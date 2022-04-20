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Коммерсантъ FM
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С намеком на лучшее

Александра Мерцалова о тайнах закрытых витрин

«То ли собираются принести кого-то в жертву, то ли призывают дух шведского магазина вернуться в Россию»,— охарактеризовал Telegram-канал Baza видео с групповым танцем сотрудников IKEA в закрытом магазине в Москве. Пресс-служба ритейлера оперативно сообщила, что на запись попала одна из встреч сотрудников компании, начавшаяся с разминки. Но россияне неизбежные оптимисты: в новостных лентах уже успели появиться сообщения о возможной подготовке к открытию магазинов сети.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В похожей ситуации недавно оказался и McDonald`s. В середине апреля появилась новость о запуске закрытых ресторанов сети в качестве волонтерских центров. Компания выпустила и тематическую телерекламу: девушка заходит в темный ресторан и зажигает в нем свет. «Так, глядишь, и все заработает, тихо-тихо и заработает»,— прокомментировал новость в своем канале сооснователь New Retail Борис Агатов. Полноформатного открытия заведений, конечно, не произошло.

Управляющие торгцентрами строят прогнозы о скором возобновлении работы брендов, подглядывая активность за закрытыми витринами: сотрудники некоторых сетей перемещаются по залу, даже успели развесить летнюю коллекцию.

Стремление видеть добрые знаки в неожиданных действиях международных компаний, приостановивших работу в России, вполне объяснимо: гражданам их сильно не хватает. По данным опроса банка «Открытие», для 27% опрошенных россиян критичен уход с рынка IKEA, а для 13% — McDonald`s.

Но делать далеко идущие выводы явно не стоит. Решения о замене коллекции в зале или проведении корпоративных мероприятий принимают российские топ-менеджеры международных сетей. По оценкам Минэкономики, сейчас в простое или режиме неполной занятости находятся 250 тыс. россиян. Стремление загрузить хоть какой-то работой все еще находящийся в штате персонал — обычное управленческое решение.

И даже если местные руководители хотели бы открыть двери магазина, их желания далеко не всегда совпадают с планами зарубежных головных офисов. Для последних Россия может быть крупным рынком, но репутационные риски в большинстве случаев оказываются важнее. Уже стала широко известной история внутреннего конфликта в OBI. А последний пример — французский косметический бренд L'Occitane. Еще 14 апреля представитель компании сообщал BBC о решении сохранить магазины в РФ. Новость не прошла незамеченной: в Twitter распространился хештег #BoycottLOccitane. Реакция не заставила себя долго ждать: уже 16 апреля компания заявила о закрытии магазинов в стране. Если кто-то из международных брендов и задумывался о полноценном возобновлении бизнеса в России, опыт L'Occitane показал — пока не время. Российский менеджмент, конечно, может пойти против головного офиса. Но не дальше запасов на складах.

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