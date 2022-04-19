Инвесторы сдали позиции

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Индекс Московской биржи после почти двухмесячного перерыва опускался до минимальной отметки с конца февраля. Уверенное снижение фондового индикатора продолжается третью неделю подряд, за это время он потерял свыше 18%. На фоне сохранения геополитической напряженности, а также в отсутствие позитивных корпоративных новостей на рынке ощущается дефицит инвестиционных идей. В таких условиях привлечь на рынок новых клиентов брокерам становится сложнее, что сказывается на активности торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Биржевые торги 19 апреля на российском рынке открылись очередным снижение котировок. К 15:00 индекс Московской биржи достиг отметки 2217,84 пункта, потеряв относительно закрытия предыдущего дня более 5% и обновив минимум с последних торгов февраля. К концу торговой сессии индекс отыграл часть потерь, однако остановился на отметке 2317,46 пункта, что на 1% ниже закрытия понедельника. Почти безостановочное снижение индекса продолжается с 4 апреля, и за это время индикатор потерял 18%.

Снижение котировок продолжается при низкой активности инвесторов. Объем торгов на Московской бирже составил всего 35,6 млрд руб., что в несколько раз ниже значений конца марта—начала апреля, когда дневной объем составлял 60–80 млрд руб. Отчасти низкая активность связана со снижением открытия новых брокерских счетов. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, поток новых клиентов после рекордного роста в марте снизился примерно вдвое. «Без притока новых клиентов и активов рынку трудно найти точку опоры»,— отмечает он.

Основная же причина падения интереса к фондовому рынку — сохранение напряженной геополитической обстановки. «Спецоперация не останавливается, а санкции расширяются, что лишает рынок поводов для широкомасштабных покупок»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Первоначальный ажиотаж после возобновления биржевых торгов угас, так как на рынке наблюдается дефицит инвестиционных идей.

«Он обусловлен крайней неопределенностью относительно дальнейшего развития событий»,— говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Эта неопределенность затрудняет прогнозирование ключевых финансовых показателей российских компаний и, следовательно, их оценку. Тем более что некоторые российские компании отказываются публиковать операционные и финансовые отчетности. «Многие инвесторы привыкли покупать акции российских компаний ради дивидендов, и нынешняя ситуация, в которой многие выплату дивидендов приостанавливают, делает неактуальной и эту инвестиционную идею»,— отмечает господин Сыроваткин.

Дополнительное давление на рынок оказывают сообщения о том, что ЦБ может уже в ближайшие недели предложить решение по взаимодействию с инвесторами из дружественных стран. Об этом во вторник на конференции ФИНФИН 2022 заявил управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко допускает, что игроки опасаются прежде всего распродаж и поэтому не торопятся покупать сейчас. Впрочем, по его мнению, «опасения напрасны, так как маржин-коллы на текущих уровнях были закрыты ранее». Он не исключает, что дружественные нерезиденты «будут генерировать покупки».

Ряд участников рынка считают, что его снижение постепенно выдыхается, хотя еще может продолжиться меньшими темпами. «Разворот рынка возможен либо при исчерпании вариантов введения каких-либо значимых для российских экономики и компаний санкций, либо при реализации успешного сценария политического решения кризиса на Украине»,— отмечает Дмитрий Леснов. При отсутствии геополитических позитивных сдвигов, как считает Елена Кожухова, рынок пусть и более плавно, но может дойти до обновления минимумов февраля текущего года.

Виталий Гайдаев