное приложение «Освещение российско-украинского конфликта».

«В случае с конфликтом на Украине телеканалы использовали скандальные заголовки, не имеющие отношения к сути новостного сообщения, а журналисты выдвигали необоснованные и сфабрикованные претензии и прибегали к преувеличениям с целью подстрекательства аудитории»,— говорится в циркуляре Министерства информации и вещания. «Ведущие многих каналов дают неверные комментарии, даже искажая, передергивая или неправильно цитируя другие источники информации»,— отмечается в циркуляре.

В приложении к документу приводится десять примеров передач и новостных сюжетов по Украине, вышедших в индийский эфир с 18 по 22 апреля и, по оценке властей, нарушающих закон о кабельном телевидении от 1995 года.

Хотя ни один из индийских каналов в письме прямо не упоминается, руководителям СМИ и журналистам не составит труда узнать свою продукцию, учитывая точное указание времени выхода передачи или сюжета в эфир и перечисление их заголовков. Наиболее вопиющими Министерство информации и вещания Индии признало материалы под такими заголовками: «Россия готова к ядерной атаке на Украину», «Зеленский боится "ядерного" Путина», «Российские СМИ сообщили, что третья мировая война уже началась», «С Мариуполем покончено. Полностью и окончательно».

В связи с этим в циркуляре отмечается, что муссирование темы ядерной войны со скандальным подтекстом воспринимается как недопустимая пропаганда войны. «Это не делает нас умными как нацию»,— отмечается там же. Помимо скандальных заявлений СМИ индийские власти выражают серьезную озабоченность сфабрикованными видео- и фотоматериалами, иллюстрирующими те ли иные сюжеты.

Одним из самых влиятельных инструментов информационной войны стала имеющая многомиллионную аудиторию флагманская передача телеканала Republic TV «Arnab Goswami Global Debate» — проект снискавшего громкую славу индийского телеведущего Арнаба Госвами, который в апреле взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Большую часть гостей его ток-шоу, задуманного как «глобальная дискуссия», составляют эксперты из США, Великобритании, Польши и с Украины, в течение 40 минут эфирного времени несколько раз в неделю рассуждающие об «агрессии России против Украины», «геноциде в отношении украинского народа» и «планах Путина продолжать войну до Арктики».

Одним из самых резонансных ток-шоу Арнаба Госвами в апреле стала передача о событиях в Буче, которые сам ведущий сразу назвал «геноцидом». После этого находившаяся в Буче группа репортеров Republic TV в ходе прямого включения с места событий сообщила о «проведенном расследовании, подтвердившем совершенные Россией ужасные преступления». А затем слово взяли западные эксперты, задавшиеся вопросом, до каких же пор руководство индийской демократии будет избегать того, чтобы дать принципиальную оценку действиям России.

На адресованный Арнабу Госвами вопрос “Ъ”, есть ли у репортеров доказательства того, что украинских мирных граждан убили российские военные, он ответил: «Вы сидите в Москве и ничего про это не знаете. У меня же работают лучшие журналисты страны, которых знает вся Индия, и ставить под сомнение их профессионализм и честность не имеет смысла».

Между тем адресованное индийским телеканалам предупреждение правительства Нарендры Моди свидетельствует о его стремлении как можно скорее переломить информационную картину вокруг событий на Украине, делающую все более сложной задачей противостояние давлению Запада, который требует от Индии свернуть сотрудничество с Россией.

После недавней онлайн-встречи президента США Джо Байдена и индийского премьера Нарендры Моди, визита в Вашингтон глав МИД и Минобороны Индии, а также поездки в Дели премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отговаривать индийских союзников от связей с Москвой взялась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Дели они прибыла в понедельник. «Мы разработали санкции против России таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени. И мы призываем Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать эти меры во имя длительного мира»,— заявила глава Еврокомиссии в ходе международной конференции Raisina Dialogue.

Сергей Строкань