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Коммерсантъ FM
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Решальщик переключился на фрукты

Бывшему мошеннику нашли новое дело

Как стало известно “Ъ”, решальщик Алишер Трифонов, который в свое время выдавал себя за генерала СВР и был осужден за мошенничество, вновь обвиняется в аналогичном преступлении. На этот раз, представляясь уже крупным поставщиком овощей и фруктов из Узбекистана, решальщик, как считает следствие, стал ключевым участником хищения $1 млн у московского предпринимателя и тренера по фитнесу. Интересно, что свидетелем по делу проходит судья московского арбитражного суда Эрдни Ликшиков, который, по материалам дела, познакомил соорганизаторов аферы с потерпевшими.

Как стало известно “Ъ”, в Щербинский районный суд столицы переданы материалы дела в отношении скандально известного решальщика Алишера Трифонова и двух его подельников. Уже осужденный ранее за мошенничество решальщик, считает следствие, на этот раз был активным участником новой аферы, выдавая себя за крупного поставщика овощей и фруктов из Узбекистана. Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы. События, которые описываются в его материалах, относятся к 2019–2020 годам. В 2019 году, считает следствие, работающий тренером в спортивном клубе «Алекс фитнес» Сергей Рукавишников и его близкий приятель бизнесмен Сергей Емельянов познакомились с Дмитрием Ханиневым. Инициатором нового знакомства стал судья арбитражного суда города Москвы Эрдни Ликшиков. Здесь нужно отметить, что господин Рукавишников несколько лет проводил индивидуальные силовые тренировки для бизнесмена и судьи, и постепенно между всеми троими завязались дружеские отношения. Они вместе отдыхали, компанией выезжали за город и т. д.

Господин Ханинев рассказал новым знакомым, что занимается продажей привезенных из Узбекистана фруктов и овощей. По его словам, продажи идут на крупнейшем московском агрокластере «Фуд Сити», сам бизнес уже хорошо отлажен, товар без задержек поставляется напрямую на рынок, а он со своим партнером Антоном Портновым хорошо зарабатывают. Ну а после того как господин Портнов подтвердил слова своего компаньона, тот предложил новым знакомым вначале вложиться в покупку партии товара, а затем открыть на рынке свою фирму, заверяя, что эти инвестиции быстро окупятся. Инвесторам был обещан доход в 12% в месяц от вложенных средств. Поверив в эти расчеты, в конце августа 2019 года господа Емельянов и Рукавишников, приехав на территорию «Фуд Сити», передали новым партнерам упакованный в два плотных пакета $1 млн наличными. Однако спустя несколько недель, не дождавшись обещанных выплат, они вновь приехали на рынок, где потребовали объяснений. На этот раз с ними встретился уже Алишер Трифонов. Он представился собеседникам крупным поставщиком овощей и фруктов, который якобы давно работает с господином Ханиневым и его партнером. «Поставщик» заверил, что ничего страшного с инвестициями не происходит, во время закупок возникли небольшие проблемы, с чем и связана задержка обещанных дивидендов. В конце концов инвесторы обратились с заявлением в полицию и вскоре были признаны потерпевшими. Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая.

Антону Портнову и Алишеру Трифонову следствие отводит в ней роль исполнителей. Еще один участник аферы Леонид Стацюра объявлен в розыск. Дмитрия Ханинева следствие считает соорганизатором махинации, а ее организатор так и не был установлен.

Также во время расследования был допрошен и арбитражный судья Эрдни Ликшиков, имеющий сейчас в деле статус свидетеля. Признав на допросе, что действительно знакомил потерпевших с господином Ханиневым, который, по словам свидетеля, ранее обслуживал его автомобиль, свидетель заверил, что не имеет никакого отношения к афере с деньгами своих приятелей. Однако господа Емельянов и Рукавишников настаивают на обратном, отметил в разговоре с “Ъ” их адвокат Юрий Агапов. Он подчеркнул, что его клиенты рассказывали следователю, что судья не просто представлял им господина Ханинева «как свое доверенное лицо», но и «гарантировал возврат вложенных средств, уверяя, что сам участвует в бизнесе, из-за чего мои доверители так спокойно инвестировали свои деньги». Однако роль господина Ликшикова, считает адвокат, намеренно занижается следствием, отметив, что его клиенты уже обратились в ФСБ с соответствующим заявлением (есть в распоряжении “Ъ”). В арбитражном суде города Москвы отказались от комментариев.

Владислав Трифонов

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