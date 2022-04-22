Отъем имущества не вписался в Конституцию

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Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ в четверг дал отрицательное экспертное заключение на законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии недвижимости и иной собственности у государств и лиц, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Члены совета пришли к выводу, что инициатива крымчан противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса (ГК), а также может спровоцировать «зеркальные меры» со стороны стран Запада. Эксперты считают, что в российском обществе есть запрос на подобные меры, но их экономическая эффективность сомнительна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крымские депутаты предложили внести поправки в ст. 235 ГК («Основания прекращения права собственности»), согласно которым движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады, ценные бумаги, корпоративные права и иные активы, принадлежавшие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам и связанным с ними лицам, совершающим «недружественные действия» в отношении России, подлежат принудительному изъятию в собственность региональных правительств без возмещения их стоимости. Соответствующий законопроект Госсовет Крыма внес в Госдуму 8 апреля. Согласно документу, порядок национализации определяют региональные власти через свои законы, они же и принимают решение об изъятии собственности.

Представители оппозиционных фракций Госдумы сразу же заявили о необходимости тщательной проработки предложения крымчан, хотя саму идею подобных ответных действий в отношении недругов России поддержали. Однако президентский Совет по кодификации законодательства посчитал законопроект не соответствующим Основному закону. «Этот документ противоречит статье 35 Конституции,— пояснил “Ъ” глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").— В ней говорится о том, что никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». Кроме того, подобные вопросы должны решаться федеральным законом, а не законами субъектов РФ, «как предлагают наши коллеги из Крыма», добавил депутат. Он также отметил, что его комитет не может рассмотреть этот законопроект, поскольку на него нет заключения правительства, необходимого в тех случаях, когда речь идет о финансовых затратах.

Принцип неприкосновенности собственности закрепляет и статья 1 ГК, напоминают в Совете по кодификации гражданского законодательства. «Предусмотренные в пункте 2 статьи 235 ГК РФ основания принудительного изъятия у собственника имущества предполагают либо нарушение самим собственником гражданско-правовых обязательств или норм публичного законодательства, либо наличие публичного интереса (например, использование имущества в чрезвычайной ситуации в целях спасения людей), что не подходит для предложенного проектом основания принудительного изъятия»,— говорится в заключении совета.

Его члены также отмечают, что Гражданский кодекс РФ позволяет правительству ввести ответные ограничения в случае нарушения имущественных прав России, ее граждан или компаний, но на данный момент инициатива крымчан не соответствует принципу «зеркальности». К настоящему времени санкции против РФ ввели США, Великобритания и страны Евросоюза, но никто из них не предусмотрел возможности изъятия собственности России или ее резидентов, имеют место лишь случаи заморозки активов, говорится в заключении. Прямое указание на изъятие собственности РФ и ее резидентов содержится лишь в статье 2 украинского закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Однако принятие законопроекта крымчан может побудить страны Запада к созданию «зеркальных» механизмов, опасаются члены совета.

Если убрать эмоции, то идея принудительного изъятия имущества у «недругов» несет в себе больше минусов, чем плюсов, считает политолог Екатерина Курбангалеева. «Действительно, последуют ответные меры, а ведь у нас тоже есть собственность в других странах. Кроме того, какой смысл в имуществе, которое будет фактически неликвидным? Рано или поздно все это закончится, и что делать с собственностью, права на которую никто не признает? Хороший инвестор не придет, перепродавать смысла нет. А если оставлять у государства, то возникает вопрос, насколько эффективно оно сможет ею распоряжаться»,— перечисляет эксперт возникающие вопросы.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский согласен с тем, что экономическая целесообразность предложенного крымчанами механизма принудительного изъятия имущества — вопрос непростой. Но если говорить об общественных настроениях, то запрос на подобные меры есть, считает эксперт: «Санкционное давление на граждан России воспринимается как ситуация, носящая беспрецедентный, широкомасштабный и неадекватный характер. Когда мы проводим фокус-группы, мы часто слышим, что внешнее давление на Россию давно вышло за рамки экономических вопросов».

Ксения Веретенникова