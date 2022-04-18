Сибирь разгорелась раньше времени

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Дым от природных пожаров окутал Новосибирск, Омск и Красноярск. Наиболее сложная обстановка с подобными возгораниями складывается именно в Сибири, хотя предусматривающий запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них техники особый противопожарный режим введен на территории 14 субъектов, в том числе в Центральной России и Поволжье. В «Гринписе России» отмечают, что с начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени.

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В Хакасии ситуацию с ландшафтными пожарами называли критической еще в конце марта — спасатели тогда сообщали, что 26 марта более 20 ландшафтных пожаров угрожали четырем населенным пунктам. Ухудшал ситуацию сильный ветер. 2 апреля был установлен антирекорд в регионе — 31 ландшафтный пожар за сутки. По информации начальника ГУ МЧС России по республике Александра Мулла, количество подобных пожаров в этом сезоне возросло в республике на 200% к аналогичному периоду 2021 года (до 267). За минувшие выходные крупные возгорания зафиксированы в Ширинском, Усть-Абаканском, Боградском, Алтайском, Аскизском, Таштыпском, Орджоникидзевском районах, в Черногорске и Абакане. По данным спасателей, общий фронт огня степных пожаров составил почти 130 км, а общая площадь палов травы достигла 32,4 тыс. кв. м.

В Новосибирской области, по данным МЧС, за минувшие сутки зафиксировано около 1,5 тыс. термически активных точек, ликвидировано 433 пожара. Чаще всего горят сухая трава и мусор. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе действуют пять пожаров на землях лесного фонда. Дымка от возгораний окутала Новосибирск с воскресенья.

В связи задымлением из-за пала травы в окрестностях Красноярска Роспотребнадзор начал мониторинг качества воздуха. «Результаты проведенных 18 апреля исследований показали превышение максимально-разовых концентраций в пробах по частицам РМ2,5 (смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии.— “Ъ”) от 1,2 до 1,9 раза, а также по диоксиду азота — в 1,2 раза»,— сказал глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В минувшие выходные в крае было 133 ландшафтных пожара на общей площади почти 342 га. Сложная пожарная обстановка отмечалась спасателями в Красноярске, Канске, Минусинске, а также в Березовском и Емельяновском районах. В одном из районов Красноярска огонь перекинулся с горящей травы на припаркованные автомобили, четыре из которых в результате были полностью уничтожены, уточнили в МЧС. В Канском микрорайоне накануне ландшафтный пожар подобрался к дачным строениям — было уничтожено 15 построек.

В Омской области крупные ландшафтные пожары фиксировались еще на прошлой неделе. Дым от горящей травы и леса в Называевском районе достиг Тюмени. Жители нескольких микрорайонов города жаловались на запах гари и смог. 16 и 17 апреля в Омской области произошло 283 возгорания травы. Предварительной причиной пожара в основном является неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС.

Природные пожары бушуют и на Дальнем Востоке. Так, в минувшие выходные в Хабаровском крае ликвидировано девять очагов возгораний. Их общая площадь превысила 1,8 тыс. га. Причиной возгораний также называют неосторожное обращение с огнем, указывают в пресс-службе губернатора региона. С начала пожароопасного сезона, который официально начался 30 марта, на территории Хабаровского края возникло 12 лесных пожаров на общей площади 1,9 тыс. га.

В Приморском крае в минувшие выходные зарегистрировано 70 природных пожаров, говорится в сообщении Telegram-канала ГУ МЧС РФ по региону. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области и Забайкальском крае по пять пожаров на землях лесного фонда. В Бурятии зафиксирован один лесной пожар.

«Особый противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии»,— сказали «РИА Новости» в МЧС РФ. Такой режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники.

В Рослесхозе отмечают, что всего c начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 783 лесных пожара на площади 43 227 га. В конце прошлой недели ведомство рекомендовало Омской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областям усилить наземное и авиационное патрулирование лесов для оперативного обнаружения и тушения пожаров. «Противопожарных мер на региональном уровне принимается недостаточно,— заявлял ранее заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.— Ряд регионов несвоевременно открывают пожароопасный сезон, и, как следствие, отсутствует авиационное патрулирование на территории лесничеств, где уже зарегистрированы пожары».

Алексей Ярошенко из «Гринписа России» называет плохой обстановку с природными пожарами в стране: площадь пожаров с начала года уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени. В «Гринписе», ссылаясь на данные Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров, указывают, что в 2021 году к этому времени огонь прошел по 915, 6 тыс. га, а в этом году площадь составила уже 2,2 млн га с начала года. «Пока в официальные сводки попадают далеко не все возгорания, ведь в основном горят леса на землях сельхозназначения или на спорных землях, у которых нет четких границ»,— говорит он.

Анна Васильева; Оксана Павлова, Новосибирск; Алексей Чернышев, Владивосток; Влад Никифоров, Иркутск