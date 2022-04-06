Ракеткам сокращают угол обстрела

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Председатель Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци обратил внимание на участившиеся случаи дисциплинарных проступков спортсменов на крупных соревнованиях, которые, по его мнению, вредят имиджу тенниса. В связи с этим судьи получили установку ужесточить борьбу с проявлениями нарушений кодекса поведения на профессиональных турнирах. Правда, о конкретных изменениях в правилах речи пока не идет. Более того, по словам экспертов, одной из причин проявления повышенной агрессивности спортсменов является снижение уровня подготовки теннисных судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Едва не попав ракеткой по судейской ступне на турнире в Акапулько, третий номер рейтинга АТР Александр Зверев заработал штраф в размере $25 тыс.

Фото: Abierto Mexico de Tenis / Handout / Reuters Едва не попав ракеткой по судейской ступне на турнире в Акапулько, третий номер рейтинга АТР Александр Зверев заработал штраф в размере $25 тыс.

Фото: Abierto Mexico de Tenis / Handout / Reuters

Руководство АТР озабочено серией серьезных инцидентов, связанных с неспортивным поведением на корте во время крупных соревнований. В специальном письме, направленном игрокам председателем организации итальянцем Андреа Гауденци, отмечается, что перед стартом грунтового сезона, который состоялся в понедельник, судейские кадры АТР получили установку «строже подходить к оценке нарушений кодекса поведения». По мнению господина Гауденци, который в свое время входил в двадцатку сильнейших теннисистов мира, неподобающие действия игроков отражаются в целом на виде спорта, посылая «неправильный сигнал нашим болельщикам, особенно молодым». На данный момент АТР намерена проанализировать существующий кодекс поведения таким образом, чтобы в будущем «он предусматривал адекватные меры наказания при повторных проступках». О конкретных изменениях в действующих правилах, однако, пока не сообщается.

Данное письмо является реакцией на несколько случаев нарушения игроками общепринятых норм поведения во время матчей. Один из них произошел в конце февраля на турнире в Акапулько, где Александр Зверев из Германии по окончании парной встречи ударил ракеткой по судейской вышке, едва не задев ноги арбитра. За это третий номер мирового рейтинга был оштрафован на $25 тыс. и условно дисквалифицирован на восемь недель. Два других проступка случились недавно в Майами. На австралийца Ника Кирьоса, известного неординарной манерой держать себя на публике, там наложили штраф в $35 тыс. за нецензурную брань, оскорбление судей и другие проявления неспортивного поведения во время встречи с итальянцем Янником Синнером. В свою очередь, 21-летний американец Дженсон Бруксби, который в одном из эпизодов матча с аргентинцем Федерико Корией бросил ракетку, отскочившую в ногу болбою, лишился $15 тыс.

Идея пересмотра дисциплинарных мер к нарушителям так называемого кодекса поведения профессиональных теннисистов в последнее время достаточно популярна. В число ее приверженцев, например, входит австралиец Ричард Ингз, в прошлом — опытнейший судья на вышке и руководитель департамента АТР по правилам. В то же время многие профессионалы тенниса считают, что любые изменения в правилах должны приниматься с учетом современных реалий.

«Ситуация сложилась неприятная,— сказал “Ъ” заслуженный тренер России Борис Собкин, работающий на уровне АТР около 30 лет.— С одной стороны, многие игроки действительно переходят красные линии. С другой стороны, одной жесткостью решить этот вопрос вряд ли удастся. После того как на крупных турнирах стала массово применяться электроника, которая зачастую не только оценивает правильность отдельных решений линейных судей, но и полностью заменяет их, арбитры на вышке расслабились. Нередко они просто не готовы правильно реагировать на экстремальные ситуации, а главное — предотвращать их». Изменился, по словам господина Собкина, и сам критерий оценки уровня судейского мастерства. Если раньше прежде всего ценилось умение четко фиксировать точку приземления мяча, то сейчас на первый план выходит искусство умения управлять психологическим фоном матча. «Для этого у судьи на вышке есть масса возможностей. Когда игрок постепенно закипает, судья имеет немало способов предотвратить этот процесс. Если же дело доходит до предупреждений, то это означает, что контроль над ситуацией потерял не только спортсмен, но и судья»,— считает эксперт.

По существующим правилам арбитр при неподобающем поведении игрока выносит ему предупреждение, затем лишает очка, гейма, а при дальнейшей эскалации ситуации с санкции главного судьи турнира спортсмен снимается с соревнований.

Евгений Федяков