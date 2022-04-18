Жилье растет силами граждан

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По итогам первого квартала 2022 года ввод жилья продемонстрировал уверенный рост даже при «высокой базе» — за январь—март сдано в эксплуатацию 29,3 млн кв. м жилья, что на 64,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Отметим, такие объемы ввода являются абсолютным максимумом для первого квартала, чаще всего его показатели — самые низкие за год. Наибольшие за первый квартал объемы ввода наблюдались в январе—феврале, когда вводилось по 10 млн кв. м в месяц, что сопоставимо с «пиковыми» значениями конца года (9–11,5 млн кв. м). В марте введено 9 млн кв. м жилья — прирост по сравнению с показателями марта 2021 года составил 34,7%.

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При этом наиболее динамично росли темпы ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — за первые три месяца введено 18,3 млн кв. м такого жилья, что на 87,7% больше, чем годом ранее, когда граждане построили 9,7 млн «квадратов». За март введено 5,6 млн кв. м ИЖС против 3,8 млн кв. м в прошлом году (прирост 48,3%). Отметим, ИЖС на протяжении прошлого года также демонстрировало высокие темпы роста ввода, что связано как с ростом спроса на индивидуальное домостроение и мерами поддержки (сельской ипотекой и распространением других льготных программ на ИЖС), так и с особенностями самой статистики — в объемах ввода также учитываются частные дома, легализованные в рамках «дачной амнистии». Доля «амнистированных» домов в ежемесячном объеме ввода домов ранее оценивалась в среднем в 30%.

Ввод многоквартирных домов также продолжает расти, однако темпы такого прироста в марте были значительно ниже, чем в секторе ИЖС, что укладывается в уже сложившийся тренд. Так, за январь—март введено 11 млн кв. м индустриального жилья, что на 35,8% больше, чем годом ранее. В марте прирост составил уже 17,8% в годовом выражении — 3,3 млн кв. м против 2,8 млн кв. м в марте 2021-го. Впрочем, прогнозировать дальнейшую динамику жилищного строительства довольно сложно — ввод жилья охватывает проекты, которые начали строиться примерно в 2019–2020 годах. И если в начале года на дальнейшие перспективы жилищного строительства власти смотрели с оптимизмом — в частности, из-за роста выдачи разрешений на строительство в январе на 157% в годовом выражении, то в конце марта в Минстрое сообщали, что объемы новых проектов жилищного строительства, по разным оценкам, могут снизиться на 20–30%.

Евгения Крючкова