Экономика учебного времени

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Минтруд и Минобрнауки по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко «актуализируют» перечень наиболее востребованных для экономики РФ профессий и должны будут предложить новые подходы к формированию контрольных цифр приема в вузы на его основе. Это, как предполагается, позволит обеспечить кадрами отрасли российской экономики, которые столкнулись с масштабными санкциями западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки и Минтруду актуализировать перечень наиболее востребованных профессий и сопоставить его с направлениями и специальностями, которые доступны в вузах РФ. Об этом он заявил по итогам вчерашнего совещания с профильными министерствами и вузами в Координационном центре правительства. «Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня наиболее востребованных профессий, направлений подготовки. И на основании этого срочно ждем предложения в правительство по подходам по изменению контрольных цифр приема»,— заявил вице-премьер. Он подчеркнул, что в первую очередь российским вузам необходимо подготовить кадры для тех отраслей, где происходит «оперативное импортозамещение».

Напомним, что в 2019 году Минобрнауки уже перешло к новой методике определения числа бюджетных мест в вузах — она, как тогда поясняли в ведомстве, позволяет учитывать потребности рынка труда в новых специалистах, а не только предпочтения самих вузов. Так, в процессе формирования контрольных цифр приема с 2020 года ведомство ориентируется на данные о нуждах регионов, отраслевых министерств и госкорпораций. Впрочем, очевидно, что изменение подхода не решило всех существовавших проблем с трудоустройством выпускников — в первую очередь, работу не по специальности после окончания учебного заведения, а также низкий уровень их трудоустройства в целом, о котором свидетельствовал 20-процентный уровень безработицы по МОТ среди молодых россиян (в возрасте от 15 до 29 лет). В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минпросвещения и Минобрнауки разработать дополнительные меры для поддержки трудоустройства молодых специалистов, выходящих на рынок труда РФ. В конце 2021 года Минтруд также презентовал отдельную госпрограмму содействия занятости молодежи до 2030 года, которая, в том числе, также предлагала больше ориентироваться на потребности экономики при определении числа бюджетных мест на образовательных программах в вузах и профучилищах. «Актуализация» востребованных экономикой РФ профессий, впрочем, логична с учетом той перестройки, которая предстоит ее отдельным секторам, которые столкнулись с санкциями западных стран — и вряд ли правительство могло создать методику приема в вузы под такую задачу заранее.

Поскольку протокол по итогам вчерашнего совещания с вице-премьером будет опубликован позднее, пока неясно, какие именно из перечней, которые сейчас ведут профильные министерства, они будут актуализировать. Можно предположить, что в первую очередь изменения ожидают базовый для этой сферы документ — справочник востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессий, который ведет Минтруд. Он, как пояснили “Ъ” в ведомстве, основан на исследованиях рынка труда, которые ежегодно проводит подведомственное учреждение министерства — ВНИИ труда. «Он используется системой образования в том числе при формировании перечней профессий и специальностей среднего профессионального и высшего образования, а также региональными органами образования — для формирования региональных списков наиболее востребованных профессий "ТОП-регион". Они, в свою очередь, учитываются при формировании контрольных цифр приема в учреждения среднего профессионального образования в субъектах РФ»,— пояснили в Минтруде.

Анастасия Мануйлова