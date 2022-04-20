Противоракеточная оборона

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Организаторы Уимблдонского турнира, который пройдет в середине лета, наложили запрет на участие в нем всех российских и белорусских спортсменов, выступающих с 1 марта в нейтральном статусе, в том числе второй ракетки мира Даниила Медведева. О полном отлучении теннисистов из России от турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) пока речи не идет. Более того, обе эти организации уже высказали свое несогласие с решением Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Теннисист Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

О том, что на выступление в Уимблдонском турнире российских теннисистов наложен запрет, организаторы соревнований объявили на официальном сайте чемпионата. В специальном сообщении говорится, что в процессе принятия этого решения учитывались «руководящие указания правительства Соединенного Королевства, конкретно касающиеся спортивных органов и мероприятий». Кроме того, организаторы Wimbledon считают, что они «обязаны играть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих институтов по ограничению глобального влияния России максимально решительными средствами».

Председатель Всеанглийского лаун-теннисного клуба Иэн Хьюитт признал, что данное решение тяжело ударит по спортсменам, которым «придется страдать за действия лидеров российского режима». По словам господина Хьюитта, действия команды организаторов обусловлены «в том числе заботой о безопасности публики, игроков, а также членов их семей». В конце сообщения отмечается, что «если к июню обстоятельства существенно изменятся», организаторы Wimbledon могут отреагировать на это соответствующим образом.

Таким образом, Wimbledon, который в нынешнем году пройдет с 27 июня по 10 июля, станет первым личным турниром, в котором российские и белорусские теннисисты не смогут сыграть в связи с мировой реакцией на проведение специальной военной операции на Украине. Напомним, что до сих пор по решению Международной федерации тенниса (ITF) они были исключены в теннисе только из командных состязаний — Кубка Дэвиса и его женского аналога Кубка Билли Джин Кинг, победителями которых в прошлом сезоне стали российские сборные.

На личных же турнирах АТР и WTA игроки из России и Белоруссии, в отличие от представителей подавляющего большинства других видов спорта, пока сохраняют возможность выступать в нейтральном статусе.

Такое развитие событий, впрочем, нельзя назвать неожиданным. Еще месяц назад британский министр спорта Найджел Хаддлстон во время слушаний в одной из комиссий британского парламента заявлял, что «не будет чувствовать себя комфортно, если на Wimbledon после победы российского спортсмена будет развеваться российский флаг». Чуть позже он подтвердил, что для участия в любых спортивных соревнованиях на территории Великобритании российским гражданам придется публично заявить о том, что они не поддерживают действия руководства своей страны, не получают от него какой бы то ни было поддержки, и даже подписать некую бумагу. Правда, ее форма и официальное содержание до сих пор остаются неизвестными.

На сегодняшний день теннисисты наряду с хоккеистами Национальной хоккейной лиги, по сути, являются единственными представителями российского спорта, имеющими возможность участвовать в профессиональных соревнованиях высшего уровня. В основные сетки турниров АТР и WTA регулярно попадают примерно полтора десятка человек. Кроме Даниила Медведева (2-й в мире), который с 28 февраля по 20 марта впервые возглавлял рейтинг АТР, в его первую сотню входят Андрей Рублев (8-й), Карен Хачанов (26-й) и Аслан Карацев (30-й). В топ-100 рейтинга WTA российских женщин девять, и по представительству там они уступают лишь тринадцати американкам. Это Анастасия Павлюченкова (15-я), Дарья Касаткина (26-я), Вероника Кудерметова (29-я), Людмила Самсонова (31-я), Екатерина Александрова (39-я), Варвара Грачева (73-я), Анна Калинская (75-я), Камилла Рахимова (95-я) и Вера Звонарева (100-я).

Не имея возможности защитить рейтинговые очки, набранные в прошлом году на Wimbledon и других летних травяных турнирах в Великобритании, практически все они рискуют ухудшить свое положение в рейтингах.

Скажем, Хачанов не сможет подтвердить 360 очков, заработанных за попадание в четвертьфинал. Это составляет примерно 20% от его общей суммы на данный момент. Медведев и Рублев лишатся по 180 баллов, начисленных им за выход в 1/8 финала, у женщин в одиночном разряде наибольшие потери понесет Касаткина, набравшая на трех британских турнирах 350 очков, а в паре прошлогодние финалистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова будут лишены возможности защитить по 1300 очков.

Отметим, что о недопуске российских теннисистов под нейтральным флагом на другие личные турниры, включая ближайший чемпионат Большого шлема — Roland Garros, стартующий в Париже 22 мая, речи пока не идет. Более того, недавно его организаторы пожелали скорейшего выздоровления Медведеву, перенесшему операцию по поводу грыжи. Однако прогнозировать дальнейший ход событий очень трудно.

В социальных сетях несколько украинских спортсменов, в том числе обладательница 16 титулов WTA, бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина, призвали руководство ITF, ATP и WTA последовать примеру организаторов Wimbledon. Однако АТР и WTA выступили со своими заявлениями, в которых выразили свое несогласие с ними. Осуждая действия России на Украине, руководители обоих профессиональных туров вместе с тем считают, что система, существующая в теннисе, работает на особых фундаментальных принципах.

«Считаем, что одностороннее решение об исключении игроков из России и Белоруссии из числа участников британских турниров на траве в этом году является несправедливым и может создать разрушительный прецедент для нашей игры»,— говорится в пресс-релизе АТР. Там же утверждается, что дискриминация по национальному признаку нарушает соглашение туров с Wimbledon по поводу того, что допуск игроков на турнир основан именно на основании положения в рейтинге. Поэтому спортсмены из России и Белоруссии по-прежнему будут допускаться к соревнованиям ATP под нейтральным флагом.

WTA, в свою очередь, подтвердила приверженность своему краеугольному принципу, согласно которому «отдельные спортсменки не должны подвергаться наказанию или лишаться возможности участвовать в соревнованиях по национальному признаку или в связи с решениями, принимаемыми правительствами их стран». Обе организации оставили за собой право после консультаций тем или иным образом отреагировать на решение организаторов Wimbledon, но как именно, пока не ясно.

Евгений Федяков