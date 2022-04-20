Господдержка как по нотам

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Лейбл «Первое музыкальное издательство», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение Gazgolder учредили Ассоциацию музыкальной индустрии. Они рассчитывают, что объединение поможет лоббировать господдержку отрасли. По словам учредителей, ассоциация будет обсуждать в том числе резкое сокращение числа каналов дистрибуции после ухода YouTube Music и Spotify. Также, по словам экспертов, ей предстоит бороться с ростом пиратства на фоне санкций со стороны международных лейблов и обществ по управлению правами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России создана Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ), ее учредителями стали лейбл «Первое музыкальное издательство», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение Gazgolder, сообщили “Ъ” в компаниях. Согласно Kartoteka.ru, АМИ зарегистрирована 4 апреля, ее гендиректором назначен Валерий Дробыш, гендиректор лейбла StartUp Music и сын Виктора Дробыша. Исполнительным директором будет Дмитрий Коннов, управляющий партнер группы Zvonko Group.

У музыкальной контентной индустрии «должен быть единый голос», который есть у рекламного, радио- или, например, кинорынка, чтобы идеи о развитии «получали как минимум освещение, как максимум — поддержку госорганов», объясняет гендиректор «Первого музыкального издательства» Мария Опарина. По ее словам, в ближайшее время в АМИ будут обсуждать, например, резкое сокращение каналов дистрибуции контента после ухода YouTube Music и Spotify. У ассоциации уже есть «набор инициатив», но пока они не раскрываются. «Мы хотим сначала выработать общее индустриальное мнение»,— поясняет директор Gazgolder Николай Дуксин. Он добавил, что господдержка «необходима как производителям контента, так и, вполне возможно, дистрибуторам».

Согласно уставу АМИ (есть у “Ъ”), она будет анализировать рынок дистрибуции музыки и продюсирования музыкальных проектов, составлять отчеты о доходах участников, взаимодействовать с органами власти и ОКУП (организации по коллективному управлению авторскими правами). Также АМИ намерена «мониторить случаи неправомерного использования произведений». Учредители ассоциации оценивают свою долю на музыкальном рынке «как не менее 25%», уточнила соосновательница лейбла Velvet Music Алена Михайлова. В ближайшие месяцы, по ее словам, произойдет «существенное перераспределение долей» в связи с изъятием мейджорами новинок из российских каталогов (Universal, Sony и Warner прекратили поставку новинок, см. “Ъ” от 14 марта).

Членами ассоциации могут стать юрлица и ИП, основная деятельность которых — создание, продвижение и дистрибуция музыкальных произведений, а также продюсирование музыкальных проектов. На следующем этапе возможно «расширение возможностей членства», в том числе привлечение к участию стриминговых платформ, отметила Алена Михайлова. «К нам пока не обращались из этой организации»,— сообщили в «Яндекс.Музыке», в «VK.Музыке» и «Звуке» (ранее «Сбер.Звук») отказались от комментариев.

Одним из главных вызовов для ассоциации станет «непонятная ситуация с иностранным каталогом правообладателей из недружественных юрисдикций», говорит зампред комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов. Как писал “Ъ” 23 марта, некоторые ОКУП остановили работу с Российским авторским обществом. Но ассоциация, представляющая российские компании, не сможет влиять на зарубежных игроков или сбои с расчетами с иностранными правообладателями, считает управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «В теории она может упростить механизмы взаимодействия органов власти, правообладателей и ОКУП в РФ, но для этого должна объединить большую часть участников рынка»,— говорит он.

«Неопределенные перспективы работы с ведущими мировыми компаниями, невнятное законодательство, равнодушие властей — в одиночку отечественные компании не справятся, объединение может помочь»,— полагает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов. По его мнению, важными вопросами для АМИ станут рост пиратства и сокращение доходов создателей контента. Ассоциация может оказать положительное влияние, считает господин Сафронов, но ее работа «должна быть усилена действиями властей».

Валерия Лебедева, Юрий Литвиненко