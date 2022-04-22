Временный, вперед

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В субботу в Лондоне состоится первый из двух поединков, которые, по сути, являются полуфиналами турнира по определению лучшего супертяжеловеса мира. В нем встретятся два британца — владеющий титулом Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри, одна из ярчайших звезд современного бокса, и Диллиан Уайт, в котором звездности куда меньше, но в котором тем не менее очень многие эксперты видят серьезную угрозу для соотечественника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой между Тайсоном Фьюри (справа) и Диллианом Уайтом пройдет на знаменитом стадионе Wembley и соберет свыше 90 тыс. зрителей

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images Бой между Тайсоном Фьюри (справа) и Диллианом Уайтом пройдет на знаменитом стадионе Wembley и соберет свыше 90 тыс. зрителей

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Этим боем на главном британском стадионе Wembley, который вживую увидят 90 тыс. с лишним зрителей, открывается шикарный аттракцион. Его кульминацией будет схватка за статус абсолютного чемпиона мира между двумя самыми достойными такого приза супертяжами. К ней на самом деле мир профессионального бокса готовился давно, а еще год назад казалось, что состав «поединка века» уже определен. Соперниками, конечно, будут британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Они собрали у себя все четыре чемпионских титула: Фьюри принадлежит пояс Всемирного боксерского совета, Джошуа — три остальных, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Они пользуются безумной популярностью, и ее уровень примерно одинаков. Они одержали достаточно громких побед, чтобы считаться достойными ценнейшего из званий. И осталось только уладить формальности — каждому справиться с очередными оппонентом, котирующимся гораздо ниже.

Тут-то как раз и случился твист. Тайсон Фьюри свою задачу решил, в третьем по счету поединке с Деонтеем Уайлдером, у которого отнял титул в 2020 году, нокаутировав американца. А вот бой Энтони Джошуа обернулся для британца конфузом. В сентябре прошлого года Джошуа проиграл по очкам, но почти без вариантов, перешедшему в супертяжелый вес c первого тяжелого (до 90,7 кг) и легко адаптировавшемуся в новой категории, сохранив и скорость, и бесподобную технику, украинцу Александру Усику. Усик, так вышло, перемешал простой расклад, отложив выявление абсолютного чемпиона мира и трансформировав этот процесс из единственного боя в мини-турнир с полуфиналами и финалом.

Джошуа, разумеется, реализовал свое право на реванш против украинца. И это будет второй полуфинал. С его датой и местом из-за украинского кризиса возникла неопределенность, но, предположительно, он состоится в середине лета в Саудовской Аравии. А в первом полуфинале Тайсону Фьюри, чей перерыв в выступлениях перед выступлением важнейшим мог бы в случае, если бы такого боя у него не было, слишком затянуться, будет противостоять заслуживший его хотя бы званием так называемого временного чемпиона WBC, которое даже покруче обычного претендентского, Диллиан Уайт.

Емкие афиши для этого боя придумать несложно. Ну, например, его можно назвать стычкой боксеров, научившихся преодолевать трудности и вставать после болезненных падений — падений и в прямом, и в переносном смысле. С Тайсоном Фьюри все понятно. Вскоре после триумфа в 2015 году, в поединке с представлявшимся неуязвимым украинцем Владимиром Кличко, в зените славы лишился только что добытого титула из-за допинговой дисквалификации. Употреблял наркотики, нуждался в помощи психологов и психиатров. Во время длившегося два с половиной года простоя набрал десятки килограммов лишнего веса. И все равно, уже списанный со счетов, вернул прежние кондиции и побил могучего Деонтея Уайлдера.

Но и история Диллиана Уайта — это на самом деле история про возвращения. В 2015 году он досрочно проиграл набиравшему тогда ход Энтони Джошуа, а в 2020-м, снова приобретя репутацию боксера вроде достойного титульных боев, нарвался на неожиданный и страшный нокаутирующий удар от Александра Поветкина. Оба поражения были из тех, которые тянут на ломающие карьеру. Но, проиграв Джошуа, Уайт изменил тренировочный процесс и резко добавил, а, проиграв Поветкину, через пять месяцев убедительно отомстил сопернику, дождавшись шанса сразиться с Фьюри.

А еще этот бой можно назвать схваткой чересчур явного фаворита с чересчур явным аутсайдером. Фаворит, по мнению букмекерских контор, естественно, чемпион полноценный, а не временный. А разница между котировками на противников примерно так же существенна, как разница в росте между великаном Тайсоном Фьюри (206 см), который в НБА играл бы на позиции тяжелого форварда, а может, и центрового, и Диллианом Уайтом с его 190 см с небольшим. И никуда не денешься от того, что плотность, что ли, флера, окружающая неистового, жестоко крушащего стилистические шаблоны Фьюри, куда выше. Да к Уайту, супертяжу как раз более или менее стандартному во всех отношениях, и суперзвездный ярлык никто не решается клеить — скорее успешный трудяга.

Но те, кого одолел соблазн поставить на разгромный выигрыш Тайсона Фьюри, обязаны ознакомиться с мнениями экспертов, людей, от и до знающих бокс. В подборке, если составить более или менее полную, тоже, конечно, будут преобладать те, что сулят победу Фьюри. Но даже эти люди, как правило, суля ее, прибегают к оговоркам. Как, допустим, знаменитый полулегковес Карл Фрэмптон, который сказал, что, если бы «кто-то создавал бойца, чтобы бросить вызов Фьюри, он бы создал кого-то подобного Уайту»,— жесткому, агрессивному, умеющему подбираться близко-близко к оппоненту, чтобы поработать по уязвимому корпусу.

И в ней, подборке, будет не так уж мало мнений тех, кто настаивает на том, что верх возьмет Диллиан Уайт. В списке верящих в него, например, бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хей. Он не сомневается, что грядет сенсация, потому что у Уайта есть все, чтобы остановить Тайсона Фьюри: и удар, и выносливость, которой не хватало многим предыдущим оппонентам чемпиона, и страстное желание.

В том же самом, как ни странно, не сомневается и человек, заинтересованный в исходе боя, как никто иной. Честно признался, что ставит на Уайта, Эдди Хирн — промоутер Энтони Джошуа, ключевая фигура в организации главного боксерского аттракциона десятилетия.

Алексей Доспехов