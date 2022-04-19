Высокие цены и неопределенность снизили прогноз спроса на газ

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Перенаправление экспорта сжиженного природного газа из США, Катара и ряда других стран с азиатского на европейский рынок позволило Европе заместить потери от сокращения поставок российского трубного газа, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА). В его новом докладе сообщается, что импорт странами Европы газа из РФ в отопительный сезон 2021–2022 годов к сопоставимому периоду 2020–2021 годов упал почти на 25% (более чем на 20 млрд куб. м).

МЭА ожидает, что объемы мировой торговли СПГ в 2022 году вырастут на 5%, что чуть ниже роста на 6% в 2021-м. Стремление Европы к диверсификации поставок усилило спрос на СПГ — что дополнительно повлияло на рост цен на него. В Азии в отопительный сезон 2021–2022 годов цены более чем в четыре раза превысили средний пятилетний уровень, в Европе — в пять раз. Отметим, что и в США из-за активного экспорта и низкого уровня запасов газ продолжает дорожать: вчера стоимость фьючерсов на его поставки на Нью-Йоркской товарной бирже установила 13-летний рекорд, поднявшись в ходе торгов выше $270 за тыс. куб. м.

Из-за кризиса вокруг Украины, высокой неопределенности и роста цен МЭА пересмотрело свой прогноз мирового потребления газа в 2022 году в сторону снижения, сократив ожидания в сравнении с январским отчетом на 50 млрд куб. м — до 4,086 трлн куб. м. Таким образом, в сравнении с показателем в 2021 году (4,097 трлн куб. м) в этом ожидается снижение спроса на 11 млрд куб. м. Потребление газа в Европе сократится почти на 6%, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается рост в 3% (что заметно ниже 7% в 2021 году). В МЭА полагают, что в Северной Америке, в Африке и на Ближнем Востоке волатильность газового рынка будет не такой сильной, как в Европе и в Азии,— за счет внутренней добычи в этих регионах.

В Европе к концу марта уровень заполненности подземных газохранилищ (ПГХ) составил 26%, отмечает МЭА. Ранее в «Газпроме» отмечали, что восполнение запасов европейских хранилищ потребует закачки минимум 63 млрд куб. м. Таким образом, прогнозируемое агентством увеличение годового импорта СПГ в Европу почти на четверть (25 млрд куб. м) не сможет полностью закрыть проблему низкой заполненности хранилищ.

Георгий Смирнов