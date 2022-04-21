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Ну и дает же этот Байден!

США объявили о новых мерах поддержки Украины и давления на Россию

Президент США Джо Байден анонсировал новые меры поддержки Украины: ей планируется предоставить вооружения на $800 млн и экономическую помощь в размере $500 млн. Кроме того, украинским беженцам облегчат миграцию в США. Одновременно Джо Байден пообещал продолжать оказывать давление на Россию и, в частности, объявил о запрете связанным с РФ судам входить в порты США. По данным опросов, большинство американцев считают реакцию США на действия России на Украине «недостаточно жесткой».

Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»

Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»

Фото: Jim Watson / AFP

Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»

Фото: Jim Watson / AFP

Гаубицы дружбы

Джо Байден в четверг принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а затем вышел к прессе, чтобы рассказать о новых мерах поддержки Киева. Прежде всего речь идет о предоставлении Украине дополнительной военно-технической помощи на сумму $800 млн. Украина получит 72 гаубицы калибра 155 мм и столько же тягачей для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost (адаптированный специально для нужд украинских военных), а также полевое оборудование и запчасти. «У нас сейчас критически важное временное окно (для поставок.— “Ъ”), пока они (Россия.— “Ъ”) готовятся к началу следующей фазы этой войны. США вместе со своими союзниками и партнерами стараются продолжать оперативно предоставлять Украине вооружения, необходимые для обороны страны»,— заявил Джо Байден.

В Пентагоне уточнили, что с 24 февраля США обязались предоставить Украине военную помощь на сумму $3,4 млрд.

Первые поставки вооружений в рамках анонсированного Джо Байденом в четверг пакета будут осуществлены до конца этой недели. Журналисты спросили у президента США, как долго Вашингтон сможет поддерживать Киев в военно-техническом плане. «У нас есть возможность заниматься этим в течение длительного времени»,— ответил Джо Байден. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, смогут ли западные страны и их партнеры сохранять единство в противодействии России, но отметил, что сейчас в этом плане «все идет хорошо». «Уверен, что мы не ослабим свою решимость и будем продолжать поддерживать храбрый и гордый народ Украины. Он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) никогда не сможет захватить и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет»,— заявил глава Белого дома.

Помимо военной помощи он также пообещал направить Украине $500 млн на социально-экономические нужды. Ранее Вашингтон уже выделял Киеву такую же сумму. «Эти деньги украинские власти могут использовать для стабилизации своей экономики, поддержки населенных пунктов, опустошенных российским вторжением, и оплаты храбрых работников, которые продолжают предоставлять гражданам ключевые услуги»,— уточнил он.

Президент США также пообещал облегчить въезд в страну для украинских беженцев.

По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала российской «специальной военной операции» покинули более 5 млн человек, в основном женщины и дети. Власти США ранее заявляли о готовности принять около 100 тыс. украинских беженцев, но, судя по выступлению Джо Байдена, эта цифра может вырасти.

Евросоюз призывает к «пасхальному перемирию» на Украине и готовит новые санкции

Рассказав о мерах поддержки Украины, президент США перешел к наказанию России. «Мы намерены продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»,— заявил Джо Байден. И объявил о новых санкциях в отношении РФ: «Соединенные Штаты запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это ранее сделала Европа. Это означает, что ни одно судно — ни одно судно, которое ходит под российским флагом, контролируется или аффилировано с Россией, не сможет пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам. Ни одно». По его словам, эта мера наряду с другими призвана «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».

Отметим, что, по данным всех последних опросов, большинство американцев считают политику администрации Джо Байдена в отношении России слишком мягкой. Так, в ходе исследования общественного мнения, проведенного в середине апреля агентством Associated Press и центром NORC Center for Public Affairs Research, 54% респондентов сказали, что реакция США на российскую «специальную военную операцию» на Украине должна быть «жестче». 36% назвали ее «достаточной», 8% «чрезмерной». При этом 55% опрошенных выступают против отправки на Украину американских войск, и лишь 22% считают, что США стоило бы непосредственно вмешаться в конфликт.

Джо Байден ранее не раз говорил, что не направит американских солдат на Украину, поскольку это может спровоцировать большую войну НАТО с Россией. В завершении своего сегодняшнего выступления он признал, что не знает, «как долго продлится война на Украине», но рассказал, какими США видят итоги ее первых двух месяцев: «Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. После нескольких недель обстрелов Киева город все еще стоит. Президент (Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти. Украинские вооруженные силы, к которым присоединились многие храбрые украинцы из числа гражданских лиц, помешали завоеванию Россией их страны».

«Нас рестрикциями не запугать»

О российском видении ситуации на Украине Владимиру Путину в четверг доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Прежде всего он сообщил, что «вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь», уточнив, что «остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода “Азовсталь”».

Существование «Азова» в катакомбах Мариуполя продлено приказом Владимира Путина

Владимир Путин приказал отменить планировавшийся штурм промышленной зоны, назвав его «нецелесообразным». «Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более,— о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела»,— обратился он к Сергею Шойгу. И добавил: «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами». «Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя» Владимир Путин назвал «успехом».

При этом в Москве вновь предупредили: Россия считает законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по территории Украины.

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам,— заявил в четверг заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев (цитата по “РИА Новости”).— Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей».

Относительно последних антироссийских санкций в посольстве РФ в США заявили, что «из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений» они «приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле». «Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать. Цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены. Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США»,— предупредили в российском посольстве.

В ответ на «враждебные действия властей США» Россия 21 апреля внесла в «стоп-лист» 29 американцев, «формирующих русофобскую повестку дня». В черный список попали в том числе вице-президент США Камала Харрис, основатель компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и главный редактор англоязычной версии «Медузы» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Кевин Ротрок. Им закрыли въезд в Россию на бессрочной основе.

Елена Черненко

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки танка у села Залесье Киевской области

Обломки танка у села Залесье Киевской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Военнослужащие в Мариуполе

Военнослужащие в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Фото: Reuters / Hannah McKay

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке