Аудиторам не перейти границы

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Уход «большой четверки» аудиторов из России может лишить международные компании, имеющие активы в стране, проаудированной консолидированной отчетности. По правилам все активы во всех странах должны аудировать специалисты одной сети, а теперь сделать это по российским дочерним структурам стало невозможно. Эксперты уверены, что сторонам придется искать компромиссы и новые пути работы, иначе у компаний возникнет масса сложностей, от невозможности начислить дивиденды до срабатывания ковенант по кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parivartan Sharma / Reuters Фото: Parivartan Sharma / Reuters

Polymetal International plc объявила об отставке аудитора. Головная структура Polymetal International находится на Джерси в юрисдикции Великобритании, и ее аудитором был лондонский член сети Deloitte — Deloitte LLP. После того как в марте российские аудиторские фирмы заявили, что отделяются от глобальной сети, в Deloitte LLP пришли к выводу, что не смогут проводить аудит компании, так как большинство ее активов расположено в РФ.

В подобную ситуацию может попасть любая международная компания с активами в России, говорят эксперты. «Есть риск того, что такие компании могут лишиться аудиторов в лице международных аудиторских сетей»,— поясняет специалист по санкционному праву Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Большинство международных компаний с долей активов в России не ответили на запросы “Ъ”. В Okey Group, Yandex, Evraz Group, VK отказались от комментариев.

По словам руководителя российской практики «Делойт» Игоря Токарева, чтобы головному аудитору подписать консолидированную отчетность, существенная часть активов группы должна аудироваться фирмами—членами сети. «По причине планируемого выхода российской практики из сети Deloitte в 2022 году соблюдение этих требований будет затруднено для холдингов с активами в РФ, но головными компаниями в иностранных юрисдикциях, так как активы в России некому будет проверять»,— говорит он. Обычно, добавляет господин Токарев, международные компании, чтобы облегчить себе задачу аудита всех структур группы, заключали контракты с аудиторскими сетями, дочерние компании которых аудировали дочерние предприятия клиента в соответствующих юрисдикциях.

Эксперты отмечают, что головным аудитором международной компании может быть только структура, которая находится в той же юрисдикции, что и головной офис клиента. «Аудиторское заключение по консолидированной отчетности может подписать только головной аудитор, то есть аудитор группы, а головным аудитором может быть только та компания, которая находится в той же стране, где находится материнская компания группы (холдинговая компания, главный офис клиента)»,— объясняет вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Источник на рынке аудита отмечает, что в случае, когда головной аудитор и аудитор российских активов являются разными компаниями, не выполняется фундаментальное правило, что 75% активов должен проверить головной аудитор, притом что активы каждой «дочки» проверяет аудитор той же юрисдикции, где она находится. В такой ситуации, поясняет собеседник “Ъ”, создается риск, что компания может остаться без аудиторского заключения.

По словам управляющего партнера ФБК Алексея Терехова, отсутствие аудиторского заключения может привести к тому, что не будет утвержден годовой отчет, а значит, выплата дивидендов становится неправомерной, так как не подтверждена прибыль. Также, добавляет эксперт, если отчетность не подтверждена, может быть нарушена процедура с присвоением рейтинга, без которого тяжелее будет привлекать ресурсы, в том числе банк может повысить ставку по займу (в нынешних условиях более чем 20% годовых) или потребовать дополнительное обеспечение.

Впрочем, эксперты рассчитывают, что у сторон будет возможность договорится. Источник “Ъ” на рынке аудита говорит, что решить проблему, когда компания может остаться без аудитора, можно, заключив дополнительные соглашения о «взаимном признании» двумя аудиторскими фирмами, российской и иностранной, но пока «этот порядок не отработан».

Адвокат ЕМПП Мерген Дораев отмечает, что обычно банки, как российские, так и международные, требовали от заемщиков предоставлять отчетность, заверенную «большой четверкой», что выступало одной из ковенант кредитного договора. Отсутствие заключения от «большой четверки» может привести к разрыву кредитного договора и истребованию всей суммы займа досрочно, однако такие «технические» дефолты невыгодны банку, поэтому, вероятно, стороны будут договариваться об изменении условий кредитного договора. При этом господин Терехов отмечает, что изменение аудитора может негативно повлиять на условия займа из-за недоверия банка к новому аудитору.

Юлия Пославская,Полина Трифонова