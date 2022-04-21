Ну и дает же этот Байден!

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Президент США Джо Байден анонсировал новые меры поддержки Украины: ей планируется предоставить вооружения на $800 млн и экономическую помощь в размере $500 млн. Кроме того, украинским беженцам облегчат миграцию в США. Одновременно Джо Байден пообещал продолжать оказывать давление на Россию и, в частности, объявил о запрете связанным с РФ судам входить в порты США. По данным опросов, большинство американцев считают реакцию США на действия России на Украине «недостаточно жесткой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»

Фото: Jim Watson / AFP Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»

Фото: Jim Watson / AFP

Гаубицы дружбы

Джо Байден в четверг принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а затем вышел к прессе, чтобы рассказать о новых мерах поддержки Киева. Прежде всего речь идет о предоставлении Украине дополнительной военно-технической помощи на сумму $800 млн. Украина получит 72 гаубицы калибра 155 мм и столько же тягачей для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost (адаптированный специально для нужд украинских военных), а также полевое оборудование и запчасти. «У нас сейчас критически важное временное окно (для поставок.— “Ъ”), пока они (Россия.— “Ъ”) готовятся к началу следующей фазы этой войны. США вместе со своими союзниками и партнерами стараются продолжать оперативно предоставлять Украине вооружения, необходимые для обороны страны»,— заявил Джо Байден.

В Пентагоне уточнили, что с 24 февраля США обязались предоставить Украине военную помощь на сумму $3,4 млрд.

Первые поставки вооружений в рамках анонсированного Джо Байденом в четверг пакета будут осуществлены до конца этой недели. Журналисты спросили у президента США, как долго Вашингтон сможет поддерживать Киев в военно-техническом плане. «У нас есть возможность заниматься этим в течение длительного времени»,— ответил Джо Байден. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, смогут ли западные страны и их партнеры сохранять единство в противодействии России, но отметил, что сейчас в этом плане «все идет хорошо». «Уверен, что мы не ослабим свою решимость и будем продолжать поддерживать храбрый и гордый народ Украины. Он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) никогда не сможет захватить и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет»,— заявил глава Белого дома.

Помимо военной помощи он также пообещал направить Украине $500 млн на социально-экономические нужды. Ранее Вашингтон уже выделял Киеву такую же сумму. «Эти деньги украинские власти могут использовать для стабилизации своей экономики, поддержки населенных пунктов, опустошенных российским вторжением, и оплаты храбрых работников, которые продолжают предоставлять гражданам ключевые услуги»,— уточнил он.

Президент США также пообещал облегчить въезд в страну для украинских беженцев.

По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала российской «специальной военной операции» покинули более 5 млн человек, в основном женщины и дети. Власти США ранее заявляли о готовности принять около 100 тыс. украинских беженцев, но, судя по выступлению Джо Байдена, эта цифра может вырасти.

Рассказав о мерах поддержки Украины, президент США перешел к наказанию России. «Мы намерены продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»,— заявил Джо Байден. И объявил о новых санкциях в отношении РФ: «Соединенные Штаты запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это ранее сделала Европа. Это означает, что ни одно судно — ни одно судно, которое ходит под российским флагом, контролируется или аффилировано с Россией, не сможет пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам. Ни одно». По его словам, эта мера наряду с другими призвана «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».

Отметим, что, по данным всех последних опросов, большинство американцев считают политику администрации Джо Байдена в отношении России слишком мягкой. Так, в ходе исследования общественного мнения, проведенного в середине апреля агентством Associated Press и центром NORC Center for Public Affairs Research, 54% респондентов сказали, что реакция США на российскую «специальную военную операцию» на Украине должна быть «жестче». 36% назвали ее «достаточной», 8% «чрезмерной». При этом 55% опрошенных выступают против отправки на Украину американских войск, и лишь 22% считают, что США стоило бы непосредственно вмешаться в конфликт.

Джо Байден ранее не раз говорил, что не направит американских солдат на Украину, поскольку это может спровоцировать большую войну НАТО с Россией. В завершении своего сегодняшнего выступления он признал, что не знает, «как долго продлится война на Украине», но рассказал, какими США видят итоги ее первых двух месяцев: «Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. После нескольких недель обстрелов Киева город все еще стоит. Президент (Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти. Украинские вооруженные силы, к которым присоединились многие храбрые украинцы из числа гражданских лиц, помешали завоеванию Россией их страны».

«Нас рестрикциями не запугать»

О российском видении ситуации на Украине Владимиру Путину в четверг доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Прежде всего он сообщил, что «вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь», уточнив, что «остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода “Азовсталь”».

Владимир Путин приказал отменить планировавшийся штурм промышленной зоны, назвав его «нецелесообразным». «Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более,— о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела»,— обратился он к Сергею Шойгу. И добавил: «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами». «Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя» Владимир Путин назвал «успехом».

При этом в Москве вновь предупредили: Россия считает законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по территории Украины.

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам,— заявил в четверг заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев (цитата по “РИА Новости”).— Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей».

Относительно последних антироссийских санкций в посольстве РФ в США заявили, что «из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений» они «приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле». «Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать. Цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены. Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США»,— предупредили в российском посольстве.

В ответ на «враждебные действия властей США» Россия 21 апреля внесла в «стоп-лист» 29 американцев, «формирующих русофобскую повестку дня». В черный список попали в том числе вице-президент США Камала Харрис, основатель компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и главный редактор англоязычной версии «Медузы» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Кевин Ротрок. Им закрыли въезд в Россию на бессрочной основе.

Елена Черненко