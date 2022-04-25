Аудиторы вышли на рынок

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Аудиторские компании «большой четверки» значительно сократили число вакансий в России и допускают увольнения сотрудников. Увеличилось и количество резюме от соискателей из этих компаний на рынке. Эксперты считают, что им будет непросто найти новые позиции, традиционный переход из аудита в бизнес сейчас осложнился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние два месяца, то есть после начала военных действий на Украине, аудиторские компании «большой четверки» (их российские подразделения, ставшие формально самостоятельными) резко снизили спрос на персонал в РФ. По данным HeadHunter, количество вакансий от них в марте—апреле снизилось по сравнению с январем—февралем сразу на 63%, до 377 штук. Одновременно на рынке значительно увеличилось количество резюме от соискателей из числа бывших и нынешних сотрудников той же «большой четверки» — на 115%, до 14,7 тыс. штук.

По мнению директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, снижение количества вакансий может означать, что компания «приняла решение занять выжидательную позицию, оптимизировать бизнес-процессы, подстроиться под новые реалии или искать для себя новую модель найма». Сами лидеры рынка не скрывают, что перспективы роста спроса на их услуги выглядят в текущей ситуации в лучшем случае туманными. В E&Y и KPMG допускают сокращение персонала, поскольку необходимо «оптимизировать ресурсы». В Deloitte не ответили на запрос “Ъ”, в PwC отказались от комментариев.

«Ожидается серьезное падение ВВП, бизнес вряд ли будет расти,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке.— К тому же часть клиентов может отказаться от аудита "большой четверки", оптимизируя расходы. Аудит нередко страдает в первую очередь, поскольку многие компании считают его "дополнительными расходами"». Партнер КПМГ в СНГ Кирилл Алтухов добавляет, что на количество рабочих мест может повлиять уход из России международных компаний, на аудит которых приходилось существенный процент выручки.

По данным портала Audit-it.ru, в 2021 году российский офис KPMG (КПМГ) получил более 12 млрд руб. выручки, Deloitte («Делойт и Туш СНГ»), PwC («Прайсвотерхаускуперс Аудит») и E&Y («ЦАТР—аудиторские услуги») — примерно по 6 млрд руб. каждая.

По словам господина Алтухова, в связи с неопределенностью на рынке КПМГ пока «не определилась, сколько готова нанять сотрудников». Также не всем стажерам сделали предложение остаться в компании после испытательного срока, добавляет он, поэтому, вероятно, происходит приток на рынок тех, кто его не прошел.

Участники рынка считают, что часть аудиторов из большой четверки могут в результате остаться безработными. По словам гендиректора «ФБК Поволжье» Леонида Никифорова, это, как правило, узкие специалисты с высокими зарплатными ожиданиями. «Однако небольшие аудиторские компании ищут универсальных сотрудников и не готовы удовлетворить зарплатные ожидания соискателей из "большой четверки". Раньше значительная их часть уходила в компании, которые были клиентами аудитора. Но на фоне тяжелой экономической ситуации бизнес вряд ли будет набирать новых сотрудников, то есть создается риск, что часть специалистов уйдет в никуда»,—говорит он.

Президент SuperJob Алексей Захаров согласен, что специалистам из «большой четверки» придется уменьшить зарплатные требования, потому что спрос на их услуги упал. Особенно на фоне того, добавляет эксперт, что публичным компаниям, многие из которых попали под санкции, больше не нужно будет проходить аудит, выходы на биржу и международные заимствования закрыты.

В то же время, полагает управляющий партнер московского офиса Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич, текущая ситуация открывает и новые возможности, особенно для руководителей. «Например, есть позиции стратегов, на которые ранее чаще рассматривали выходцев из "большой тройки", то есть McKinsey, BCG и Bain. Но эти компании релоцировали многих сотрудников и руководителей, поэтому теперь поиск на подобные роли ведется в том числе и среди партнеров из команд "большой четверки"»,— отмечает она.

Юлия Пославская