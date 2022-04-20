Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Спартак» сыграл на все сто

Он вышел в полуфинал, победив ЦСКА

Отмечающий столетие «Спартак» пробился в полуфинал Кубка России, обыграв на чужом поле — 1:0 — своего самого принципиального соперника — ЦСКА. Вместе с ним и «Динамо», еще во вторник справившимся с «Балтикой», до предпоследней стадии турнира добрались два клуба из второго российского дивизиона. «Енисей» одолел — 3:1 — находящийся в кризисе «Рубин», а «Алания» стала автором главной кубковой сенсации. После ничьей в основное время со счетом 2:2 она в серии пенальти выбила победителя трех предыдущих чемпионатов России и лидера чемпионата нынешнего «Зенит».

Гол, забитый с пенальти в ворота ЦСКА Зелимханом Бакаевым (в центре), вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Гол, забитый с пенальти в ворота ЦСКА Зелимханом Бакаевым (в центре), вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гол, забитый с пенальти в ворота ЦСКА Зелимханом Бакаевым (в центре), вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В главном российском дерби, венчавшем четвертьфинальную стадию Кубка России, «Спартак» играл так, словно в дни, когда он отмечает вековой юбилей, в этот довольно неказистый вариант клуба вселились духи некоторых прежних, куда более привлекательных, вариантов. ЦСКА сразу пришлось страдать, столкнувшись с удивительно мощной и резкой спартаковской игрой. Это был тот случай, когда у его вратаря Игоря Акинфеева не было шанса хоть чуть-чуть расслабиться — беда все время кружила где-то рядышком с ним. А удар головой после подачи углового Самюэля Жиго был из категории опасных смертельно. Акинфеев с ним справился, но вскоре и он не помог ЦСКА.

На пенальти хозяева нарвались, после того как Яка Бийол в штрафной подкатился под неутомимого в этот вечер Шамара Николсона, а VAR подтвердил, что мяч, прежде чем покинуть поле, стукнулся в руку армейцу. Зелимхан Бакаев одиннадцатиметровый исполнил безупречно, а Николсон чуть не отличился еще раз. Теперь ЦСКА огорошило подключение Георгия Джикии, внезапно скакнувшего из центра обороны на левый фланг нападения. Навес был хорош, хорош был и прыжок Николсона возле дальнего угла. Однако Акинфеев снова все прочувствовал и просчитал.

На излете первого тайма ЦСКА вроде бы оживился, но, оживившись, нарвался на новую серьезную неприятность. Жан-Филипп Гбамен, сражаясь в воздухе с Романом Зобниным, жестко заехал тому локтем по лицу. А пока Зобнин лежал на газоне, безжалостный VAR подтвердил судье Владимиру Москалеву, что фол заслуживает желтой карточки. Гбамен, до этого уже получивший предупреждение, поле покинул.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Второй тайм был еще увлекательнее первого. ЦСКА, оставшись в меньшинстве, все равно шел вперед, а сзади ставил на фарт и магию Акинфеева. И ведь как-то работало. У «Спартака» было множество возможностей запас прочности увеличить, но армейцы все время избегали худшего. При этом и тем, кто болел за «Спартак», пришлось пережить пару жутких мгновений, глядя на то, как верный удар армейца Хорхе Карраскаля принимает на себя стойка. В таком веселом духе все продолжалось вплоть до финального свистка. «Спартак», разрывая армейскую защиту, транжирил шансы. Армейцы, чудом избегая гола, кусались в ответ. Иногда — больно, как в эпизоде, в котором Георгий Щенников, после изумительного перевода от Марио Фернандеса, вслед за Карраскалем пальнул в штангу. Сравнять счет ЦСКА так и не удалось.

В двух других состоявшихся в среду четвертьфиналах представители Российской премьер-лиги (РПЛ) состязались с командами из ФНЛ, второго по статусу дивизиона. И обоим формальным аутсайдерам — красноярскому «Енисею» и владикавказской «Алании» — удалось добиться того, чего не добилась накануне калининградская «Балтика», уступившая «Динамо» в серии пенальти.

Правда, сибирскую сенсацию громоподобной вряд ли назовешь. «Рубин» давно находится в кризисе, усугубленном грандиозными кадровыми потерями: на фоне военной операции России на Украине его покинули почти все легионеры. В десяти последних турах чемпионата России он взял жалкие четыре очка и сейчас борется за выживание в элите. А матч с «Енисеем», который в предыдущем раунде жестоко побил «Локомотив», стал очередным намеком на то, что борьба будет тяжелой.

Красноярцы разделались с «Рубином», по сути, еще в первом тайме, забив три гола, а тренеру казанцев Леониду Слуцкому после игры пришлось, разумеется, отвечать и на вопрос по поводу планов уйти в отставку.

Выяснилось, впрочем, что таких у него пока нет.

Сенсация, уже бесспорная, случилась в четвертьфинале владикавказском. «Зенит» вышел на матч, конечно, не совсем в том составе, в котором играл бы, скажем, «золотой» матч чемпионата. Но это все-таки был и не резервный состав.

Между тем «Алания» на его фоне смотрелась так солидно, что заставляла вспоминать, что когда-то этот клуб был среди лучших в отечественном футболе, а не на его задворках.

И гол Батраза Гурциева после перерыва игровой логике нисколько не противоречил.

«Зенит» выручили замены, которые тренер Сергей Семак произвел во втором тайме, отправляя в чреватый неприятностями бой тяжелую и полутяжелую артиллерию — Дугласа Сантоса, Ивана Сергеева, Юри Алберту, Малкома. Оба зенитовских гола после фланговых атак забили как раз те, кто в стартовый вариант не попал,— Сантос и Сергеев. После второго оставалось играть недолго, и можно было подумать, что «Зенит» выкрутился. Но нет, в компенсированное время «Алания» заработала штрафной, и Николай Гиоргобиани уложил мяч в сетку.

Как и в Калининграде, все решилось в серии одиннадцатиметровых. В ней первым чужой удар отбил зенитовский голкипер Михаил Кержаков, но следующие вратарские подвиги совершал исключительно владикавказец Ростислав Солдатенко. Сдюжив в поединках с Алексеем Суторминым и Даниилом Круговым, он выкинул из турнира флагмана российского футбола.

Полуфинальные пары Кубка России определит жеребьевка, которая состоится 21 апреля.

Алексей Доспехов

1/4 финала

«Балтика» (Калининград, ФНЛ)—«Динамо» 1:1 (Гелоян, 85 — Макаров, 35); серия пенальти 4:5.

«Енисей» (Красноярск, ФНЛ)—«Рубин» 3:1 (Окладников, 12, 32; Глушков, 39 — Онугха, 86).

«Алания» (Владикавказ, ФНЛ)—«Зенит» 2:2 (Гурциев, 55; Гиоргобиани, 90+3 — Дос Сантос, 71; Сергеев, 82); серия пенальти 6:5.

ЦСКА—«Спартак» 0:1 (Бакаев, 21 (пен.). Удаление: Гбамен (ЦСКА), 45+2 (2 ж. к.)).

Выделенные команды вышли в 1/2 финала. Жеребьевка 1/2 финала пройдет сегодня.

  • Газета «Коммерсантъ» №70 от 21.04.2022, стр. 12

Авторы:

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...