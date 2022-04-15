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Коммерсантъ FM
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Современность обвесили антиквариатом

Впервые с 2014 года проходит ярмарка «Арт Москва»

Вот уже 50 дней как художественная и светская жизнь Москвы резко сбавила обороты. Тем не менее в Гостином Дворе как ни в чем не бывало открылась художественная ярмарка «Арт Москва»: после восьмилетнего перерыва она перезапустилась в новом формате — теперь тут не только современное искусство, но и старое, а также ювелирное. В лицо российского арт-рынка периода военной спецоперации на Украине всматривался Игорь Гребельников.

Многое из современного искусства на «Арт Москве» выглядит тревожным, но есть и спокойная неоклассика от Ольги Тобрелутс

Многое из современного искусства на «Арт Москве» выглядит тревожным, но есть и спокойная неоклассика от Ольги Тобрелутс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Многое из современного искусства на «Арт Москве» выглядит тревожным, но есть и спокойная неоклассика от Ольги Тобрелутс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С высоты входной лестницы атриум Гостиного смотрится плотно застроенным стендами: около ста галерей участвуют в обновленной «Арт Москве». Некоторые, правда, в последний момент раздумали выставляться, но ощущения зияющих пустот не возникает. Напротив, спустившись вниз, дивишься плотной развеске у антикваров: им отданы первые секторы от входа. Чего тут только нет — от русских портретов начала XIX века до советских нонконформистов, а еще японские вазы эпохи Мэйдзи, французские каминные часы в стиле ампир, часы Cartier периода ар-деко, раритеты вроде «Портрета женщины с букетом цветов» Николая Суетина в авторской супрематической раме или картины «Птичий двор» голландского анималиста XVII века Мельхиора де Хондекутера.

Следом идут ювелиры: там в полный рост плоды импортозамещения, вызванного в том числе и европейскими ограничениями на продажи люксовых товаров. На этом поле «картье» и «шопары», можно сказать, сдались без боя нашим «Михаилу Милютину» и «Владимиру Михайлову», отечественным ювелирным брендам, развивающим самобытные стили.

Тут надо пояснить, что изначально у «Арт Москвы», ежегодной ярмарки, затеянной в 1996 году, были совершенно другие цели, задачи и галереи: она приобщала российскую публику исключительно к современному искусству, пока в 2014 году не сдалась под натиском конкурентов вроде той же ярмарки Cosmoscow, более энергичной и гибкой в плане привлечения участников и публики. Нынешний гибридный формат «Арт Москвы», вобравший антикваров с ювелирами, которые потеснили галереи современного искусства, в общем-то, не так уж расходится с мировыми модами на арт-рынке. На брюссельской ярмарке BRAFA многие галереи виртуозно сочетают на своих стендах старое и новое искусство (этому «Арт Москве» точно стоило бы поучиться), и ни одна ярмарка Art Dubai не обходилась без роскошных презентаций ювелирных брендов (правда, они четко отделены от художественных галерей). По большому счету ассортимент классического искусства на «Арт Москве» совпадает с тем, что обычно выставлено на Антикварных салонах, проводимых тем же организатором, компанией «Экспо-парк».

Вне ярмарки художественная среда разделилась: ряд художников сочли неприемлемым сейчас заниматься искусством, выступили с заявлениями и даже запретили выставлять свои работы. Приостановил выставочную деятельность музей «Гараж», не желая, как заявлено на сайте, «поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий». Едва теплится жизнь в недавно открывшемся доме культуры «ГЭС-2» — смотреть там, кроме архитектуры и убранства, теперь нечего.

Работ европейских художников на «Арт Москве» почти нет: среди самых заметных исключений — огромные, похожие на картины, фотографии Москвы немца Ральфа Касперса на стенде галереи Frolov (4,25 млн руб.). Зато много корейских авторов: например, картина Ли Чинжу «Покидать» — кажется, изображена палатка беженца, сооруженная из чего попало (галерея «Триумф», €30 тыс.). Волей-неволей глаз натыкается на работы, которые если не отзываются, то хотя бы визуально рифмуются с тем, о чем сегодня все думают, но не всегда могут сказать.

Что-то апокалиптическое и в «Волне» Мин Джанг Ён (тоже «Триумф»): загорающая на пляже не замечает, что вот-вот все вокруг накроет цунами. В серии «Виды» Константина Батынкова, написанной еще в 2016 году, Москва будто подверглась массированной атаке с земли, с воды, с неба: вроде бы художник имел в виду что-то вроде пульсирующей энергии мегаполиса, но выглядит это определенно баталией. В свое время «Виды» выставляли в Музее Москвы, сейчас их продает галерея «Крокин» по 9,5 тыс. у. е. по курсу 100 руб. за условную единицу. (Примечательно, что на «Арт Москве» галеристы по-разному указывают цены — в рублях, евро, долларах, у. е.) Черно-белые картины Батынкова есть и на стенде Галереи Веры Погодиной: на одной из них тоже побоище, на сей раз скорее сюрреалистическое, без привязки к конкретной местности (1 млн руб.). Гобелены и ковры Ольги Солдатовой — сплошь военные самолеты в духе известных мозаик Дейнеки 1930-х годов (Atelier Choutko, от 220 тыс. до 3,5 млн руб.): художница давно верна этому сюжету — раньше самолеты были в мозаике, бисере, войлоке, теперь тканые. А вот невинный гобелен Сергея Пахомова (Пахом) галерея не решилась выставить, о чем сообщил художник: видимо, из-за желто-голубой гаммы, в которой выполнено слово LOVE.

Скульптура Ольги Кройтор «Как успеть» (галерея Syntax, €4,8 тыс.) — детские деревянные кубики с буквами, собранные в фигуру, осыпаются со стены. На этом же стенде серия Натальи Стручковой: художница заключает в старинные рамы пиксельные изображения, одно из них — подтеки красной краски (от €2,2 тыс.). Константин Худяков воплотил сюжет васнецовских «Богатырей» в мудреной технике стерео-лайт-панелей (подобие голограммы): это некое зазеркалье, в котором былинный дозор оборачивается чем-то макабрическим, какой-то адской битвой людей и гуманоидов (галерея P.S.Grig Art, $20 тыс.).

Впрочем, далеко не весь ассортимент секции современного искусства на «Арт Москве» так уж прямолинейно вяжется с тревожными реалиями и мрачными настроениями нашего времени. Тут можно встретить настоящие раритеты вроде знаменитой фотографии Ольги Чернышевой «[Luk] at this» 1997 года, на которой прорастающий лук на подоконнике рифмуется с церковными куполами за окном (галерея «Е.К.АртБюро», €20 тыс.). Или вроде ранней, еще 1990-х годов, картины одного из основателей объединения «Облачная комиссия» Аркадия Насонова (галерея InGallery): ее премудрое название «Иногда кажется, будто кажущееся и оказывающееся меняются местами...» куда как метко определяет сегодняшнее мироощущение.

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