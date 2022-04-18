Все какое-то не ТО

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект методики для расчета тарифов на техосмотр. Общая концепция сохранилась: регионы будут ежегодно собирать данные с операторов ТО и рассчитывать цены для автомобилистов. В новой редакции приказа ФАС согласилась дать бизнесу больше времени на сбор информации и документов. Впрочем, в 2023–2024 годах будет действовать переходный период — цены будут индексироваться без учета мнения рынка на размер инфляции. Представители отрасли проект раскритиковали: они считают, что ограничивать цены не нужно в принципе. Как выяснил “Ъ”, в ФАС такой вариант рассматривают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обновленный проект приказа с методикой расчета предельных тарифов на техосмотр ФАС разместила на regulation.gov.ru в пятницу (первая редакция появилась в феврале, “Ъ” о ней рассказывал). Напомним, сейчас цены регулируются устаревшей методикой 2012 года, на которую давно жалуются операторы техосмотра,— она не позволяет установить тарифы, окупающие оборудование и текущие расходы. Тарифы в зависимости от региона варьируются в пределах 400–1000 руб. за легковую машину.

Первоначальная концепция регулирования сохранилась. Служба по-прежнему предлагает регионам запрашивать у бизнеса пакет документов (данные о расходах, фонде оплаты труда, бухгалтерскую отчетность и т. д.), на основании которых власти рассчитают и установят предельный тариф для каждого вида транспортного средства на будущий год. Если необходимые документы предоставили менее 50% операторов, то тариф индексируется на размер прогнозной инфляции.

По итогам обсуждения проекта ФАС согласилась дать операторам больше времени на сбор документов: дедлайн по предоставлению отчетности сдвинули с 1 мая на 1 июля. Если этого не произошло в установленный срок, то регион должен сам запросить недостающие документы у операторов и ждать до 1 августа. Самих документов стало больше — добавилась, в частности, некая «пояснительная записка с пояснениями по расчету расходов по проведению ТО». Ранее, напомним, операторы жаловались на то, что запрашиваемая службой отчетность сложна и не всем доступна. «Перечень документов скорректирован на основании замечаний, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта методики»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ФАС.

В любом случае расчеты операторов в 2023–2024 годах учитываться не будут, следует из обновленной версии приказа: тарифы будут увеличиваться на размер инфляции. Это “Ъ” подтвердили в самой ФАС. «Проект методики призван установить экономически обоснованный предельный размер платы, он основан на затратном методе и, как следствие, на фактически предоставляемых сведениях операторами,— комментируют ситуацию в ведомстве.— Метод индексации ранее установленных тарифов на 2023–2024 годы рассматривается как альтернатива затратному». Почему принято такое решение, в ФАС не пояснили, но заметили, что документ еще дорабатывается.

30 декабря 2021 года, напомним, вступил в силу закон, согласно которому обязательный техосмотр с определенной периодичностью обязаны проходить грузовики, автобусы и такси. Для владельцев легковых авто старше четырех лет ТО нужен только при смене собственника и при внесении изменений в конструкцию (независимо от возраста машины), в остальных случаях это теперь добровольная процедура.

Индексация тарифов на размер инфляции недостаточна, сфера ТО для бизнеса от этого привлекательной не станет, уверен руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин (оператор ООО «Марс»). Аналогичного мнения придерживаются и в Сургутской торгово-промышленной палате (направляли свой отзыв в ФАС): в Москве, посчитали там, цена на техосмотр легковой машины увеличится с 720 до 762 руб., в Ленинградской области — с 940 до 995 руб., в ХМАО — с 656 до 689 руб. «Расчет предельного размера платы на основе инфляции не приведет к существенному увеличению тарифов, что не позволит сохранить экономическую целесообразность деятельности операторов»,— говорят в Сургутской ТПП. После 2024 года, когда регионы начнут собирать данные с бизнеса, ситуация не изменится, уверен Иван Кекин: значительная часть операторов являются микропредприятиями, которые и без того нагружены «бумажной работой», собрать достаточное количество данных для расчета тарифов у субъектов не получится.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев называет «дурью» первоначальную идею, заложенную в законе о ТО 2012 года об ограничении предельного тарифа, на основании которой впоследствии была принята действующая методика. «Ограничивать нужно не верхний, а нижний предел тарифов, чтобы не было демпинга и продажи "бесплатного" ТО вместе с техобслуживанием в автосервисе,— считает он.— Нужно вносить поправки к закону о техосмотре и убирать эту норму». Этот вариант ФАС не отвергает: «В ходе обсуждения проекта от операторов поступило предложение об отмене регулирования стоимости услуг техосмотра, оно будет внимательно изучено и проработано службой»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Разработка нового приказа ФАС о регулировании тарифов, напомним, заложена в «дорожной карте», утвержденной вице-премьером Маратом Хуснуллиным, о которой “Ъ” рассказывал ранее: в ней расписаны этапы дальнейшей реформы ТО. Одним из ключевых ее пунктов — принятие законопроекта о передаче полномочий по контролю и аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Изначально планировалось, что ведомства (Минэкономики, Минтранс и т. д.) подготовят проект и направят их в правительство. По сведениям “Ъ”, после консультаций в Белом доме решили пойти более простым путем — взять за основу уже готовый законопроект сенатора Андрея Кутепова 2021 года, в котором он предлагал перераспределить полномочия в сфере ТО, и внести его в Госдуму.

Иван Буранов