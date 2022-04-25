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Коммерсантъ FM
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Бройлеров подпитают свининой

Бывший агробизнес Михаила Абызова меняет владельца

Крупный производитель свинины, птицы и колбасных изделий ГК «КоПитания», входивший в группу Ru-Сom находящегося под следствием экс-министра Михаила Абызова, меняет владельца. По данным “Ъ”, в мае актив может перейти к ГАП «Ресурс», второму производителю мяса птицы в стране, что позволит компании стать лидером рынка и диверсифицировать бизнес. На фоне кризиса консолидация отрасли будет нарастать, ждут аналитики.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов крупного производителя мяса ГК «КоПитания», рассказали четыре источника “Ъ”, знающие о готовящейся сделке. По их словам, закрыть сделку планируется в мае. «КоПитания» входила в группу Ru-Сom Михаила Абызова — бывшего министра «Открытого правительства», задержанного в 2019 году по подозрению в создании ОПГ и мошенничестве (следствие продолжается). На конец 2020 года основным владельцем ГК «КоПитания» был Александр Рогожин, экс-гендиректор Ru-Сom, следует из отчетности. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. В ГК «КоПитания» “Ъ” не ответили.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — второй производитель мяса птицы в России после группы «Черкизово» семьи Михайловых. В 2021 году эти компании выпустили 808 тыс. тонн и 813 тыс. тонн мяса бройлера соответственно. Также ГАП «Ресурс» занимается производством растительных масел, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Земельный банк — около 320 тыс. га, по оценкам BEFL.

О том, что «КоПитания» выставлена на продажу, “Ъ” сообщал в конце 2021 года. Группа управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях и 28 тыс. га земель. Включает свиноводческие комплексы общей мощностью 61 тыс. тонн мяса в год, мясокомбинаты на 66 тыс. тонн продукции в год, птицефабрику мощностью 43 тыс. тонн в год, производство комбикормов и пр. В 2021 году ГК «КоПитания» заняла 16-е место рейтинга Национального союза свиноводов, выпустив более 60 тыс. тонн продукции.

По словам источника “Ъ”, бизнес ГК «КоПитания» можно оценить примерно в 8,5 млрд руб. исходя из мультипликатора 5 EBITDA. Таким образом, эта сделка может стать крупнейшей для российской мясной отрасли с середины 2021 года, когда тайская CP Foods договорилась о приобретении АПК «Дон» за 22 млрд руб. Источник “Ъ” добавляет, что ряд активов ГК «КоПитания» устарел и потребует инвестиций в модернизацию, а поддерживать предприятия прибыльными будет сложно.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что для ГАП «Ресурс» покупка ГК «КоПитания» может стать возможностью диверсифицировать бизнес за счет свиноводства, а также повысить уровень обеспеченности сырьем мясоперерабатывающих предприятий. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что у активов покупателя также может быть синергия за счет объединения кормовой базы. Кроме того, в мясной отрасли чем крупнее производитель, тем лучше у него удельная себестоимость, указывает он.

По словам Юрия Ковалева, потребление мяса пока растет, а рентабельность, несмотря на увеличение себестоимости, остается приемлемой. По данным Национального союза свиноводов, в первом квартале 2022 года потребление мяса в РФ выросло на 5,2%, до 2,65 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн пришлось на мясо птицы, а 1 млн тонн — на свинину. Динамику связывают в том числе с закупками впрок.

По словам одного из собеседников “Ъ”, покупка ГК «КоПитания» также позволит ГАП «Ресурс» стать крупнейшим производителем мяса птицы в РФ. В «Черкизово» заявили, что в птицеводстве рассматривают развитие прежде всего за счет органического роста — увеличения поголовья и расширения площадок, а M&A возможны, если активы будут иметь адекватную стоимость и смогут дать синергию. Марат Ибрагимов ожидает усиления консолидации в отрасли. В птицеводстве сохраняется потенциал увеличения экспорта в страны Ближнего Востока, Турции и Ирана. Кроме того, отмечает аналитик, мясо бройлера — самый доступный источник белка, что будет поддерживать спрос в условиях снижения реальных доходов населения.

Анатолий Костырев

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