У взноса глаза велики

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В Госдуму 20 апреля была внесена, казалось бы, логичная в условиях кризиса инициатива: законопроект о повышении предельного размера страхового возмещения по вкладам граждан с 1,4 млн руб. до 3 млн руб. Действующий сейчас лимит был принят более семи лет назад — в конце 2014 года, когда ключевая ставка была повышена с 9,5% до 17%. Тогда максимальную застрахованную сумму подняли вдвое — с 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. Авторы документа отмечают, что, согласно данным Росстата, инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предложенное повышение застрахованной суммы могло бы повысить доверие вкладчиков к банковской системе. Для тех, кто помнит предыдущие банковские кризисы, не секрет, что напуганные вкладчики могут за несколько дней вынести самый крупный банк — так было и в 1998 году, и в 2004-м. В 2014 году банки тоже серьезно взвинтили ставки, а вкладчики снимали деньги и покупали на них валюту. И даже лет с предыдущего повышения прошло схожее количество — с осени 2008 года до зимы 2014 года.

Но есть нюанс. Нынешний законопроект о повышении суммы застрахованного вклада внесли депутаты от ЛДПР (авторы наиболее одиозных и редко проходящих идей), в то время как в 2014 году это сделало правительство. Что еще более важно, тогда инициативу поддержали ЦБ и АСВ. В этот раз и регулятор, и агентство выступают против. «Увеличение лимита страхового возмещения с текущих 1,4 млн руб. приведет к необходимости увеличения размера страховых взносов, уплачиваемых банками в фонд обязательного страхования вкладов. В текущих условиях дополнительное давление на банки было бы нежелательно, так как это будет снижать их потенциал кредитования»,— считают в ЦБ. По подсчетам Агентства по страхованию вкладов, при действующем лимите средства 98,3% вкладчиков банков защищены полностью. Более высокая планка в 3 млн руб. ведет к заметному увеличению (по нашей оценке — на 15%) объема страховой ответственности, определяющего финансовую нагрузку на страховой фонд. Такое повышение стандартного лимита увеличит долю полностью защищенных вкладчиков всего на 1,2%, до 99,5%.

На самом деле, вполне возможно, что только ЦБ и АСВ по-настоящему и заботятся о вкладчиках. Ведь налог с процентов по вкладам, с доходами, превышающими 42,5 тыс. руб., который должны были начать собирать с граждан в этом году, отменили не совсем, а только на доходы за 2021 и 2022 годы. При нынешних ставках за год такие проценты набегут в сумму 200-300 тыс. руб. Граждане привыкнут, что государство гарантирует им возврат 3 млн руб., расслабятся, а тут к ним постучится налоговый инспектор…