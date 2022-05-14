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Сегодня исполняется 67 лет президенту Ассоциации российских банков, академику РАН Гарегину Тосуняну

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Гарегин Тосунян

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Всероссийского союза страховщиков, член правления РСПП Игорь Юргенс:

— Уважаемый Гарегин Ашотович! Поздравляю Вас с днем рождения! Человек необычайно талантливый и целеустремленный, Вы значительную часть своей жизни посвящаете созданию надежных государственных механизмов защиты банковской системы и экономики страны, проявляете заботу о благополучии и финансовой безопасности наших сограждан. Уверен, что свойственное Вам чувство ответственности в совокупности с опытом, мудростью и неиссякаемой энергией будут и впредь служить верными помощниками в Вашем труде. Сегодня созданная и поныне возглавляемая Вами Ассоциация российских банков — тот равный среди первых игрок, которому доверяют формирование стандартов работы наиболее значимого сегмента финансовой сферы. Вас ценят за высокие стандарты работы, эффективный подход к ведению бизнеса, деловую этику, постоянное повышение качества услуг. Примите самые искренние пожелания успехов в Вашей профессиональной деятельности, здоровья, мира, благополучия и уверенности Вам в завтрашнем дне!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»