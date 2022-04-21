Всемирные боксерские антисоветчики

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Всемирный боксерский совет (WBC), одна из крупнейших организаций, контролирующих профессиональный бокс, расширил действие своих санкций в отношении России. Выяснилось, что он не только не будет санкционировать бои на ее территории, но и запретит отечественным спортсменам участвовать в титульных поединках даже за пределами родной страны. Запрет может повредить карьере нескольких известных боксеров. Правда, самого известного — Артура Бетербиева, владеющего двумя чемпионскими званиями в полутяжелом весе (до 79,4 кг),— санкции, видимо, не коснутся: WBC считает его «особым случаем», поскольку Бетербиев давно проживает в Канаде и имеет канадскую лицензию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпиону мира по версии WBC россиянину Артуру Бетербиеву, скорее всего, придется выходить на ринг под канадским флагом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Чемпиону мира по версии WBC россиянину Артуру Бетербиеву, скорее всего, придется выходить на ринг под канадским флагом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Всемирный боксерский совет, одна из четырех крупнейших организаций, контролирующих профессиональный бокс, наряду с Международной боксерской федерацией (IBF), Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) и Всемирной боксерской организацией (WBO), расширила действие санкций, наложенных на Россию на фоне ее военной операции на Украине, стало известно благодаря заявлению ее президента Маурисио Сулеймана, процитированному Reuters. Ранее WBC, как и остальные три структуры, объявил о том, что не будет санкционировать поединки на российской территории.

Между тем в своем заявлении Маурисио Сулейман уточнил, что его организация также исключает участие «любого российского боксера в боях за ее титулы».

Это решение может повредить карьере сразу нескольких известных отечественных спортсменов. В настоящее время в топ-10 рейтингов WBC в различных весовых категориях, включая изобретенный недавно и не пользующийся пока таким же авторитетом, как «классические» категории, «бриджервейт» (до 101,6 кг), входят 12 отечественных бойцов. Всех их можно считать кандидатами на участие в титульных поединках.

Некоторые же из них максимально к ним близки. Это точно касается по крайней мере Павла Силягина, Давида Аванесяна и Заура Абдуллаева, выступающих в категориях до 76,2 кг, до 66,7 кг и до 61,2 кг соответственно. Аванесян занимает вторую позицию в рейтинге WBC, а Силягину с Абдуллаевым принадлежат так называемые пояса WBC Silver. Они подразумевают очень высокий статус бойца в иерархии организации и безусловные карьерные перспективы. При этом февральский бой Заура Абдуллаева, в котором он выиграл у знаменитого венесуэльца Хорхе Линареса, вообще позиционировался WBC как отборочный. Его победитель должен был встретиться с американской звездой Девином Хейни в матче за чемпионский титул. Маурисио Сулейман, говоря о судьбе отстраненных обладателей поясов WBC Silver, уточнил, что, пока не снимут запрет, они будут оставаться «чемпионами в отпуске».

Впрочем, самого известного российского боксера санкции WBC, видимо, не затронут. Речь идет об Артуре Бетербиеве, который набрал уникальный послужной список из 17 досрочных побед подряд и владеет званиями WBC и IBF. Различные источники утверждают, что уже согласована его июньская защита званий в бою с популярным американцем Джо Смитом-младшим, чемпионом WBO.

Рассказывая о ситуации с Артуром Бетербиевым, Маурисио Сулейман употребил выражение «особый случай». Особенность заключается в том, что Бетербиев почти полтора десятилетия живет в Канаде и, по данным президента WBC, имеет как канадский паспорт, так и канадскую боксерскую лицензию. Его дело уже передано на рассмотрение Совета WBC. Однако Сулейман полагает, что Артур Бетербиев сможет выходить на ринг под канадским флагом.

Другие организации пока не анонсировали настолько же жесткие санкции в отношении боксеров из России. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA), к примеру, сейчас продолжает активно раскручивать бой, который может стать хитом всего года. В поединке, соглашение о проведении которого было достигнуто в конце февраля, боксирующий в той же категории, что и Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол будет отстаивать титул WBA, боксируя в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом, занимающим верхние строчки в большинстве классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Алексей Доспехов