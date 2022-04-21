Ну и дает же этот Байден!

Президент США Джо Байден анонсировал новые меры поддержки Украины: ей планируется предоставить вооружения на $800 млн и экономическую помощь в размере $500 млн. Кроме того, украинским беженцам облегчат миграцию в США. Одновременно Джо Байден пообещал продолжать оказывать давление на Россию и, в частности, объявил о запрете связанным с РФ судам входить в порты США. По данным опросов, большинство американцев считают реакцию США на действия России на Украине «недостаточно жесткой».
Джо Байден пообещал «продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»
Фото: Jim Watson / AFP
Гаубицы дружбы
Джо Байден в четверг принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а затем вышел к прессе, чтобы рассказать о новых мерах поддержки Киева. Прежде всего речь идет о предоставлении Украине дополнительной военно-технической помощи на сумму $800 млн. Украина получит 72 гаубицы калибра 155 мм и столько же тягачей для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost (адаптированный специально для нужд украинских военных), а также полевое оборудование и запчасти. «У нас сейчас критически важное временное окно (для поставок.— “Ъ”), пока они (Россия.— “Ъ”) готовятся к началу следующей фазы этой войны. США вместе со своими союзниками и партнерами стараются продолжать оперативно предоставлять Украине вооружения, необходимые для обороны страны»,— заявил Джо Байден.
В Пентагоне уточнили, что с 24 февраля США обязались предоставить Украине военную помощь на сумму $3,4 млрд.
Первые поставки вооружений в рамках анонсированного Джо Байденом в четверг пакета будут осуществлены до конца этой недели. Журналисты спросили у президента США, как долго Вашингтон сможет поддерживать Киев в военно-техническом плане. «У нас есть возможность заниматься этим в течение длительного времени»,— ответил Джо Байден. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, смогут ли западные страны и их партнеры сохранять единство в противодействии России, но отметил, что сейчас в этом плане «все идет хорошо». «Уверен, что мы не ослабим свою решимость и будем продолжать поддерживать храбрый и гордый народ Украины. Он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) никогда не сможет захватить и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет»,— заявил глава Белого дома.
Помимо военной помощи он также пообещал направить Украине $500 млн на социально-экономические нужды. Ранее Вашингтон уже выделял Киеву такую же сумму. «Эти деньги украинские власти могут использовать для стабилизации своей экономики, поддержки населенных пунктов, опустошенных российским вторжением, и оплаты храбрых работников, которые продолжают предоставлять гражданам ключевые услуги»,— уточнил он.
Президент США также пообещал облегчить въезд в страну для украинских беженцев.
По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала российской «специальной военной операции» покинули более 5 млн человек, в основном женщины и дети. Власти США ранее заявляли о готовности принять около 100 тыс. украинских беженцев, но, судя по выступлению Джо Байдена, эта цифра может вырасти.
Рассказав о мерах поддержки Украины, президент США перешел к наказанию России. «Мы намерены продолжать усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене»,— заявил Джо Байден. И объявил о новых санкциях в отношении РФ: «Соединенные Штаты запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это ранее сделала Европа. Это означает, что ни одно судно — ни одно судно, которое ходит под российским флагом, контролируется или аффилировано с Россией, не сможет пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам. Ни одно». По его словам, эта мера наряду с другими призвана «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».
Отметим, что, по данным всех последних опросов, большинство американцев считают политику администрации Джо Байдена в отношении России слишком мягкой. Так, в ходе исследования общественного мнения, проведенного в середине апреля агентством Associated Press и центром NORC Center for Public Affairs Research, 54% респондентов сказали, что реакция США на российскую «специальную военную операцию» на Украине должна быть «жестче». 36% назвали ее «достаточной», 8% «чрезмерной». При этом 55% опрошенных выступают против отправки на Украину американских войск, и лишь 22% считают, что США стоило бы непосредственно вмешаться в конфликт.
Джо Байден ранее не раз говорил, что не направит американских солдат на Украину, поскольку это может спровоцировать большую войну НАТО с Россией. В завершении своего сегодняшнего выступления он признал, что не знает, «как долго продлится война на Украине», но рассказал, какими США видят итоги ее первых двух месяцев: «Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. После нескольких недель обстрелов Киева город все еще стоит. Президент (Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти. Украинские вооруженные силы, к которым присоединились многие храбрые украинцы из числа гражданских лиц, помешали завоеванию Россией их страны».
«Нас рестрикциями не запугать»
О российском видении ситуации на Украине Владимиру Путину в четверг доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Прежде всего он сообщил, что «вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь», уточнив, что «остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода “Азовсталь”».
Владимир Путин приказал отменить планировавшийся штурм промышленной зоны, назвав его «нецелесообразным». «Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более,— о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела»,— обратился он к Сергею Шойгу. И добавил: «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами». «Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя» Владимир Путин назвал «успехом».
При этом в Москве вновь предупредили: Россия считает законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по территории Украины.
«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам,— заявил в четверг заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев (цитата по “РИА Новости”).— Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей».
Относительно последних антироссийских санкций в посольстве РФ в США заявили, что «из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений» они «приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле». «Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать. Цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены. Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США»,— предупредили в российском посольстве.
В ответ на «враждебные действия властей США» Россия 21 апреля внесла в «стоп-лист» 29 американцев, «формирующих русофобскую повестку дня». В черный список попали в том числе вице-президент США Камала Харрис, основатель компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и главный редактор англоязычной версии «Медузы» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Кевин Ротрок. Им закрыли въезд в Россию на бессрочной основе.