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49,6 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 мая 2022 года, сообщил Минфин. Это на $11,6 выше действующей апрельской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены нефти Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля — $79,81 за баррель ($95,6 месяцем ранее), или $582,6 за тонну, пояснил Минфин. Из-за военной операции РФ на Украине ряд импортеров сейчас отказывается покупать российскую нефть, в результате дифференциал цены Urals к эталонному сорту Brent растет и достигает уже $30–35 за баррель. То есть при цене Brent выше $110 за баррель российскую нефть могут покупать лишь за $75 за баррель, что сказывается на доходах экспортеров и бюджета.