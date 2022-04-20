Северная Корея испытывает Америку

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Северная Корея завершает подготовку к военному параду по случаю 90-летней годовщины основания своих вооруженных сил, отмечаемой 25 апреля. Демонстрация боевой мощи продолжит череду юбилеев, начатых 14 апреля празднованием 110-летия создателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Массовые торжества проходят на фоне новых ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном в преддверии намеченной на 10 мая инаугурации нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля, призвавшего ужесточить курс по отношению к КНДР и сделавшего ставку на альянс с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: AP Глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: AP

Приготовления к грандиозному военному параду, который пройдет в Пхеньяне в понедельник, когда страна будет отмечать 90-летие со дня основания Северокорейской народно-революционной армии, были зафиксированы на спутниковых снимках южнокорейской разведки. В подготовке к параду, которая в ночное время проходит на летном поле аэродрома Мирим в Пхеньяне, принимают участие более 12 тыс. военнослужащих. По оценке южнокорейской стороны, в ходе парада 25 апреля будет продемонстрировано созданное за последние годы стратегическое оружие КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок.

Показ боевой мощи Пхеньяна продолжит марафон торжеств, начатых празднованием 14 апреля Дня Солнца — 110-летия со дня рождения отца-основателя современного северокорейского государства Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Уже через два дня после Дня Солнца, 16 апреля, продолжатель правящей династии Ким лично присутствовал на испытании новых тактических ракет.

Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, тестовые стрельбы в сторону Японского моря прошли успешно, испытанное вооружение значительно повысит огневую мощь ракетных комплексов КНДР и эффективность применения тактического ядерного оружия.

По оценке южнокорейского командования, новая ракетная система под названием KN-23 похожа на усовершенствованный аналог российского комплекса «Искандер». Ракеты пролетели 110 км на высоте 25 км, максимальная скорость полета составила 4 Маха.

«Мы требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира»,— отреагировал на последние испытания представитель Министерства объединения Республики Корея Чха Док Чхоль.

Растущую озабоченность действиями Пхеньяна выразила и японская сторона. «Северная Корея и ранее заявляла о разработках тактического ядерного вооружения. Мы будем тесно сотрудничать с США и другими странами в связи с военными действиями Северной Кореи, сохраняя бдительность, сделаем все для обеспечения мира и безопасности нашей страны»,— сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

С новым предупреждением в адрес Пхеньяна выступил и посетивший Сеул на прошлой неделе спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. «Мы разделяем обеспокоенность Южной Кореи вызывающими рост напряженности действиями КНДР и продолжим тесно сотрудничать, чтобы отвечать на провокационное поведение ответственно и решительно»,— заявил американский дипломат после встречи со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком. По словам представителя администрации Джо Байдена, Вашингтон и Сеул «полностью готовы к сдерживанию» Пхеньяна, однако призывают его к диалогу без предварительных условий. «Хотя мы должны оставить дверь для дипломатии открытой, нам следует быть готовыми к любому сценарию. Нельзя оставить Пхеньяну шанс усомниться в твердости нашего союза»,— поддержал американского коллегу Но Гю Док.

Предпринимаемые Пхеньяном в течение апреля демонстративные жесты, напоминающие Вашингтону и Сеулу о растущей военной мощи КНДР, стали игрой на опережение в преддверии намеченной на 10 мая церемонии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Вступление в должность нового южнокорейского лидера подведет черту под эпохой правления предыдущего президента страны Мун Чжэ Ина, ставившего главной внешнеполитической задачей поиск путей нормализации отношений с Пхеньяном и избегавшего резких шагов, несмотря на давление США.

В свою очередь, избранный президент Южной Кореи уже назвал Пхеньян «главным врагом Сеула», хотя при этом и выразил готовность к диалогу. «Мы должны сосредоточиться не только на отношениях с Северной Кореей, но и расширить масштабы дипломатии в ЕС и по всей Азии, опираясь на отношения между Южной Кореей и США»,— отметил Юн Сок Ель.

А кандидат на пост министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чин уже дал понять, что новое руководство страны считает прежний курс исчерпанным. «Теперь мы уже не можем предотвращать продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью примирительной политики. Мы оказались в ситуации, когда необходимы существенные изменения курса»,— заявил будущий глава МИД Южной Кореи. «Мы приложим усилия для денуклеаризации, а также обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, сохраняя последовательность политики убеждения и давления на Северную Корею»,— добавил Пак Чин.

Сергей Строкань