Романтический принц французского кино

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В Париже на 81-м году жизни скончался Жак Перрен, один из самых красивых и обаятельных актеров Франции. Перрен сыграл в 130 фильмах, среди которых такие знаменитые, как оскароносная антитоталитарная «Дзета» («Z») Коста-Гавраса и экранизация романа Бориса Виана «Пена дней», осуществленная режиссером Шарлем Бельмоном, «Демаркационная линия» Клода Шаброля, анализирующая французские патриотические мифы об оккупации, и ностальгический «Новый кинотеатр "Парадизо"» — об умирании старого классического кино.

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Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images Жак Перрен

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

Одно из самых ярких появлений Перрена на экране — в культовой «Пустыне Тартари» Валерио Дзурлини, наполненной глубокими экзистенциальными смыслами. У того же Дзурлини, в фильме «Девушка с чемоданом» (более легковесном, но не менее элегантном по режиссуре), актер сыграл и свою первую значительную роль — шестнадцатилетнего наивного юноши из обеспеченной семьи, влюбившегося в темпераментную деревенскую красотку (Клаудия Кардинале).

Перрен играл рядом с Жан-Луи Трентиньяном и Филиппом Нуаре, Ивом Монтаном и Мишелем Пикколи, Витторио Гассманом и Марчелло Мастроянни (с последним — в великой «Семейной хронике» Дзурлини), и был достойным партнером каждого из них. Но известен он гораздо меньше. Дело в том, что к нему приклеилось и сопровождало всю первую половину жизни амплуа романтичного юноши, «вечного мальчика французского кино».

Апофеозом романтики стали его морячок из «Девушек из Рошфора» и принц из «Ослиной шкуры»: оба фильма поставлены Жаком Деми. В обоих Перрен был партнером юной Катрин Денев: образцовый дуэт романтического блондина и романтической блондинки. Дуэт еще и музыкальный. «По свету я бродил, мечту свою искал — и там, где плещет Нил, и у подводных скал…» — пел Перрен. Денев отвечала ему: «Не сказка мне нужна, мечта моя скромна: пусть только будет он красив, как Аполлон. И в этом чуда нет: он должен быть такой — ученый и поэт, философ и герой...» В русском дубляже фильма только отчасти сохранилось остроумие песенного текста, написанного Жаком Деми александрийским стихом и пародирующего стиль Мольера и Корнеля.

Герой и героиня «Девушек из Рошфора» ни разу так и не встретились, хоть и ходили рядом, по одним и тем же улицам провинциального городка и в воображении видели друг друга. В романтическом, иллюзорном, переменчивом мире Деми встреча не предусматривалась. Перрен сыграл образ воплощенной грезы Дельфины — мечтательного и нежного юношу Максанса, который, судя по всему, встретит ее — и узнает свой идеал — уже за рамками фильма, по пути из Рошфора в Париж. Впрочем, этот херувим был в морской военной форме и нес в руках оружие — и в этом, и в некоторых других фильмах.

В «Ослиной шкуре» Перрен был Принцем, Денев — Принцессой, а Жан Маре, игравший старого Короля, передавал молодому поколению романтическую традицию французского кино. Кстати, сам Жак родился в артистической семье и снялся еще в пятилетнем возрасте в эпизоде классической картины «Врата ночи» Марселя Карне — отца «поэтического реализма» и романтизма.

Перрен сохранил романтическое мироощущение на всю жизнь. Даже когда стал предпочитать актерской профессии продюсерскую. Все началось с фильма «Дом, милый дом» режиссера Бенуа Лами — о восстании в доме престарелых, Перрен играл в нем социального работника и продюсировал эту картину, за которой последовали около полусотни других. Среди них такие успешные и известные, как вышеупомянутая «Пустыня Тартари», а также «Черные и белые в цвете» и «Хористы».

В поздние годы Перрен увлекся документальным кино и создал несколько значительных проектов, посвященных природе,— «Микрокосмос», «Океаны», «Времена года». Самый известный из них — «Птицы» — это тоже очень романтическое кино. Птиц снимали прямо во время полета, а чтобы запечатлеть их сезонные миграции, максимально усовершенствовали съемочную технику, разработали сверхлегкие летательные аппараты. Снимали и в арктическом холоде, и в болотах, и в тумане, над фильмом работало около 500 человек из разных стран мира, съемки заняли три года. На этом и следующих фильмах Жак Перрен овладел еще одной профессией — режиссерской. Он был настоящим подвижником кино — скромный человек с лицом, красивым в любом возрасте.

Андрей Плахов