Госдолг следит за ЦБ

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Доходность большинства выпусков рублевых облигаций опустилась к значениям двухмесячной давности. По среднесрочным бумагам она закрепилась в районе 10% годовых, по более длинным бумагам — еще ниже. Движение на долговом рынке определяется ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ, которая на фоне стабилизации инфляции на следующей неделе может достичь отметки 15%. Интерес к госбумагам проявляют банки и частные инвесторы, которых привлекает возможность зафиксировать текущие ставки на длительные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доходности долгосрочных облигаций РФ 21 апреля опустились ниже уровня 10%. По данным Московской биржи, по итогам дня доходность десятилетних ОФЗ достигла 9,96% годовых, двадцатилетних ОФЗ — 9,72% годовых. Это минимальные значения с начала третьей декады февраля. За день ставки по долгосрочным выпускам снизились на 17–34 базисных пункта (б. п.), а с начала недели потеряли 68–83 б. п. Доходность менее длинных бумаг со сроком обращения от одного года находилась в районе 10% годовых. За день она снизилась в среднем на 17 б. п. и на 86 б. п. с начала недели.

Уверенное снижение ставок происходит на фоне стабилизации потребительских цен в России.

По данным Росстата, потребительская инфляция с 9 по 15 апреля составила 0,2% против 0,66% неделей ранее. Уверенное снижение показателя продолжается с начала марта, когда недельная инфляция достигала 2,22%. «После экстренных расходов в марте население склонно больше сберегать. Таким образом, цель высокого уровня размера ключевой ставки достигнута»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В таких условиях участники рынка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ по примеру кризиса 2014–2015 годов.

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, 29 апреля Банк России снизит ключевую ставку на 200 б. п., до 15%, а к концу года ключевая ставка может опуститься до 10–12%.

«Рынок закладывает в цены ОФЗ ожидания снижения ставки до 10–12% в этом году и до 8–10% в следующем»,— говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Растет интерес к ОФЗ и со стороны частных инвесторов на фоне снижения ставок по депозитам. По словам Михаила Васильева, для инвесторов текущие ставки по ОФЗ представляют возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем предлагают текущие банковские депозиты. К тому же на фоне падения котировок акций (с начала недели индекс Московской биржи снизился более чем на 6%, до 2271 пункта) растущие в цене ОФЗ выглядят более интересно для вложения средств частных инвесторов.

«Ухудшение перспектив выплаты дивидендов и повышение спроса на защитные активы стимулирует переток инвесторов из акций в долговые бумаги»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

Еще один важный фактор, который играет в пользу сильного роста цен на рынке суверенного долга,— улучшение ликвидной позиции банков. По состоянию на четверг структурный профицит ликвидности в банковском секторе составил 1,3 трлн руб. «Удешевление пассивов и приток ликвидности активизируют спрос на ОФЗ со стороны банков»,— отмечает господин Монастыршин. Добавляют привлекательности вложениям в ОФЗ ожидания сокращения гособлигаций в обращении. В этом году предстоит погашение ОФЗ на 1 трлн руб., и пока правительство не планирует размещать новые выпуски. «Новые ОФЗ не выпускаются, а старые облигации погашаются, у инвесторов появляются средства, которые особо некуда инвестировать, так как набор инструментов существенно сузился»,— поясняет Михаил Васильев.

Замедление инфляции, мягкая риторика Банка России и ожидания по скорости снижения ключевой ставки останутся главными факторами для рынка ОФЗ в ближайшие месяцы, считают аналитики. По мнению Дмитрия Монастыршина, до заседания ЦБ будет консолидация котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения регулятора по ставке и его прогноза на 2022–2024 годы. Если регулятор снизит размер ключевой ставки до 15% и допустит дальнейшее снижение, полагает Владимир Евстифеев, для рынка ОФЗ это станет сигналом к продолжению роста котировок.

Виталий Гайдаев