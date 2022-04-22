Математику поделят в суде

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Издательство «Мнемозина» через суд требует у «Просвещения» компенсации в размере 146,3 млн руб. из-за нарушения авторских прав. Спор возник из-за учебных пособий по математике для 5-х и 6-х классов. Истец утверждает, что права на эти учебники принадлежат ему, а «Просвещение» выпустило их переработку, не оформив заимствования как цитаты. В «Просвещении» настаивают, что получили права на учебники через прямые договоры с авторами. Исход дела, полагают эксперты, важен для создания стабильной практики оформления прав на книги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Кожевников, Коммерсантъ Фото: Игорь Кожевников, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что Арбитражный суд Москвы 19 апреля принял к производству иск ООО «ИОЦ "Мнемозина"» к АО «Издательство "Просвещение"» о нарушении авторских прав с требованием в 146,3 млн руб. Иск подан 29 марта, заседание по делу назначено на 19 июля.

Руководитель юридического отдела «Мнемозины» Анатолий Костоусов пояснил “Ъ”, что спор возник из-за прав на учебники и учебные пособия по математике для 5–6-х классов под авторством Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова и С. И. Шварцбурда. ООО «ИОЦ "Мнемозина"» принадлежат исключительные права на учебники, а «Просвещение» выпустило пособия, «представляющие собой переработку, учебные пособия содержат значительные по объему фрагменты произведений, правообладателем которых выступает "Мнемозина"», говорит юрист. Фрагменты, по его словам, не оформлены как цитаты, не содержат ссылок на источник, «Просвещение» не получало согласия правообладателя.

«Подобные разногласия периодически возникают в связи с прекращением сотрудничества авторских коллективов с одними издательствами и началом их сотрудничества с другими»,— говорят в «Просвещении», не уточнив, когда авторы начали сотрудничать с издательством. Права на учебники получены, по его словам, на основании договоров с авторами и наследниками, «Просвещение» «намерено отстаивать правоту своей позиции».

По такого рода делам истец должен доказать принадлежность ему исключительных прав и факт их нарушения, говорит руководитель практики интеллектуальной собственности компании «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. «Ответчик, в свою очередь, доказывает правомерность использования произведений»,— отмечает он. «Мнемозине» предстоит доказать, что коллектив соавторов передал права в полном объеме и в отношении каждого учебника, уточняет руководитель петербургского офиса Semenov & Pevzner Екатерина Смирнова. Также, по ее словам, истцу потребуется доказать, что у соавторов не оставалось права на переработку этих произведений для использования в коммерческих целях, поскольку «такие конструкции встречаются».

Возможно, «Просвещению» удастся показать, что спорные учебники нужно считать не переработкой, а совершенно иными произведениями, добавляет Екатерина Смирнова. Чтобы доказать факт незаконного заимствования, суд назначит экспертизу, выводы которой будут иметь важное значение для исхода дела, полагает руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Спор выделяется из общей массы большим размером компенсации, отмечает управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. «Сумма, вероятно, рассчитана как двойной размер стоимости проданных учебников, поэтому ее взыскание будет зависеть от того, сможет ли истец доказать объем продаж спорных учебников в таком размере»,— говорит он. Обычно суды удовлетворяют требования правообладателей, но существенно снижают сумму компенсации, иногда больше, чем на 90%, отмечает юрист Forward Legal Яна Медведева. Это разбирательство, считает Сергей Зуйков, для издательств будет еще одним подтверждением, что необходимо тщательно оформлять права на произведение, которое публикуешь.

Валерия Лебедева