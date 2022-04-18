ОФЗ откатились к февралю

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За четыре недели после возобновления биржевых торгов доходность по большинству выпусков российских ОФЗ вернулась к 10,6–11,2% годовых, то есть к значениям до начала военных действий на Украине. На падение доходности повлияло снижение ключевой ставки ЦБ и ожидание дальнейшей стабилизации ситуации на финансовом рынке. Кроме того, в условиях дефицита качественных длинных финансовых инструментов портфель госбумаг увеличивают институциональные инвесторы. Сдерживают укрепление сохраняющаяся заморозка средств нерезидентов и высокая инфляция. При этом в большинстве стратегий участников рынка присутствует расчет на то, что при плохом развитии ситуации его поддержит «крупный государственный покупатель».

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Индекс гособлигаций Московской биржи вернулся к значениям начала третьей декады февраля, закрепившись выше уровня 540 пунктов. В частности, доходность ОФЗ со сроком обращения свыше двух лет составляет 10,6–11,2% годовых, хотя по коротким бумагам она все еще сохраняется на уровне около 15% годовых Кроме того, оставляет желать лучшего активность торгов — редко когда дневной объем превышает 10 млрд руб., тогда как до начала военных действий составлял 20–30 млрд руб., а в отдельные дни превышал 40 млрд руб.

Ситуация со ставками в ОФЗ обусловлена несколькими факторами. Отчасти рынок отыграл внеплановое решение ЦБ о снижении ключевой ставки с 20% до 17% (см. “Ъ” от 9 апреля). Кроме того, отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максим Чернега, этому способствует «гипероптимизм, вера в то, что ситуация разрешится и все вернется на круги своя».

При этом сейчас отсутствует фактически четверть рынка в лице нерезидентов, и именно они были бы теми участниками, которые активно продавали бы бумаги, подчеркивает эксперт.

Также все резиденты ожидают, что государство в любом случае будет платить по своим долгам, независимо от того, какая будет внешнеполитическая обстановка, в краткосрочной и тем более в долгосрочной перспективе, отмечает господин Чернега. Как отмечает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов, после открытия торгов в конце марта спрос на ОФЗ со стороны частных инвесторов значительно вырос.

Частные инвесторы чаще выбирают краткосрочные инвестиции в облигации с фиксированным купоном и сроком погашения до трех лет. В то же время для институциональных инвесторов сохраняется дефицит качественных длинных инструментов. По словам Максима Чернеги, «на корпоративные облигации достаточно опасливо смотрят многие игроки, а ОФЗ в этом плане хорошая история для "парковки" денег».

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов, доходность по коротким облигациям сильно зависит от текущего уровня ключевой ставки, тогда как по длинным выпускам — «от средней ставки, ожидающейся в течение срока до погашения облигации».

Высокая инфляция в России на горизонте трех-пяти лет сегодня не прогнозируется, соответственно, ожидания по уровню среднего уровня ключевой ставки снижаются, указывает он. Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов отмечает, что уже в 2024 году ожидается возвращение «уровня инфляции к целевым значениям, что подразумевает доходность облигаций на рынке ниже 10% годовых».

Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 29 апреля. Как отмечает Тимур Баянов, замедление недельной инфляции и снижение рисков финансовой стабильности указывает на возможное продолжение снижения ключевой ставки.

Однако, по мнению Максима Чернеги, ставка ЦБ как метод борьбы с инфляцией «в большей степени оказывает психологическое воздействие на участников рынка, нежели реально влияет на их поведение и макропоказатели». При этом, отмечает Кирилл Кононов, согласно консенсус-прогнозу аналитиков на 2022 год, инфляция составит 20–30%. До конца года на цены могут начать влиять политические и логистические факторы, масштаб которых сейчас предсказать невозможно, подчеркивает эксперт. По его собственной оценке, если курс рубля останется управляемым, а «новых политических шоков не будет», годовая инфляция может оказаться «ближе к 20%, чем к 30%».

Но даже в случае негативного развития событий большинство участников рынка в своих стратегиях учитывают обещания регулятора, что при необходимости торги поддержит крупный государственный покупатель.

По мнению господина Чернеги, такая поддержка «вряд ли сейчас присутствует в рынке, но все знают, что однажды государственный покупатель может зайти, и действуют с оглядкой на него».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин