Для Олега Знарка нашелся «Ак Барс»

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Один из самых известных российских хоккейных тренеров Олег Знарок после длившегося сезон перерыва в клубной деятельности нашел новое место работы в КХЛ. Он возглавит казанский «Ак Барс», расставшийся после провала в play-off с прежним наставником Дмитрием Квартальновым. Для Знарка это назначение — шанс доказать, что его скромные результаты в предыдущем клубе — «Спартаке» — являются следствием не потери класса и тонуса самим специалистом, а невеликих возможностей московской команды по сравнению с казанской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Спартак» во главе с Олегом Знарком дважды выходил в play-off чемпионата КХЛ и оба раза сходил с дистанции после первого же раунда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Спартак» во главе с Олегом Знарком дважды выходил в play-off чемпионата КХЛ и оба раза сходил с дистанции после первого же раунда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Входящий в число грандов КХЛ «Ак Барс» на своей официальной странице в Twitter анонсировал назначение на пост главного тренера Олега Знарка, показав, как он знакомится с базой и персоналом клуба. 59-летний Знарок заменит в казанской команде Дмитрия Квартальнова.

Квартальнов появился в «Ак Барсе» в 2019 году вместо Зинэтулы Билялетдинова, почти культовой для поклонников клуба фигуры. Именно под руководством Билялетдинова он завоевал все три своих Кубка Гагарина. Дмитрию Квартальнову, считавшемуся очень трендовым и эффективным тренером, однако, не удалось добиться с «Ак Барсом» чего-то значимого. В 2020 году play-off КХЛ сорвала пандемия коронавируса, в 2021-м клуб, опять заняв первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, вылетел в полуфинале, уступив — 3:4 — «Авангарду».

Квартальнова уволили, после того как в нынешнем сезоне произошло нечто похожее уже на полноценный провал по меркам казанцев. Довольно неярко смотревшись в регулярном первенстве, они сошли уже в стартовом раунде play-off, проиграв тому же «Авангарду» в шести встречах.

Сменщик Дмитрия Квартальнова — одна из наиболее заметных фигур в отечественном хоккее. Олег Знарок, работая в КХЛ, трижды завоевал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» и один раз со СКА, а работая со сборной, стал самым успешным ее наставником в нынешнем веке. С ним она добыла золото мирового первенства 2014 года и пхёнчханской Олимпиады 2018-го. В промежутке между этими двумя событиями побед у национальной команды не было, но были медали: в 2015 году — серебро чемпионата мира, а в 2016-м и 2017-м — бронза.

Правда, все, что происходило с Олегом Знарком после пхёнчханского триумфа, точно не укрепляло его тренерскую репутацию. Весной 2018 года, вскоре после Олимпиады, Знарок неожиданно расстался как со сборной, так и со СКА, базовым ее клубом. А в Федерации хоккея России (ФХР), комментируя случившееся, говорили о «психологической усталости» специалиста. Чуть позже федерация сделала его консультантом штаба национальной команды, а в 2019 году Олегу Знарку доверили «Спартак», который пытался избавиться от статуса вечного середняка КХЛ. Прорыв так и не состоялся. В дебютном сезоне Знарка в «Спартаке» он хотя бы намекнул на него, заняв в регулярном чемпионате довольно высокое пятое место в Западной конференции и в упорной борьбе уступив в стартовом раунде позже прерванного пандемией play-off «Динамо». В сезоне втором намеков уже не было. «Спартак» попал в кубковую стадию с восьмого места, а наткнувшись в нем на ЦСКА, проиграл серию «всухую», в четырех матчах. После этого «Спартак» с Олегом Знарком распрощался.

В конце сентября 2021 года казалось, что новое — и очень престижное — место работы Знарку найдено: президент ФХР Владислав Третьяк объявил, что тот вернется на ключевую должность в готовящейся к Олимпиаде в Пекине сборной России. Но через несколько дней вдруг выяснилось, что ее главным тренером стал Алексей Жамнов, набравший собственный штаб.

Так что в лице Олега Знарка «Ак Барс» получил скорее не бесспорно топового специалиста, а специалиста, чей тонус, учитывая как перерыв в карьере, так и его эффективность в «Спартаке», вызывает сомнения. Впрочем, в Казани Знарок будет трудиться в куда более благоприятных условиях, чем в Москве, по крайней мере с финансовой и кадровой точек зрения. По данным Sport24, в завершающемся сезоне «Ак Барс» находился среди лидеров КХЛ по размеру платежной ведомости (770 млн руб.), что позволяло ему иметь в заявке группу дорогих и российских (таких, как Дмитрий Воронков, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Тимур Билялов), и зарубежных (Эрик Фер, Стивен Кэмпфер, Джейсон Демерс, Джордан Уил) игроков. «Спартак» же потратил на обеспечение контрактов хоккеистов на 200 млн руб. с лишним меньше.

Алексей Доспехов