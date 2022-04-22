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Пятнадцать лет отсутствия

Как сирота из Подмосковья доказывал чиновникам, что он был

Русфонд.Право

В России сиротам, не имеющим собственного жилья, положено жилье государственное — это закон. Но добиться исполнения этого закона в одиночку, не имея юридических знаний и моральной поддержки, крайне затруднительно. Сироту из Подмосковья Демьяна Сотникова, который прожил в Ногинске больше 20 лет, чиновники пытались убедить, что его вообще не существовало до совершеннолетия.

Демьян родился в 2001 году в Украине, в Ужгороде. Мама отказалась воспитывать сына, отца мальчик никогда не видел. Заботу о Демьяне взяла на себя его бабушка. В 2005 году она вместе с внуком переехала из Закарпатья в Россию, в подмосковный Ногинск. Здесь Демьян ходил в детский сад, в школу, поступил в местный колледж. Все это время они с бабушкой снимали квартиру — своего жилья в России у них нет.

В декабре 2019 года мальчику исполнилось 18 лет, а четыре месяца спустя он получил российское гражданство. В 2021 году Демьян обратился в Управление опеки с просьбой включить его в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем на территории Богородского городского округа Московской области.

Однако чиновники Демьяну отказали. Они заявили, что у молодого человека нет документов, подтверждающих, что он проживал в Московской области более пяти лет до достижения совершеннолетия. По версии опеки, Демьян Сотников будто бы появился в Ногинске в тот момент, когда получил гражданство РФ, а 15 предыдущих лет мальчика вообще не существовало. Демьян быстро понял, что такую изощренную чиновничью логику ему в одиночку никак не одолеть, и обратился за помощью в благотворительный центр помощи сиротам «Соучастие в судьбе».

Юристы центра подготовили иск в Ногинский городской суд, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Управления опеки. Но суд встал на сторону чиновников. По мнению суда, закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не распространяется на сирот, которые до совершеннолетия не являлись гражданами России.

Но эксперты «Соучастия в судьбе» сдаваться были не намерены. Они подали апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Московского областного суда. При этом юристы обоснованно ссылались на пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ, согласно которому жилье должно предоставляться по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,— это единственный критерий. Помимо места жительства закон не содержит никаких дополнительных условий либо ограничений дискриминационного характера. В частности, закон не требует, чтобы у сироты в несовершеннолетнем возрасте было российское гражданство.

— Сегодня наши чиновники всех уровней особенно любят рассуждать о необходимости защищать русскоязычных граждан за пределами страны,— отмечает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Но проявляют полное безразличие и беззаконие к гражданам, которые проживают рядом с ними. Демьян с рождения русский, говорит по-русски. Но чиновники вынудили его обратиться в суд, чтобы получить то, что гарантировано ему федеральным законом.

Чтобы добиться соблюдения закона, понадобилось около двух лет. В итоге в феврале этого года апелляционная инстанция Мособлсуда отменила решение Ногинского городского суда и постановила удовлетворить требования Демьяна в полном объеме. У Демьяна теперь будет квартира в Ногинске, который он считает своим родным городом.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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