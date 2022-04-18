Пункты отмены валюты

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Как выяснил “Ъ”, купить наличную валюту, тем более по курсам, близким к биржевому, после возобновления таких операций банками оказалось довольно сложно. В ряде отделений крупных кредитных организаций валюта чаще всего просто отсутствовала, иногда ее предлагали только премиальным клиентам, а в небольших банках курс на 25% превышал биржевой. Это связано с дефицитом наличных из-за санкционного ограничения на ввоз банкнот в РФ и нежеланием граждан нести их в банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, найти ее оказалось сложно. В отделениях крупных банков, которые обошли в разных районах Москвы корреспонденты “Ъ” (Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, «Зенит», Юникредит-банк и др.) валюты просто не оказалось. В ряде офисов сотрудники сообщили, что валюта должна появиться после 20 апреля, где-то говорили о следующей неделе, где-то предлагали конвертацию в валюту средств с собственного счета. Табло, на которых обычно в отделениях отражались курсы валют, в большинстве отделений были отключены или транслировали другую информацию.

В отделениях Сбербанка пояснили, что покупка валюты возможна только для клиентов «СберПремьер».

Вместе с тем в отделениях небольших банков, ближе к концу первой сотни, а также в отдельных обменных пунктах наличная валюта в объеме к продаже до $1 тыс. присутствовала. Но курс доллара там был около 100 руб., а евро — примерно 110 руб., что сравнимо с курсами серого и криптообменного рынков.

На Московской бирже в понедельник сделки с долларом заключались по 78,7–81 руб./$, с евро — по 81,4–86 руб./€.

В то же время ажиотажного спроса на покупку валюты также не наблюдалось: в десяти отделениях банков “Ъ” удалось встретить только двух клиентов, которые интересовались в кассах покупкой валюты. В крупном банке “Ъ” подтвердили, что спрос на наличные доллары и евро 18 апреля был «невысоким».

Отсутствие валюты в крупных банках объясняют несколькими основными причинами. Во-первых, согласно требованиям ЦБ, продать можно только тот объем валюты, который был приобретен с 9 апреля. То есть необходимо в автоматическом режиме выставить лимит на продажу долларов и евро по всем отделениям, «в противном случае банк тут же нарвется на предписание ЦБ». Это не самая тривиальная задача, уточнил один из собеседников “Ъ”, поскольку нужно исключить вероятность одновременной продажи в разных отделениях двух сумм, из-за которых в результате будет превышен лимит.

Необходимо организовать такую систему бронирования сумм, чтобы оно опережало фактическую продажу на какое-то время, за которое можно будет в автоматическом режиме обнаружить превышение лимита. По словам источника “Ъ”, небольшие банки с малым количеством отделений просто устанавливают лимиты вручную и делают их заметно ниже, чем сумма, которую они имеют право реализовать.

Согласно опросу банка «ФК Открытие», опубликованному в 18 апреля, следует, что 55% россиян не имеют запасов наличной валюты. Две трети из тех, у кого она есть, используют валюту «как подушку финансовой безопасности». Лишь 13% граждан готовы покупать валюту на черном рынке. При этом 47% россиян не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна, 16% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас, 15% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же — из-за слишком высокого курса.

Официально крупные банки пока не готовы ставить точные сроки начала продажи наличной валюты. Росбанк выдает валюту с клиентских счетов «в пределах лимитов и доступных в рамках предписания валют, продажу наличной валюты клиентам банк пока не осуществляет, изучает возможность запуска таких операций», сообщили там. В ВТБ «технические вопросы покупки валюты пока прорабатываются». В Сбербанке лишь сказали, что клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары и евро «при условии их наличия в кассах».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на заседании Госдумы 18 апреля 2022 года: «[Валютный контроль] нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности».

Возобновление операций продажи наличной валюты определено как возможность для банков и граждан, а небезусловное обязательство во избежание дефицита наличной валюты, и установлено ограничение относительно 9 апреля, отмечает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, но едва ли поступления наличных после этой даты были действительно масштабными. То есть разрешенной к продаже валюты может быть физически недостаточно.

«Очевидно, что большая часть населения либо уже аккумулировала валюту в наличных средствах дома, либо (меньшая часть) вывезла эту валюту в наличной форме за рубеж. "Держатели" наличной валюты сейчас будут воздерживаться от продажи валюты в банки, так как ожидают, что в условиях повышенной инфляции курс рубля к доллару снизится»,— добавляет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Поэтому, полагает он, несмотря на разрешение ЦБ, стоит ожидать сохранения дефицита наличной валюты на рынке — «предложение может существенно вырасти только после смягчения санкций по этому направлению, что сейчас выглядит призрачно».

Полина Трифонова, Максим Буйлов