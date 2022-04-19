В приговор «ореховским» вмешались медики

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Бабушкинский суд столицы вернулся к судебному следствию по уголовному делу главаря ореховской преступной группировки (ОПГ) Сергея Буторина (Ося) и его бывшего телохранителя, в далеком прошлом военного инженера-математика Марата Полянского. Ося обвиняется в том, что 24 года назад организовал покушение на столичного борца с оргпреступностью Николая Петрова, а исполнителем преступления выступил Полянский. Милиционер тогда выжил чудом. Каждого из подсудимых обвинение требовало приговорить к 13 годам колонии, но вынести приговор с первой попытки не удалось, поскольку один из подсудимых заболел. Теперь суду предстоит уточнить состояние его здоровья. Отметим, что оба «ореховских» уже давно за решеткой, причем Буторин получил пожизненный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марату Полянскому (слева) и Сергею Буторину отложили приговор по медицинским показаниям

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Марату Полянскому (слева) и Сергею Буторину отложили приговор по медицинским показаниям

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бабушкинский райсуд рассматривал, видимо, последнее дело бывших лидера ореховской ОПГ и его телохранителя пять месяцев. Оба обвинялись в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В прениях гособвинение заявило, что считает вину Сергея Буторина и Марата Полянского соответственно в организации и исполнения покушения на столичного оперативника Николая Петрова полностью доказанной, и предложило приговорить каждого из подсудимых к 13 годам колонии. Для Оси, отбывающего пожизненное заключение за организацию десятков убийств своих соратников и конкурентов, приговор Бабушкинского суда не особо важен, а вот для его телохранителя — напротив. Полянский уже отбыл половину своего 23-летнего срока, и новое наказание имеет для него большое значение. Тем более что прокурор в прениях отметил, что подсудимые признали вину, и на основании ст. 69 УК РФ (назначение наказаний по совокупности преступлений) предложил суду прибавить к прежнему сроку Полянского всего один год.

В свою очередь, адвокаты предлагали назначить их клиентам минимальное наказание, которое по 317-й статье составляет 12 лет. Однако в итоге с первой попытки приговор вынести не удалось в связи с болезнью одного из подсудимых. Суд возобновил судебное следствие «с целью исследования документов» о состоянии здоровья обвиняемого.

Как ранее сообщал “Ъ”, покушение на замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) ЦАО Москвы Николая Петрова было совершено утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово». Живущий неподалеку оперативник вместе с женой подходил к метро, собираясь поехать на работу, когда в него выстрелили из припаркованного неподалеку белого «Крайслера». По версии следствия, это сделал Полянский. Поймать преступников по горячим следам не удалось. Пуля попала милиционеру в голову с небольшого расстояния, однако врачи смогли спасти оперативника. Возможно, свою роль сыграло то обстоятельство, что винтовку Ruger с оптическим прицелом Полянский по какой-то причине решил зарядить пулями, которые используют биатлонисты, а они значительно мягче, чем стандартные боеприпасы.

Долгое время покушение оставалось нераскрытым: следователи безрезультатно отрабатывали версии о причастности к нему различных московских ОПГ, в разработке которых участвовал офицер Петров. И лишь когда в 2017 году осужденный за многочисленные убийства Марат Полянский написал явку с повинной, следствие сдвинулось с места. Полянский дал показания, что покушение организовал Ося, а за рулем «Крайслера» находился еще один «ореховский» из бывших военнослужащих Александр Васильченко (получил пожизненный срок). Буторин вскоре подтвердил эту версию. При этом оба назвали еще одним организатором преступления одинцовского бизнесмена Сергея Вялкова, давнего знакомого Оси. Бизнесмен был арестован в 2018 году. Однако присяжные не поверили рассказу Буторина и Полянского, выступивших свидетелями обвинения, и господин Вялков был оправдан. Проходивший по этому же делу Васильченко, напротив, был признан виновным, и ему формально добавили еще один срок к имевшемуся пожизненному. В Бабушкинском суде уже он выступал свидетелем.

Стоит отметить интересную деталь последнего дела Оси, которая выяснилась во время расследования. Буторин, оперативник Николай Петров и бизнесмен Сергей Вялков были знакомы еще с 80-х годов, когда все трое служили прапорщиками стройбата в Одинцово и вместе занимались боксом. Сослуживцы подружились, но в начале 90-х их общение прекратилось. Николай Петров пошел служить в милицию, господин Вялков начал работать в кунцевском автоцентре. Буторин встретил своего бывшего приятеля, когда приехал чинить машину, и взял его под покровительство. Когда же оперативник Петров стал участвовать в разработке бандитов, имевших отношение к авторынку, Ося, к тому моменту перебравшийся в Испанию (позже он был выдан России), решил устранить бывшего приятеля, поручив эту задачу своему телохранителю.

Владислав Трифонов, Алексей Соковнин