Как обжаловать штраф за парковку в 2023 году

Что такое неправильная парковка, какие за нее бывают штрафы и как их обжаловать — в материале «Ъ».

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Нормы остановки и стоянки регулируются п. 12.4 и п. 12.5 Правил дорожного движения (ПДД). Штрафы за их нарушение определяются гл. 12 КоАП РФ. Размер наказания отличается в разных регионах России.

Что такое неправильная парковка

Остановкой является намеренное прекращение движения на срок менее пяти минут. Она запрещена:

на трамвайных путях и рядом с ними, если это мешает движению;

на железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос);

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

на проезжей части около опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на перекрестках и менее чем в 5 м от края пересекаемой дороги. Можно останавливаться на стороне напротив бокового проезда трехстороннего пересечения, если есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

ближе 15 м от остановок маршрутных или легковых такси; разрешается посадить или высадить пассажиров, не создавая помех движению;

там, где транспортное средство закроет другим водителям светофоры, знаки дорожного движения, создаст преграды для пешеходов или будет мешать движению других машин;

на полосе для велосипедистов.

Стоянка — прекращение движения на пять и более минут. Она запрещена:

там, где запрещена остановка;

ближе 50 м от железнодорожных переездов;

на дорогах вне населенных пунктов, обозначенных знаком «Главная дорога».

Останавливаться на ночлег, длительный отдых и прочее вне населенного пункта разрешается только на специальных площадках или за пределами дороги.

Руководитель юридического отдела межрегиональной общественной организации потребителей «Общество защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов:

— Нарушение нормативных актов федерального или местного законодательства о регулируемой стоянке, которую в Москве называют платной парковкой, правил остановки, стоянки и оплаты парковки фиксируется с помощью камер или сотрудниками ГИБДД, местных парковочных организаций, а иногда и простыми жителями. Например, в Москве постановления выносятся на основе фотографий из приложения «Помощник Москвы» и подобного программного обеспечения, правомерность применения которых регулярно и успешно оспаривается в судах. Поскольку доходы от штрафов направляются в местные бюджеты, то, разумеется, администраторы не любят говорить о браке в своей работе. По разным оценкам, технические и человеческие ошибки могут составлять от 1% до 3% таких постановлений.

Размеры штрафов

Размеры штрафов отличаются в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге сумма составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, в некоторых случаях машина может быть задержана и отправлена на специальную стоянку.

Как уплатить штраф

Уплатить штраф можно с помощью портала госуслуг, в банке по реквизитам или с помощью его мобильного приложения, почтовым переводом по квитанции. С 2015 года в течение 20 дней с момента вынесения постановления санкцию можно погасить с 50-процентной скидкой.

Как обжаловать штраф

Штрафы делятся на три категории:

с камер видеонаблюдения;

зафиксированные инспектором ГИБДД;

назначенные судом.

Чтобы обжаловать штраф с камеры, нужно отправить текст жалобы и документы, подтверждающие правоту автомобилиста в региональное подразделение ГИБДД. Оспорить санкции, назначенные сотрудниками ГИБДД, можно через суд, заявление отправляется по почте или сдается в канцелярию. Штрафы, вынесенные судом, можно обжаловать в суде второй инстанции по отношению к тому, который утвердил наказание.

Руководитель юридического отдела межрегиональной общественной организации потребителей «Общество защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов:

— Я всегда советую проверить все данные, представленные в постановлении, по владельцу и автомобилю, а также адрес, где была парковка. Были случаи, когда выписывались штрафы на не существующие на картах адреса парковки автомобиля или они отправлялись на устаревшие адреса, что связано с неисполнением владельцем обязанности по заявлению в ГИБДД о необходимости внесения изменений в регистрационные документы.

Кроме того, возможны ошибки сотрудников парковок, программного обеспечения, например при проезде «паркона» (средство фотофиксации правонарушений в автомобиле) или в парковочных приложениях. Когда парковка в телефоне оплачена, а сбой GPS приводит к «расположению в другом месте», то фиксируется «отсутствие оплаты». Иногда камера вроде бы беспристрастно фиксирует только вынужденную остановку транспортного средства на полосе в связи с ДТП или неисправностью (считая это остановкой или даже стоянкой/парковкой), игнорируя факт и запрет оставления места ДТП. В таких случаях иногда получается доказать свою невиновность только с помощью видеофиксации факта ДТП с изображением другого авто и сотрудника ДПС, его оформляющего.

Федеральный закон «Об организации дорожного движения и парковочной деятельности» и ГОСТы предусматривают, что каждая платная парковка, парковочное место должна быть обозначена разметкой, знаками, табличками об оказании платных услуг. Отвечает за это субъект федерации. Отсутствие табличек «Платные услуги» в зоне платных парковок не является редкостью даже в Москве (к примеру, в Хамовниках). Судебные тяжбы по этому поводу только в одном известном мне случае завершились в пользу водителя, потратившего на оспаривание полтора года. Все остальное уходит в никуда. Будьте готовы, что ваши документы и дела могут просто пропасть.

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»