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Коммерсантъ FM
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Социальный фонд подождет единого тарифа

Работодатели предлагают отложить переход на унификацию соцвзносов до 2024 года

По данным “Ъ”, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет отсрочить переход бизнеса на единый тариф при уплате взносов на пенсионное и социальное страхование. Увеличение страховых тарифов является частью реформы Минтруда по созданию единого Социального фонда — и должно в первую очередь затронуть отрасли, пострадавшие сейчас из-за санкций, такие как IT-сфера, банки и страховые компании.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, РСПП предлагает отложить переход на единый тариф для уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС по крайней мере на один год, до 2024 года. Об этом представители общественного объединения заявили в ходе вчерашнего заседания двух рабочих групп Российской трехсторонней комиссии.

Переход на единый тариф с 2023 года был предложен Минтрудом в качестве элемента реформы объединения двух из трех внебюджетных фондов — по замыслу ведомства, к 1 января 2023 года ПФР и ФСС должны стать единой структурой с новым организационно-правовым статусом «внебюджетный фонд» (подробнее см. “Ъ” от 28 января). Одновременно с этим ведомство также предложило унифицировать ряд положений текущей тарифной политики ПФР и ФСС. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах годовой базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. в год и 0% сверх этой суммы. С 2023 года, по замыслу Минтруда, все работодатели должны будут перейти на единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,565 млн руб.). Кроме того, они должны будут уплачивать взносы в ФСС и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

По расчетам Минтруда, предоставленным членам рабочей группы (документ есть у “Ъ”), повышение тарифа коснется 12,9% работодателей и 9,6% работников, средняя сумма увеличения нагрузки за одного работника составит 1,2 тыс. руб. в год. Максимальный прирост нагрузки ожидает компании, занятые в сфере нефте- и газодобычи (6,3 тыс. руб.), страховщиков (5,2 тыс. руб.) и IT-предприятия (4,9 тыс. руб.), минимальный — компании, занятые добычей железной руды (2,5 тыс. руб.). Как рассказывает источник “Ъ” в РСПП, хотя сумма прироста совокупного объема страховых взносов относительно невелика — 13,7 млрд руб., «сейчас не лучшее время повышать нагрузку на бизнес». «Безусловно, процесс объединения фондов не нужно тормозить, это необходимая реформа, однако пока ситуация в экономике ухудшается, необходимо предусмотреть отсрочку для введения новых обязательств для компаний»,— отмечает он.

Пока инициатива бизнеса, по словам двух источников “Ъ”, участвовавших в заседании рабочей группы, не получила одобрение ни профсоюзов, ни представителей Минтруда. Впрочем, по словам источника “Ъ” в правительстве, она может быть поддержана Минэкономики — поскольку повышение тарифной нагрузки затрагивает в том числе ряд отраслей, которые больше других пострадали от санкций зарубежных стран и привлекли особенное внимание правительства (подробнее см. “Ъ” от 16 марта).

В то же время, даже если это конкретное предложение бизнеса не будет принято, его выдвижение дает работодателям дополнительные возможности по согласованию с Минтрудом других, более необходимых именно сейчас инициатив в части упрощения регулирования трудовых отношений. Так, в частности, по данным “Ъ”, они касаются списка оснований для расторжения трудовых договоров с работниками и заключения срочных трудовых договоров.

Анастасия Мануйлова

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