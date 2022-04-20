«Спартак» сыграл на все сто

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Отмечающий столетие «Спартак» пробился в полуфинал Кубка России, обыграв на чужом поле — 1:0 — своего самого принципиального соперника — ЦСКА. Вместе с ним и «Динамо», еще во вторник справившимся с «Балтикой», до предпоследней стадии турнира добрались два клуба из второго российского дивизиона. «Енисей» одолел — 3:1 — находящийся в кризисе «Рубин», а «Алания» стала автором главной кубковой сенсации. После ничьей в основное время со счетом 2:2 она в серии пенальти выбила победителя трех предыдущих чемпионатов России и лидера чемпионата нынешнего «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол, забитый с пенальти в ворота ЦСКА Зелимханом Бакаевым (в центре), вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гол, забитый с пенальти в ворота ЦСКА Зелимханом Бакаевым (в центре), вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В главном российском дерби, венчавшем четвертьфинальную стадию Кубка России, «Спартак» играл так, словно в дни, когда он отмечает вековой юбилей, в этот довольно неказистый вариант клуба вселились духи некоторых прежних, куда более привлекательных, вариантов. ЦСКА сразу пришлось страдать, столкнувшись с удивительно мощной и резкой спартаковской игрой. Это был тот случай, когда у его вратаря Игоря Акинфеева не было шанса хоть чуть-чуть расслабиться — беда все время кружила где-то рядышком с ним. А удар головой после подачи углового Самюэля Жиго был из категории опасных смертельно. Акинфеев с ним справился, но вскоре и он не помог ЦСКА.

На пенальти хозяева нарвались, после того как Яка Бийол в штрафной подкатился под неутомимого в этот вечер Шамара Николсона, а VAR подтвердил, что мяч, прежде чем покинуть поле, стукнулся в руку армейцу. Зелимхан Бакаев одиннадцатиметровый исполнил безупречно, а Николсон чуть не отличился еще раз. Теперь ЦСКА огорошило подключение Георгия Джикии, внезапно скакнувшего из центра обороны на левый фланг нападения. Навес был хорош, хорош был и прыжок Николсона возле дальнего угла. Однако Акинфеев снова все прочувствовал и просчитал.

На излете первого тайма ЦСКА вроде бы оживился, но, оживившись, нарвался на новую серьезную неприятность. Жан-Филипп Гбамен, сражаясь в воздухе с Романом Зобниным, жестко заехал тому локтем по лицу. А пока Зобнин лежал на газоне, безжалостный VAR подтвердил судье Владимиру Москалеву, что фол заслуживает желтой карточки. Гбамен, до этого уже получивший предупреждение, поле покинул.

Второй тайм был еще увлекательнее первого. ЦСКА, оставшись в меньшинстве, все равно шел вперед, а сзади ставил на фарт и магию Акинфеева. И ведь как-то работало. У «Спартака» было множество возможностей запас прочности увеличить, но армейцы все время избегали худшего. При этом и тем, кто болел за «Спартак», пришлось пережить пару жутких мгновений, глядя на то, как верный удар армейца Хорхе Карраскаля принимает на себя стойка. В таком веселом духе все продолжалось вплоть до финального свистка. «Спартак», разрывая армейскую защиту, транжирил шансы. Армейцы, чудом избегая гола, кусались в ответ. Иногда — больно, как в эпизоде, в котором Георгий Щенников, после изумительного перевода от Марио Фернандеса, вслед за Карраскалем пальнул в штангу. Сравнять счет ЦСКА так и не удалось.

В двух других состоявшихся в среду четвертьфиналах представители Российской премьер-лиги (РПЛ) состязались с командами из ФНЛ, второго по статусу дивизиона. И обоим формальным аутсайдерам — красноярскому «Енисею» и владикавказской «Алании» — удалось добиться того, чего не добилась накануне калининградская «Балтика», уступившая «Динамо» в серии пенальти.

Правда, сибирскую сенсацию громоподобной вряд ли назовешь. «Рубин» давно находится в кризисе, усугубленном грандиозными кадровыми потерями: на фоне военной операции России на Украине его покинули почти все легионеры. В десяти последних турах чемпионата России он взял жалкие четыре очка и сейчас борется за выживание в элите. А матч с «Енисеем», который в предыдущем раунде жестоко побил «Локомотив», стал очередным намеком на то, что борьба будет тяжелой.

Красноярцы разделались с «Рубином», по сути, еще в первом тайме, забив три гола, а тренеру казанцев Леониду Слуцкому после игры пришлось, разумеется, отвечать и на вопрос по поводу планов уйти в отставку.

Выяснилось, впрочем, что таких у него пока нет.

Сенсация, уже бесспорная, случилась в четвертьфинале владикавказском. «Зенит» вышел на матч, конечно, не совсем в том составе, в котором играл бы, скажем, «золотой» матч чемпионата. Но это все-таки был и не резервный состав.

Между тем «Алания» на его фоне смотрелась так солидно, что заставляла вспоминать, что когда-то этот клуб был среди лучших в отечественном футболе, а не на его задворках.

И гол Батраза Гурциева после перерыва игровой логике нисколько не противоречил.

«Зенит» выручили замены, которые тренер Сергей Семак произвел во втором тайме, отправляя в чреватый неприятностями бой тяжелую и полутяжелую артиллерию — Дугласа Сантоса, Ивана Сергеева, Юри Алберту, Малкома. Оба зенитовских гола после фланговых атак забили как раз те, кто в стартовый вариант не попал,— Сантос и Сергеев. После второго оставалось играть недолго, и можно было подумать, что «Зенит» выкрутился. Но нет, в компенсированное время «Алания» заработала штрафной, и Николай Гиоргобиани уложил мяч в сетку.

Как и в Калининграде, все решилось в серии одиннадцатиметровых. В ней первым чужой удар отбил зенитовский голкипер Михаил Кержаков, но следующие вратарские подвиги совершал исключительно владикавказец Ростислав Солдатенко. Сдюжив в поединках с Алексеем Суторминым и Даниилом Круговым, он выкинул из турнира флагмана российского футбола.

Полуфинальные пары Кубка России определит жеребьевка, которая состоится 21 апреля.

Алексей Доспехов