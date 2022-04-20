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Северная Корея испытывает Америку

Пхеньян бросает вызов США накануне смены власти в Сеуле

Северная Корея завершает подготовку к военному параду по случаю 90-летней годовщины основания своих вооруженных сил, отмечаемой 25 апреля. Демонстрация боевой мощи продолжит череду юбилеев, начатых 14 апреля празднованием 110-летия создателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Массовые торжества проходят на фоне новых ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном в преддверии намеченной на 10 мая инаугурации нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля, призвавшего ужесточить курс по отношению к КНДР и сделавшего ставку на альянс с США.

Глава КНДР Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: AP

Глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: AP

Приготовления к грандиозному военному параду, который пройдет в Пхеньяне в понедельник, когда страна будет отмечать 90-летие со дня основания Северокорейской народно-революционной армии, были зафиксированы на спутниковых снимках южнокорейской разведки. В подготовке к параду, которая в ночное время проходит на летном поле аэродрома Мирим в Пхеньяне, принимают участие более 12 тыс. военнослужащих. По оценке южнокорейской стороны, в ходе парада 25 апреля будет продемонстрировано созданное за последние годы стратегическое оружие КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок.

Показ боевой мощи Пхеньяна продолжит марафон торжеств, начатых празднованием 14 апреля Дня Солнца — 110-летия со дня рождения отца-основателя современного северокорейского государства Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Уже через два дня после Дня Солнца, 16 апреля, продолжатель правящей династии Ким лично присутствовал на испытании новых тактических ракет.

Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, тестовые стрельбы в сторону Японского моря прошли успешно, испытанное вооружение значительно повысит огневую мощь ракетных комплексов КНДР и эффективность применения тактического ядерного оружия.

По оценке южнокорейского командования, новая ракетная система под названием KN-23 похожа на усовершенствованный аналог российского комплекса «Искандер». Ракеты пролетели 110 км на высоте 25 км, максимальная скорость полета составила 4 Маха.

«Мы требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира»,— отреагировал на последние испытания представитель Министерства объединения Республики Корея Чха Док Чхоль.

Растущую озабоченность действиями Пхеньяна выразила и японская сторона. «Северная Корея и ранее заявляла о разработках тактического ядерного вооружения. Мы будем тесно сотрудничать с США и другими странами в связи с военными действиями Северной Кореи, сохраняя бдительность, сделаем все для обеспечения мира и безопасности нашей страны»,— сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

С новым предупреждением в адрес Пхеньяна выступил и посетивший Сеул на прошлой неделе спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. «Мы разделяем обеспокоенность Южной Кореи вызывающими рост напряженности действиями КНДР и продолжим тесно сотрудничать, чтобы отвечать на провокационное поведение ответственно и решительно»,— заявил американский дипломат после встречи со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком. По словам представителя администрации Джо Байдена, Вашингтон и Сеул «полностью готовы к сдерживанию» Пхеньяна, однако призывают его к диалогу без предварительных условий. «Хотя мы должны оставить дверь для дипломатии открытой, нам следует быть готовыми к любому сценарию. Нельзя оставить Пхеньяну шанс усомниться в твердости нашего союза»,— поддержал американского коллегу Но Гю Док.

Предпринимаемые Пхеньяном в течение апреля демонстративные жесты, напоминающие Вашингтону и Сеулу о растущей военной мощи КНДР, стали игрой на опережение в преддверии намеченной на 10 мая церемонии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Вступление в должность нового южнокорейского лидера подведет черту под эпохой правления предыдущего президента страны Мун Чжэ Ина, ставившего главной внешнеполитической задачей поиск путей нормализации отношений с Пхеньяном и избегавшего резких шагов, несмотря на давление США.

В свою очередь, избранный президент Южной Кореи уже назвал Пхеньян «главным врагом Сеула», хотя при этом и выразил готовность к диалогу. «Мы должны сосредоточиться не только на отношениях с Северной Кореей, но и расширить масштабы дипломатии в ЕС и по всей Азии, опираясь на отношения между Южной Кореей и США»,— отметил Юн Сок Ель.

А кандидат на пост министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чин уже дал понять, что новое руководство страны считает прежний курс исчерпанным. «Теперь мы уже не можем предотвращать продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью примирительной политики. Мы оказались в ситуации, когда необходимы существенные изменения курса»,— заявил будущий глава МИД Южной Кореи. «Мы приложим усилия для денуклеаризации, а также обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, сохраняя последовательность политики убеждения и давления на Северную Корею»,— добавил Пак Чин.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Как менялась военная риторика КНДР

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Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств

Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств

Фото: Reuters

31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли

31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли

Фото: Reuters

Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде

Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде

Фото: AP / Ahn Young-joon

Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына

Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына

Фото: Reuters

В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта

В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта

Фото: Reuters

Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО №630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США

Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО №630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США

Фото: Reuters

Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении

Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении

Фото: Reuters

В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки

В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки

Фото: Reuters

«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии»

«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии»

Фото: Reuters

Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове

Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове

Фото: Reuters

В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе

В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе

Фото: Reuters

Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией»

Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией»

Фото: AP / Wong Maye-E

В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын

В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын

Фото: Reuters

Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии

Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии

Фото: Reuters

В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики»

В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики»

Фото: Reuters

В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения»

В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения»

Фото: Reuters

Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США

Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США

Фото: Reuters

На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут

На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут

Фото: Reuters

К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны

К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны

Фото: Reuters

«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания»,—сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу»

«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания»,—сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу»

Фото: Reuters

Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца

Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца

Фото: Reuters

В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чон Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее

В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чон Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее

Фото: Reuters / KCNA

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Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств

Фото: Reuters

31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли

Фото: Reuters

Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде

Фото: AP / Ahn Young-joon

Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына

Фото: Reuters

В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта

Фото: Reuters

Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО №630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США

Фото: Reuters

Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении

Фото: Reuters

В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки

Фото: Reuters

«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии»

Фото: Reuters

Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове

Фото: Reuters

В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе

Фото: Reuters

Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией»

Фото: AP / Wong Maye-E

В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын

Фото: Reuters

Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии

Фото: Reuters

В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики»

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В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения»

Фото: Reuters

Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США

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На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут

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К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны

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«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания»,—сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу»

Фото: Reuters

Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца

Фото: Reuters

В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чон Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее

Фото: Reuters / KCNA

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