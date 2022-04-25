С врачами на выход

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В Москве из-за улучшения эпидобстановки законсервировали несколько ковидных госпиталей. Как выяснил “Ъ”, медработников оттуда начали увольнять еще в середине марта, причем ряд из них настаивают на незаконности процедуры. Медики жалуются, что им в ультимативном порядке предложили написать заявления по собственному желанию, а иногородних попросили срочно освободить предоставленные общежития и гостиницы. Вступившие в конфликт с работодателем сотрудники написали заявления в Генпрокуратуру и трудовую инспекцию, однако получили ответ, что внеплановые проверки в Москве приостановлены. В мэрии отмечают, что для больных с коронавирусом оставят около 3 тыс. коек в 11 стационарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным столичного оперативного штаба на 24 апреля, за сутки в Москве было выявлено 584 новых случая COVID-19; госпитализация потребовалась 134 пациентам с коронавирусом. В начале апреля вице-мэр столицы Анастасия Ракова, ссылаясь на улучшение эпидобстановки, сообщила, что власти столицы выведут из фонда для пациентов с COVID более 5 тыс. коек и законсервируют резервные госпитали во дворце спорта «Крылатское», выставочном центре «Сокольники», торговом центре «Москва» и на ВДНХ. «Огромные мощности, которые были развернуты на пиках заболеваемости, уже не требуются»,— сообщила она и добавила, что власти могут нарастить объемы оказания плановой и специализированной помощи, если того будет требовать ситуация.

Сотрудники ковидных госпиталей и отделений, в том числе тех, которые официально продолжают функционировать, рассказывают, что медперсонал начали увольнять еще в середине марта. Медсестра Маргарита Липовская сообщила “Ъ”, что узнала о консервации инфекционного отделения МКЦИБ «Вороновское» 15 марта: «Позвонили, сказали, что завтра на работу мы не выходим, предложили уволиться по-мирному или сидеть за свой счет бесконечно». Медсестра реанимационного отделения этого же центра Татьяна Бушанова 23 марта получила сообщение в рабочем чате от заведующей, что 26 марта в 22:00 отделение опечатают. Медработникам, по ее словам, предложили уволиться, выселиться из общежития и искать новое место.

Кампания по привлечению медиков, готовых работать вахтовым методом, в первую очередь в новом медцентре в Вороновском, началась в Москве из-за нехватки медперсонала инфекционного профиля в начале апреля 2020 года. Через несколько месяцев столичный депздрав отчитался о прибытии более 2,3 тыс. медработников из 25 городов России. Им гарантировали бесплатное проживание и питание.

«Когда нам сообщили о закрытии отделения, я была в отпуске,— продолжает Татьяна Бушанова.— Первая рабочая смена как раз 26 марта. Я спросила у заведующей, как быть, она ответила: "Нет такой смены". При этом ни приказа, ни каких-либо других документов мне не показали». По ее словам, в вороновском центре закрыли 12 отделений из 14, в том числе 7 терапевтических и 5 реанимационных. Большая часть медработников (речь о нескольких сотнях человек) согласилась уволиться по собственному желанию. «Люди не могут сидеть без денег, поэтому не ждут ни выплат, ни компенсаций. Такие условия созданы, что ждать нечего»,— говорит госпожа Бушанова. Она и еще несколько медработников, в том числе Маргарита Липовская, увольняться по собственному желанию отказались. Руководство больницы, по словам медсестер, предложило им ежедневно приезжать в центр (хотя по трудовым договорам график суточный, а новый, утверждают они, им не выдают) на «голый оклад» — 30 тыс. руб. Весь восьмичасовой день медработники, по словам Маргариты Липовской и Татьяны Бушановой, сидят в буфете. Госпожа Бушанова рассказывает, что ее также вынуждают выселиться из общежития, несмотря на то что, согласно трудовому договору, жилье предоставляется на весь срок трудоустройства. Она проработала в вороновском центре два года, со дня открытия, и говорит, что очень расстроена таким отношением. Тем более что потребность в работниках, по ее оценке, сохраняется: сейчас в терапевтическом отделении на 55 больных две медсестры, хотя по рекомендациям необходима одна сестра на 10 пациентов. Татьяна Бушанова написала заявление на отпуск за свой счет и уехала в родной Магнитогорск.

Три медсестры временного госпиталя ГКБ №24 на ВДНХ рассказали “Ъ”, что также были уволены «одним днем». Реанимационная сестра, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась, что ее попросили освободить номер гостиницы в течение часа. Другой дали три дня, чтобы найти жилье. Уволенные медики еще ждут положенные выплаты, в том числе, как они говорят, «путинские» — спецвыплаты от правительства за непосредственную работу с COVID-19.

Недовольна обстоятельствами увольнения и реанимационная сестра коронавирусного стационара больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Жанна Сарбаева. 17 марта она получила сообщение в рабочем чате от старшей медсестры: «Все сотрудники, которые не основные, завтра-послезавтра жду вас написать заявление на увольнение, мы закрываем работу в ковиде». Вопрос госпожи Сарбаевой о причинах увольнения старшая сестра проигнорировала и «закрыла» группу в WhatsApp. Медработники стационара написали коллективное заявление в Генпрокуратуру (есть у “Ъ”) с просьбой проверить правомерность начисления заработной платы, отсутствие питания и питьевой воды и компенсаций за это, отсутствие доплат за увеличение интенсивности труда, отсутствие премиальных выплат из госбюджета и принуждение написать заявление по собственному желанию.

В прокуратуру, трудовую инспекцию и СКР обратилась и Маргарита Липовская. Однако получила ответ, что в соответствии с постановлением правительства №336 от 10 марта 2022 года проведение внеплановых проверок Государственной инспекцией труда в Москве приостановлено. Госпожа Липовская написала депутату Дмитрию Саблину, тот уведомил, что направил в трудовую инспекцию депутатский запрос.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие», юрист Андрей Коновал объясняет, что ситуация с увольнением зависит от типа трудовых договоров. У сотрудников вороновского центра они бессрочные, а значит, утверждает господин Коновал, работодатель проводит сокращение штата незаконно, создавая работникам такие условия, в которых они, будучи слабой стороной, терпят материальный ущерб и вынуждены уйти по собственному желанию. «Если работодатель хочет избавиться от работников, он должен сделать это по установленной процедуре сокращения штата с выплатой выходных пособий и заблаговременным, не позднее чем за два месяца, уведомлением»,— напоминает Андрей Коновал. В случае если договор срочный, продолжает он, работодатель должен за три дня до его завершения письменно напомнить об этом сотруднику, иначе договор автоматически превращается в бессрочный. Господин Коновал утверждает, что профсоюз будет более плотно изучать ситуацию в центре «Вороновское» и принимать меры, в том числе подавать судебно-исковые заявления.

“Ъ” направил запрос в депздрав Москвы с просьбой разъяснить основания и условия увольнения сотрудников ковидных госпиталей, однако на момент публикации ответа не получил. Госпожа Ракова ранее сообщала, что в городе остается около 3 тыс. коек в 11 стационарах, в том числе в клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское».

Наталья Костарнова