С яблонь посыпались инвесторы

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Французские предприниматели, владеющие через швейцарскую Procuri S.A. совместно с Volga Group Геннадия Тимченко крупным производителем яблок «Алма Холдинг», начали поиск покупателей на свою долю. Продажа может быть связана с введением санкций ЕС в отношении господина Тимченко. Это один из самых привлекательных активов в секторе, где до сих пор высока доля импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Французские инвесторы ищут покупателей на долю в «Алма Холдинге», которым владеют совместно с Volga Group Геннадия Тимченко, сообщил источник “Ъ”, знакомый с предложением. “Ъ” также видел презентацию актива для потенциальных инвесторов. По данным ЕГРЮЛ, 54% «Алма Холдинга» владеет швейцарская Procuri S.A., остальное — у структур Volga Group. Представитель Volga Group на вопросы не ответил.

«Алма Холдинг» основан в 2007 году. Среди первых инвесторов был руководитель Direct Group (бывшая PPE Group, инвестировала в том числе в Ozon) Паскаль Клеман. Затем он вышел из проекта, а основным владельцем стал Жан-Клод Менн. На конец 2020 года господин Менн входил в совет директоров «Алма Холдинга», следует из его отчетности. Связаться с Паскалем Клеманом и Жан-Клодом Менном не удалось. Гендиректор «Алма Холдинга» Дмитрий Бобков отказался от комментариев.

Сейчас «Алма Холдинг» управляет около 400 га яблоневых садов в Краснодарском крае. Урожай в 2019 году — 13,24 тыс. тонн. В 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий сбор яблок сократился до 8,5 тыс. тонн. Емкость хранилища — 6,8 тыс. тонн плодов. Компания также рассматривала выход на рынок детского и диетического питания, следует из отчетности. Выручка операционной структуры ООО «Алма Продакшн» в 2021 году выросла на 48,77%, до 714,31 млн руб., чистый убыток был 244,18 млн руб.

Французские инвесторы пытаются продать свою долю в холдинге из-за расширения санкций в отношении Геннадия Тимченко. В 2014 году санкции в отношении миллиардера ввели США, а после начала военной операции РФ на Украине — ЕС, Великобритания и Япония. Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов поясняет, что, согласно разъяснениям ЕС, на Volga Group также распространяются ограничения в виде заморозки активов и запрета на предоставление экономических ресурсов. Поэтому французские предприниматели и не могут продать свою долю партнеру, указывает он. Ограничение можно снять, получив разрешение на продажу доли, но вероятность этого невысока, и тогда под санкции попадет и «Алма Холдинг», добавляет господин Именнов.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что «Алма Холдинг» — один из самых привлекательных активов в секторе. Урожайность яблок с 1 га в хозяйстве выше средней по региону, а плоды обычно продавались с премией за качество, рассказывает собеседник “Ъ”. Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин отмечает, что до сих пор никто из владельцев крупного современного садоводческого хозяйства не продавал бизнес, а сделки совершались с устаревшими активами ради земли. По его оценкам, закладка сада современного типа в Краснодарском крае сегодня стоит около 1,5 млн руб. за 1 га.

По словам источника “Ъ”, среди интересантов на долю в «Алма Холдинге» могут быть как профильные, так и непрофильные инвесторы. Антон Именнов отмечает, что, помимо компаний из «дружественных» стран или России, покупателем может стать и европейская структура, так как ЕС не ввел запрет на инвестиции в экономику России. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система», управляет более 750 га садов) Андрей Недужко говорит, что компания не получала предложение, но готова рассмотреть. «Все зависит от цены»,— отмечает он. В ООО «АФГ Националь», которое совместно с Volga Group управляет садоводческим хозяйством «Южные земли», оперативный комментарий предоставить не смогли.

По оценкам Минсельхоза США (USDA), Россия остается крупнейшим импортером яблок в мире. Ввоз в этом сезоне прогнозируется в 630 тыс. тонн, собственное производство — 1,54 млн тонн.

Анатолий Костырев