Лучше заново, чем вдогонку

2K 1 мин. ...

«Российский экологический оператор» (РЭО) намерен усиленно поддерживать деятельность регоператоров, которые, выживая за счет регулируемого тарифа, и до санкционных потрясений в большинстве своем не демонстрировали экономической устойчивости и роста качества управления отходами. Оператор будет не только субсидировать процентные ставки по инвестпроектам, но и обещает регоператорам отсрочку налоговых платежей и сборов. Регионам же РЭО намерен безвозмездно передать типовую проектную документацию для создания новых объектов обращения с отходами, в том числе производства RDF (топлива из отходов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шаповалов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Шаповалов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Все это проектировалось до начала военной операции РФ на Украине и связанных с ней санкций, а федеральная схема управления отходами, на основе которой прогнозировались их потоки и инфраструктура, так и не была опубликована ППК. Очевидно, что они учитывали докризисную экономику и морфологию отходов, изменения которых в силу происходящих структурных сдвигов в потреблении и спросе неизбежны,— так, энергия, производство которой из отходов субсидировалось за счет рынка и граждан, теперь будет в еще большем избытке.

Туманны и перспективы механизма расширенной ответственности импортеров и производителей (РОП) за отходы, к которому «прикручен» экосбор. В 2021 году компании заплатили его на 3,7 млрд руб.— на фоне 193 млрд руб. платежей населения за услугу по вывозу мусора. С учетом же того, что граждане и бизнес имеют право платить за вывоз отходов не по тарифу, а по факту (Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, уточняющий правила такой оплаты), платежи граждан могут снизиться — динамика же платежей бизнеса при нынешней ситуации с импортом и перестройке внутренних производств вряд ли предсказуема.

Пока возможность оплаты фактической утилизации отходов саботируют регоператоры и местные власти (см. “Ъ” от 25 мая 2021 года). «Переход на оплату по факту должен быть не договорным, а императивным»,— убежден Содном Будаторов из ИГСУ РАНХиГС. Рыночные отношения в отрасли, а не госрасходы на строительство инфраструктуры из прошлого — вероятно, единственное, что может все же превратить ее в «точку роста», потенциал которой в 2018 году оценивался в $3 млрд.