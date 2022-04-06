Американское стало не по зубам

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Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign — прозрачных кап, которые используются для коррекции прикуса как альтернатива брекетам. На Invisalign приходилась основная доля процедур по установке элайнеров, которые выбирали около половины пациентов. Клиники вынуждены переходить на системы местных производителей, ранее не пользовавшиеся спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

О том, что американская Align Technology с конца февраля приостановила поставки в Россию элайнеров под брендом Invisalign, “Ъ” рассказали менеджеры трех стоматологических клиник. Элайнеры — прозрачные капы, которые используются для коррекции прикуса в качестве альтернативы брекетам.

Причина приостановки — отказ от работы с Россией логистического оператора UPS, рассказал “Ъ” исполнительный директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Андрей Глебов. UPS 27 февраля объявила, что приостанавливает доставку грузов в Россию. А Align Technology в отчете за 2021 год сообщала о зависимости от перевозчиков, в частности, UPS. «Если деятельность этих перевозчиков будет по какой-либо причине нарушена, мы не сможем своевременно доставить наши продукты нашим клиентам»,— предупреждала компания. В Align Technology и российском офисе на вопросы “Ъ” не ответили.

Элайнеры Invisalign производились в Мексике, на складах компании осталась и не может быть доставлена уже изготовленная продукция на несколько миллионов рублей, говорит Андрей Глебов. По его словам, Align Technology готова вернуть уплаченную сумму клиникам. «Пациентам, которые не хотят ждать, мы возвращаем денежные средства или переводим их на другие системы»,— заявил господин Глебов.

В сети «Меди» на Invisalign приходилась основная доля процедур, в «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio — около 95% установок элайнеров, говорят представители клиник.

Учреждения также предлагали элайнеры российских производителей и сейчас переключаются на их продукцию. Основные местные поставщики — «Флексилайнер» (FlexiLigner), «Стар Смайл» (Star Smile) и «Доммар» (3D Smile).

В «Стар Смайл» подтвердили “Ъ” рост спроса на элайнеры компании. По словам гендиректора компании Владимира Луценко, продажи в марте этого года на 114% превысили уровень марта 2021 года и на 42% — показатели февраля 2022 года. В «Стар Смайл» ожидают в апреле рост оборота еще на 25–30% во многом за счет клиентов, пришедших от Invisalign, говорит господин Луценко.

«Стар Смайл» использует для производства материалы из Германии, с поставками которых тоже начались сложности. Но, по словам Владимира Луценко, у компании есть значительный запас материалов, а также запасные поставщики в Китае. «Стар Смайл» не меняла и не планирует в апреле менять цену на свою продукцию. «Планируем пересмотреть цены, когда период волатильности закончится»,— заявил господин Луценко.

Элайнеры набирали популярность в последние годы. В «Меди» за последний год число процедур с элайнерами выросло на 40%. Эта технология более востребована у пациентов из-за ее комфорта: незаметность на зубах, удобство гигиены, возможность временно снять конструкцию, объясняет главный специалист «Меди» по ортодонтии Сергей Филоненко. В «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio по числу установок среди подростков и взрослых элайнеры на равных конкурировали с брекетами, добавляет Андрей Глебов.

Проблемы с поставками Invisalign пришлись на период ажиотажного спроса на дорогостоящие стоматологические процедуры, особенно на услуги по имплантации и ортодонтическое лечение. В «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio спрос на ортодонтию в марте вырос на 50%, в «СМ-Стоматологии» и клинике «Медгарант» — на 30% год к году. Пациенты стремились полностью оплатить лечение, чтобы зафиксировать цену, указывает господин Глебов. Цены на услуги клиники не меняли, а стоимость материалов увеличилась пропорционально курсу валюты закупки, говорят участники рынка.

Полина Гриценко