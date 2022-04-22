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Коммерсантъ FM
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Беспилотный проект

Законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах дополнили новыми ограничениями

Беспилотные автобусы, такси и тяжелые грузовики будут проходить ТО каждые шесть месяцев, беспилотные легковые авто — ежегодно. Это предусмотрено новой версией проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС) от Минтранса. Он необходим, отмечают эксперты, для перехода от опытных проектов к промышленному производству и массовому использованию беспилотников на дорогах общего пользования. Авторы дополнили документ нормами, которые будут гарантировать безопасность подобных транспортных средств для окружающих. Речь идет, например, о «состоянии минимального риска» — режиме, в который переходит ВАТС, если не может продолжить движение без нарушения правил или при выходе за пределы «среды штатной эксплуатации». Страховщики, в свою очередь, получат доступ к черным ящикам — это станет условием для выплаты компенсации в случае ДТП c беспилотником.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доработанную версию проекта законопроекта «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru. Беспилотные авто, напомним, уже тестируются в ряде российских городов с 2019 года с инженером-испытателем, контролирующим процесс в кресле водителя. На улицах Москвы можно встретить подобные машины «Яндекса» и «СберАвтоТеха», в казанском Иннополисе курсирует беспилотное такси. В 2021 году Белым дом решил, что пришла пора допустить на дороги машины совсем без участия человека в качестве дублера автоматических систем. Такой шаг требует принятия соответствующего закона. Его первая версия была представлена в июне прошлого года и по итогам общественного обсуждения дополнена.

Транспортное средство, согласно тексту документа, комплектуется бортовым регистратором событий (черным ящиком), непрерывно записывающим основные параметры, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС. Дистанционно ВАТС контролирует диспетчер, беспилотники должны быть зарегистрированы в ГИБДД и иметь полис ОСАГО. Порядок расследования ДТП с ВАТС и правила их движения по дорогам утвердит правительство. Предполагается, что нормы закона вступят в силу поэтапно в 2023–2024 годах.

В доработанной версии законопроекта Минтранс вводит понятие «состояние минимального риска» — режим, в который переходит ВАТС, если не может продолжить движение без нарушения правил или при выходе за пределы «среды штатной эксплуатации» (при изменении погодных условий, освещения, времени суток и т. д., в которых автоматика работать не умеет).

Транспортное средство в этом случае останавливается в «безопасном положении» (не уточняется, где конкретно), отключает управляющий софт и включает аварийную сигнализацию.

Уточнения потребовались и в части требований к страхованию нового вида транспорта. Уточнено, в частности, что Банк России установит максимальный размер страховой премии по договору страхования ВАТС. «Это позволит на начальном этапе избежать назначения необоснованных размеров премий ввиду отсутствия апробированных методов оценки рисков и опыта их эксплуатации»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе. Страховщик же будет принимать заявление на компенсацию ущерба в случае аварии с участием ВАТС только после получения сведений из черного ящика. В Российском союзе автостраховщиков идею поддержали, заметив, что нужно точнее описать, какие конкретно сведения и в какой форме компания будет получать для урегулирования убытка.

Насколько безопасны автономные такси «Яндекса»

Минтранс записал также периодичность прохождения техосмотра для ВАТС. Беспилотные автобусы, такси и тяжелые грузовики должны проверяться каждые шесть месяцев, беспилотные легковые авто — ежегодно. «Для проведения ТО потребуются разработка перечня и методов проверок, дополнительное оснащение пунктов техосмотра»,— пояснили в ведомстве. Другое нововведение — возможность аннулировать разрешение беспилотного такси в случае, если таксомотор совершит ДТП с пострадавшими или погибшими по причине «ненадлежащего функционирования транспортного средства» (в автоматическом режиме управления).

В пресс-службе «Яндекса» “Ъ” заверили, что работают над проектом закона в составе рабочей группы вместе с другими компаниями и регулятором. «Некоторые его положения уточняются»,— сказали в «Яндексе». «Мы поддерживаем инициативу по созданию единой правовой основы для эксплуатации беспилотных транспортных средств в личных и коммерческих целях,— заявили “Ъ” в пресс-службе "СберАвтоТеха".— Указанная редакция разрабатывалась при непосредственном участии компании».

«Закон нужен, ведь речь идет о переходе от пилотных проектов к промышленному производству и массовому использованию беспилотников,— отмечает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.— Возникает масса юридических вопросов в области дорожного движения, судебного сопровождения ДТП, страхования. Представленный Минтрансом документ довольно сырой, он требует дополнительной проработки».

В НТИ «Автонет», в свою очередь, обратили внимание, что не урегулированы ситуации, когда инспектору ДПС нужно остановить беспилотник, не описаны «отношения, связанные с информационным взаимодействием ВАТС с инфраструктурой дороги», не хватает норм об обеспечении безопасности движения при движении ВАТС. Минтранс обещает детали конкретизировать позже на уровне подзаконных актов.

Из-за наложенных на РФ санкций возникает риск поставок софта и комплектующих для беспилотников, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «С точки зрения софта и "железа" я рисков не вижу,— считает Ольга Ускова.— Мы еще с 2014 года начали активно заниматься импортозамещением, в результате радары, к примеру, производятся в Томске, камеры также локализованы. Код пишут наши программисты, чипы есть российские».

Иван Буранов

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