Еду завернут в кредит

69 2 мин. ...

В правительстве обсуждают новые меры поддержки производителей продуктов питания в условиях кризиса. Компаниям могут разрешить направлять льготные кредиты на закупку пищевой упаковки, что должно помочь решить проблемы с нехваткой оборотных средств в условиях резкого роста себестоимости. Бизнес предупреждает, что инициатива потребует увеличения финансирования, а у предприятий уже есть проблема с нехваткой выделенных на льготные кредиты средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На краткосрочные льготные кредиты, выдаваемые сельхозпроизводителям под 5%, могут разрешить приобретать упаковку для продуктов питания. Это должно решить проблему с дефицитом оборотных средств у предприятий. Такой вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко 12 апреля, рассказали источники “Ъ”. Сейчас такие кредиты разрешено направлять на покупку пищевого сырья, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственных животных и др. Представитель вице-премьера подтвердил обсуждение темы. В Минсельхозе заявили, что вопрос прорабатывается. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

Вице-президент Российского союза пекарей Сергей Краус говорит, что хлебопекарные предприятия закупают упаковочный материал на два-три месяца вперед, на что вынуждены использовать финансы, зарезервированные на модернизацию. Сейчас компании работают в условиях жесткого дефицита оборотных средств, из-за чего в отрасли уже были случаи перебоев производства, заявил он. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также говорит, что обычно упаковку компании покупали или за счет собственных средств, или за счет кредитов по рыночным ставкам.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что производители упаковки также испытывают потребность в дополнительных оборотных средствах, так как их поставщики импортных ингредиентов переходят на 100-процентную предоплату. Ситуация уже привела к сокращению на рынке ассортимента упаковки, говорит председатель совета директоров крупного производителя сыров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Так, крупнейший в РФ производитель пищевой упаковки Tetra Pak предупредил клиентов о временном отказе от выпуска упаковки объемом два литра, а также о приостановке производства и продажи упаковки для вина и прохладительных напитков (см. “Ъ” от 29 марта). В Tetra Pak и объединении производителей упаковки «РусПЭК» комментарии не предоставили.

Кроме того, продолжает Сергей Краус, стоимость упаковки по некоторым позициям с начала года выросла на 60%. Стоимость бумаги для этикетки за полгода выросла в три раза, добавил источник “Ъ” в крупном агрохолдинге. По данным «Руспродсоюза», доля затрат на упаковку в себестоимости бакалеи и макаронных изделий — 25–30%, муки — 10–16%, гречневой крупы — 8–20%, соков и морсов — более 40%. В «Союзмолоке» оценивали долю расходов на упаковку в 9–10% в себестоимости. В ГК «Эконива» отмечают, что использование льготных кредитов на покупку упаковки позволило бы снизить давление на себестоимость молочной продукции.

Артем Белов отмечает, что пока непонятно, каким образом будет работать механизм, но в любом случае потребуется дополнительное финансирование. О нехватке средств на льготные кредиты уже сообщают участники рынка. Так, «Росптицесоюз» на этом фоне просил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева увеличить лимиты льготных кредитов на одного заемщика с 500 млн руб. до 1,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 апреля). По данным на сайте Минсельхоза, общий лимит льготных кредитов для всех сегментов АПК на 2022 год — 35,4 млрд руб.

Сергей Юшин считает, что регулятору достаточно будет расширить список целевых трат льготных кредитов пищевой упаковкой, предоставив возможность производителям продуктам питания самим определять, на закупку чего направлять льготные кредиты. В ГК «Эконива» считают, что для эффективности меры также необходимо увеличить лимиты на одного заемщика, либо вообще отменить это ограничение.

Алексей Полухин