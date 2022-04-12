Страховщикам отказали в регрессе

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Страховые компании больше не смогут предъявить регрессный иск владельцам легковых авто и мотоциклов, которые, став виновниками ДТП, не имели диагностической карты, подтверждающей пройденный техосмотр. Впрочем, действовавшая всего в течение года норма и так практически не применялась, говорят участники рынка, поскольку требовала проведения экспертизы, доказывающей, что авария произошла именно из-за технической неисправности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вступающие 12 апреля поправки к ст. 14 закона об ОСАГО были предложены главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Прежде страховая компания была вправе предъявить регрессный иск гражданину в случае, если по причине неисправности его автомобиля или мотоцикла произошло ДТП, при этом у владельца не было действующей диагностической карты. Теперь норма исключена.

Изначально закон об ОСАГО позволял страховщикам требовать в рамках регресса возместить ущерб от владельцев грузовиков, такси и автобусов, не прошедших ТО. С 1 марта 2021 года право распространили на остальные транспортные средства при условии, что будет доказана связь между неисправностью и аварией. Несколькими месяцами позже правительство и Госдума внезапно решили смягчить правила в области техосмотра: 22 августа ТО «отвязали» от ОСАГО, а 30 декабря был отменен обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов. Закон об «автогражданке» был исправлен согласно логике этих решений.

«Мы поддерживаем отмену регресса за отсутствие техосмотра для физлиц,— заявил “Ъ” президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.— Как показала практика, автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без принуждения».

Он добавил, что «регресс мог быть применен, только если доказать, что ДТП произошло вследствие неисправности автомобиля, а в практике страховщиков такие случаи единичны». Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов называет процедуру «исключительно сложной», тем более что сроки принятия решений по регрессу ограничены 20 днями.

По данным ГИБДД России, в 2021 году произошло 7,6 тыс. ДТП из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств (минус 0,5% к прошлому году). Однако как часто дело завершалось иском о регрессе, неизвестно.

Зачастую страховые суммы в рамках ОСАГО не позволяют потерпевшим полностью восстанавливать свои автомобили, указывает старший юрист юридической компании «Шаги» Илья Машедо, они вынуждены обращаться за доплатами к виновникам происшествия. «Виновник, помимо необходимости компенсировать разницу между страховой суммой и фактической суммой ущерба, имел риск получить регрессное требование от страховой компании за отсутствие пройденного ТО,— поясняет он.— При этом само нововведение вызвано отменой обязательного ТО, так как уже долгое время диагностические карты приобретались всерую, то есть без фактического осмотра авто».

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько полагает, что по заключенным до вступления поправок в силу договорам страховщики будут иметь право предъявить регресс и после 12 апреля — до окончания действия полиса. Это зависит от судебной практики, считает Илья Машедо: она может пойти по пути максимальной защиты потребителей страховых услуг, в этом случае страховщики не смогут получить компенсацию.

Поправки являются, по сути, одним из последних этапов исключения страховщиков из сферы контроля за ТО: следующим должна стать передача полномочий по аккредитации операторов техосмотра из РСА в Росаккредитацию.

Соответствующий законопроект, согласно дорожной карте (утверждена вице-премьером Маратом Хуснуллиным), Минэкономики, Минтранс, Минфин, МВД и другие ведомства должны были направить в правительство до 1 апреля, до 1 июля документ ожидается в Госдуме.

Иван Буранов